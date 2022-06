Fermeture CAC40: décroche sous 6.400pts, l'obligataire au plus haut

publié le 09/06/2022

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 1.40%, à 6.358 points, à l'issue d'une séance marquée par les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) au sujet de sa stratégie de politique monétaire.La BCE a fait savoir qu'elle abaissait sa prévision de croissance dans l'Eurozone, ciblant désormais 2.

8% pour 2022 puis 2.3% en 2023. Par ailleurs, le banque centrale a relevé ses estimations concernant l'inflation dans la zone, passant de 5,1% à 6,8% en 2022, de 2,1% à 3,5% pour 2023 puis de 1,9% à 2,1% pour 2024. L'institution a aussi indiqué qu'elle relèverait son taux directeur de 0,25% (ou 0,5%?) d'ici 6 semaines et qu'un second relèvement serait opéré à la rentrée.

Dans l'immédiat, un 'statu quo' sur les taux est confirmé, ainsi que l'arrêt de son programme régulier d'achats d'actifs (APP).Sur le marché obligataire, la tendance reste lourde comme en témoigne le rendement des Treasuries américains à 10 ans, toujours solidement ancré au-dessus de la barre des 3% et qui rajoute +3,5Pts à 3,064%.En Europe, c'est une des pires journées depuis 3 mois avec une flambée de +10Pts du rendement du Bund allemand qui atteint 1,45%, tandis que les OAT française pointent à 1,9810% (soit +11Pts de base.

.. les 2,00% ont été testés vers 15h, avec un zénith de 8 ans à 2,016%).Sur le marché pétrolier, les cours du brut refluent un peu après leur flambée de la veille, avec un baril de Brent qui se détend vers 123 dollars et un 'WTI' qui revient vers 122 dollars à New-York.Dans ce contexte, Francfort cède 1.7%, suivi de près par l'E-Stoxx50 (-1.6%) et Londres (-1.4%). Le repli est un peu plus limité outre-Atlantique, où le S&P500, le Dow Jones et le Nasdaq cédent entre 0.5% et 0.6%.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Getlink, la maison-mère d'Eurotunnel, annonce que Le Shuttle a transporté 170.

332 véhicules de tourisme au mois en mai, un nombre en croissance de 272% en comparaison annuelle et confirmant donc la dynamique positive de ces derniers mois.Toujours dans la tourmente, Orpea a dévoilé hier soir les conclusions de la mission d'évaluation externe confiée à deux cabinets d'audit. Le rapport a confirmé l'existence de 'dysfonctionnements' et de 'comportements fautifs'. Hier, un groupe d'actionnaires a d'ailleurs appelé à 'une réforme profonde de la gouvernance et de la culture du groupe'.De son côté, Thales a présenté son 'Combat Digital Platform', un nouveau système tactique unifié censé offrir une supériorité informationnelle aux soldats sur le théâtre d'opération et, par conséquent, permettre de comprendre, décider et agir plus vite que l'adversaire.

Enfin, Soitec a publié hier soir un chiffre d'affaires de 863 ME au titre de l'exercice 2021-2022, en croissance de 50% à taux de change constants par rapport à l'exercice précédent. Le résultat net consolidé de l'exercice 2021-2022 a presque triplé pour atteindre 202 millions d'euros.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.