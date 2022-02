Pré-clôture CAC40: tente de préserver les 7.000, Orpéa, Korian en rebond

publié le 08/02/2022

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris vient de repasser dans le rouge vers 16H30 avant de se redresser vers 7.010, ce qui se situe à 1,% sous les sommets du jour (7.086 vers 10H, les 7.100 semblaient à portée de main).Retour en territoire négatif pour l'E-Stoxx50 (-0,2% à 4.

110) alors que les indices US restent proche de l'équilibre : le S&P500 et le Nasdaq restent quasi inchangés, le Dow Jones grappille +0,2%.Les derniers chiffres US ne sont pas favorables: le déficit commercial des Etats-Unis s'est légèrement accru au mois de décembre 2021, pour s'établir à 80,7 milliards de dollars, à comparer à 79,3 milliards pour le mois précédent (révisé de 80,2 milliards en estimation initiale), selon le Département du Commerce.

Cette dégradation modeste de 1,8% d'un mois sur l'autre reflète une augmentation de 1,6% des importations américaines de biens et services, à 308,9 milliards de dollars, un peu plus forte que celle des exportations (+1,5%) à 228,1 milliards.Commerce extérieur toujours, cela va mal pour la France dont la balance commerciale accuse un déficit de 11,32 milliards d'euros au titre de décembre 2021, à comparer à un déficit de 9,76 milliards le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes: le total annuel se solde par un record de -84,5MdsE.

Ce creusement sensible d'un mois sur l'autre reflète un tassement de 0,4% des exportations françaises, à un peu moins de 44,1 milliards d'euros, et surtout une croissance de 2,5% des importations, à plus de 55,4 milliards.'En moyenne mobile sur trois mois, le solde extérieur de biens baisse de nouveau en décembre 2021 et atteint un nouveau minimum historique à -10,7 milliards d'euros', pointe Bercy, qui incrimine la hausse des prix des matières premières, notamment énergétiques.Le moral des investisseurs semble très fluctuant, passant de l'insouciance à la prise en compte du prochain resserrement monétaire promis par les banques centrales ainsi que des risques liés au dossier ukrainien.

Les rendements obligataires continuent de se dégrader ce mardi : les Bund allemand à dix ans se tendent de +3Pts vers 0,26%, nos OAT vers 0,721%, les BTP italiens flirtent avec les 1,9% (1,885%, celui fait plus de 100Pts depuis le 20/12/2021). Le rendement à dix ans américain se tend lui aussi autour de 1,9654%, soit +5Pts, ce qui pulvérise les zénith des 1,93%, un plus haut de 2 ans.Dans l'actualité des sociétés, des rachats à bon compte s'opèrent enfin sur Orpéa (+8,5%) et Korian (+3,5%).Au sein du CAC40: la défensive France Télécom s'impose en tête avec +2,5%.BNP Paribas (+0,8%) publie un résultat net part du groupe en forte hausse de 34,3% à 9,49 milliards d'euros pour 2021, avec une chute de 48,8% de son coût du risque, à 2,92 milliards, et une progression de 7,4% du résultat brut d'exploitation, à 15,12 milliards.

EDF (+3%) annonce ajuster son estimation de production nucléaire pour l'année 2022 à une nouvelle fourchette allant de 295 à 315 TWh, contre 300-330 TWh en estimation précédente. Et ajoute que son estimation de production nucléaire pour 2023, actuellement entre 340 et 370 TWh, sera ajustée 'dès que possible'.Enfin, Getlink annonce que son Shuttle a transporté 66.875 véhicules de tourisme en janvier, en hausse annuelle de 44%. 'Même si l'activité a pu bénéficier d'allègement de certaines restrictions de voyage, elle demeure toujours impactée par la pandémie', précise-t-il.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.