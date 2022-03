Mi-séance CAC40: forte hausse à contrecourant de... tout; un prodige !

publié le 22/03/2022

(CercleFinance.com) - Avec une ouverture positive de Wall Street (+0,5% sur le S&P500 et +0,8% sur le Dow Jones), la bourse de Paris double ses gains et passe de +0,6% plus de 1,2%, le CAC40 se hissant vers 6.662 points, notamment tirée par le secteur bancaire - BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole gagnant entre 2,2 et 2,5%.

Et c'est une des rares fois où le CAC40 parvient à gagner autant de terrain alors que les taux longs se tendent de +15Pts en 48H (dont +5,5Pts ce mardi) et se retrouvent 100Pts au-delà des niveaux du 20 décembre dernier (donc +100Pts en 3 mois très exactement) tandis que le CAC se situe 100Pts seulement en-deçà de son score du 20/12 (6.750 à l'ouverture).

Le marché monte en fait dans le vide avec moins de 1,5MdsE échangés dans le sillages de quelques locomotives exposées -positivement- à la hausse des taux... ce qui est en réalité pénalisant pour l'ensemble des entreprises.Et le salut ne vient pas du 'géopolitique' puisque l'Ukraine s'enfonce chaque jour en peu plus dans la crise, les troupes russes poursuivent frappes aériennes et manoeuvres d'encerclement des villes.

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a de nouveau manifesté son souhait de dialoguer directement avec son homologue russe afin de trouver une issue au conflit, notamment autour du statut des territoires séparatistes. Il précise que les Ukrainiens seront alors consultés par référendum... mais appelle une fois de plus l'OTAN à l'impliquer dans le conflit, ce qui entrainerait une escalade vers un conflit généralisé sur le sol européen.

Le salut ne vient pas non plus du baril de Brent qui après avoir repris +15% en 1 semaine ne lâche rien et se stabilise autour des 113$ après une montée de 6% hier: l'Union européenne a déclaré qu'elle délibérerait d'un embargo pétrolier sur la Russie. Le salut ne vient pas non plus d'un ton plus accommodant de Jerome Powell: bien au contraire, le président de la Réserve fédérale, a déclaré que les décideurs politiques pourraient relever de façon plus agressive les taux de référence de 0,50 point de base lors de futures réunions (mai et juin selon Goldman Sachs), pour lutter contre une inflation élevée, indique-t-on chez Wells Fargo.

Il ajoute que le rendement obligataire américain à 10 ans a bondi de 15 points de base à 2,300% (puis +8Pts à 2.38%), tandis que celui à 3 ans a grimpé de +18 et +6 points de base à 2,40% (donc inversion de la courbe de taux), se retrouvant ainsi près de leurs plus hauts niveaux depuis mai 2019.Sur le front des changes, l'Euro résiste bien (+0,1% à 1,1030$) à la forte progression du rendement des T-Bonds suite au ton 'faucon' de Jerome Powell.Dans l'actualité des valeurs françaises, Ipsos annonce avoir conclu un accord pour s'associer à Ciesmori, expert bolivien en études de marché et opinion publique, dans lequel il va transférer des actifs et prendre une participation minoritaire de 20% au capital.

Réagissant à la divulgation par Le Monde d'éléments du rapport établi par l'IGAS et l'IGF, Orpea affirme que 'les éléments publiés ne présagent en rien des conclusions définitives qui figureront dans le rapport de la mission conjointe d'inspection'.A l'occasion de son deuxième Capital Markets Day, à Londres, Tikehau Capital affiche pour ambition d'atteindre plus de 65 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour son activité de gestion d'actifs d'ici 2026, soit le double des encours au 31 décembre 2021.Enfin, lors de la présentation de son nouveau plan stratégique à horizon 2025, Air Liquide affiche pour objectifs une croissance des ventes accélérée à un rythme de 5 à 6% en moyenne par an et une rentabilité des capitaux employés (ROCE) de plus de 10% à compter de 2023.

