Fermeture CAC40: du rouge des deux côtés de l'Atlantique

publié le 31/05/2022

(CercleFinance.com) - Après avoir passé l'intégralité de la journée dans le rouge, la bourse de Paris achève cette dernière séance du mois sur une perte de 1,43%, à 6.468 points, une tendance baissière que l'on retrouve à Francfort (-1,38%) ou sur l'E-Stoxx50 (-1,48%).

L'indice parisien signe toutefois une progression de +0.6% au cours du mois. Outre-Atlantique, Wall Street a rouvert dans le rouge après un week-end prolongé pour cause de 'Memorial Day'. En cet ultime séance du mois, les indices US tentent néanmoins de résister: ils ont déjà effacé la moitié de leurs pertes initiales, passant d'environ -1,3% à environ -0,6/-0,7%.

Le principal sujet du jour restera le taux d'inflation annuel dans l'Eurozone : il explose à 8,1% en mai, en nette accélération par rapport à 7,4% en avril, selon Eurostat.En France, la dérive des prix semble mieux contenue mais la barre des 5% est atteinte et dépassée (+5,2% sur un an en mai, après +4,8% en avril): en données 'IPCH' (harmonisées pour les comparaisons européennes), l'indice des prix à la consommation augmenterait de 5,8% sur un an en mai, après +5,4% en avril, et croîtrait de 0,7% sur un mois, après +0,5% le mois précédent.

Par ailleurs, après avoir été estimé stable en première lecture fin avril, le PIB de la France en volume s'est finalement contracté de 0,2% au premier trimestre 2022 en rythme séquentiel (après +0,4% au dernier trimestre 2021), selon les données CVS-CJO détaillées de l'Insee.Enfin, la consommation des ménages en biens en volume en France diminue de nouveau en avril, mais moins fortement qu'en mars (-0,4% après -1,4% - données révisées), selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee.Les prix de production de l'industrie (PPI) se stabilisent en avril sur un mois, après la hausse record de mars (+4,8%).

Sur un an, ils continuent néanmoins d'augmenter fortement, de 25% en avril après une hausse annualisée de 24,6% le mois précédent.S'agissant des principales composantes, l'énergie affiche le taux de progression annuel le plus élevé en mai (39,2%), suivie de l'alimentation, alcool et tabac (7,5%), des biens industriels hors énergie (4,2%) et des services (3,5%).Et cela risque de ne pas s'arranger avec l'envolée du prix du 'Brent': le baril s'échange désormais pour 123$ à Londres et le WTI bondit par delà les 118$ sur le NYMEX.Les marchés obligataires replongent vers leurs pires niveaux de l'année avec des OAT qui se tendent de plus de 9Pts à 1,6472%, des Bunds qui rééditent leur pire score 2022 avec +8Pts à 1,1250%.

Au milieu de tant de mauvaises surprises, une bonne nouvelle s'est glissée dans l'actualité 'macro' : le PMI de Chicago rebondit vers 60,3 contre 55,9 attendu... mais Wall Street n'en tient pas compte.Les T-Bonds US voient en effet leur rendement grimper de +10,6Pts vers 1,855%.Dans l'actualité des sociétés françaises, Sanofi annonce que la FDA des États-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à sa demande supplémentaire de licence de produit biologique relative à Dupixent pour le traitement du prurigo nodulaire de l'adulte.Arkema a signé un accord avec Nippon Shokubai pour lancer des études de faisabilité et créer une joint-venture pour la construction d'une usine de production de sels d'électrolyte ultrapurs LiFSI et à haute performance destinés à la filière européenne des batteries.

Eurofins a acquis une participation majoritaire dans Repertoire Genesis, dont la plateforme permet de déterminer le statut pathophysiologique de réponses immunitaires dérivées de cancers, transplantations, maladies auto-immunes ou infectieuses.Enfin, SES a annoncé mardi avoir été sélectionné par l'opérateur local Andesat en vue de la fourniture de services de connectivité par satellite au Chili et au Pérou.