Pré-clôture CAC40: en hausse malgré des marchés obligataires au tapis

publié le 02/06/2022

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris ne se laisse pas démoraliser par l'envol de 37,2% des prix à la production dans l'Eurozone en avril (taux longs au plus haut depuis 8 ans), ni par le recul de Wall Street après des chiffres 'ADP' décevants.Le CAC gagne 1% à 6.

480 et s'est même hissé au contact des 6.500Pts, malgré le recul de -0,6% du Dow Jones (Microsoft perd -2,6%) et de -0,3% du S&P500.La bourse de Londres est fermée aujourd'hui et demain en raison des festivités organisées à l'occasion du jubilée des 70 ans de règne d'Elisabeth II.

Si toutes les chaines grand public sont mobilisées par l'événement, l'actualité économique n'en reste pas moins dense avec de nombreuses statistiques US au menu cet après-midi... et les marchés obligataires s'en ressentent.Le cabinet ADP a publié son enquête mensuelle sur les créations d'emplois dans le secteur privé non agricole des Etats-Unis et n'a recensé que 128.

000 embauches nettes en mai, un nombre de moitié inférieur au consensus, après les 202.000 créations d'avril (révisées d'une estimation initiale qui était de +247.000).Dans le détail, le secteur des prestations de services a créé 104.000 emplois (dont 46.000 dans l'éducation et la santé), tandis que celui de la production de biens en a généré 24.000 (dont 22.000 dans l'industrie manufacturière).

Les opérateurs ont découvert le chiffre révisé de la productivité non-agricole au premier trimestre 2022 : le recul serait de 7,3% aux Etats-Unis en rythme annualisé, et non de 7,5% en première lecture il y a un mois. Ce qui mérite toujours le vocable de plongeon traduit une baisse de 2,3% de la production alors même que le nombre d'heures travaillées a augmenté de 5,4%. Combiné à une progression de 4,4% du salaire horaire, il entraine une envolée de 12,6% des coûts unitaires salariaux.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont reparties à la baisse la semaine du 23 mai aux Etats-Unis (-11.000), la statistique s'établissant à 200.000 les chiffres du Département du Travail.Enfin, Le Département du Commerce a fait état ce jeudi d'une hausse de 0,3% des nouvelles commandes de biens manufacturés en avril après une progression révisée de 1,8% en mars (la hausse atteint ainsi 12,5% sur un an)..Les économistes s'attendaient toutefois à une augmentation plus vive de la statistique, de l'ordre de 0,7%.

La moyenne mobile sur quatre semaines, qui peut être considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché du travail, est ressortie à 206.500, pratiquement stable par rapport à la semaine précédente (207.000, chiffre révisé).Le rendement des T-Bonds qui s'était détendu ce matin retrouve ses niveaux de la veille (2,925%).En Europe, les prix à la prix à la production industrielle ont augmenté de +1,2% par rapport au mois de mars, mais sur 1 an, l'inflation s'élève à un vertigineux +37,2% et culmine dorénavant à des niveaux inédits depuis plus de 40 ans.

Les rendements obligataires continuent de se tendre en Europe et de battre des records depuis avril/mai 2014 : nos OAT affichent +6,5Pts à 1,7620%, les Bunds +5Pts à 1,23%, les BTP italiens +10Pts à 3,285%, record annuel.Sur le marché des matières premières, les cours du pétrole poursuivent leur correction, le brut léger américain se stabilise à 114,9 dollars, et le Brent de mer du Nord reprend 0,5% à 115,9$.Côté valeurs, Rémy Cointreau (+3,8%) publie au titre de l'exercice 2021-22 un BNPA part du groupe (hors éléments non récurrents) en progression de 52,8% à 4,52 euros.

La maison de spiritueux a réalisé un chiffre d'affaires de 1,31 milliard d'euros, en progression de 27,3% en organique.Eurofins Scientific annonce la conclusion d'un partenariat avec les actionnaires de Saudi Ajal, pour finaliser une prise de participation majoritaire dans Ajal for Laboratories, laboratoire de tests alimentaires, de tabac et pharmaceutiques, en Arabie Saoudite.Enfin, Saint-Gobain (+4%) déclare s'attendre à ce que son résultat d'exploitation du premier semestre 2022 dépasse le niveau record de la même période en 2021 et à ce que sa marge d'exploitation atteigne un niveau à deux chiffres.

