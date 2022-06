Ouverture CAC40: décroche lourdement sous les 5.900 pts

publié le 30/06/2022

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris décroche de plus de 2%, sous les 5.900 points, dans un contexte de baisse généralisée des bourses européennes. Les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin d'une nouvelle hausse des prix à la consommation dans l'Hexagone sur un an.

Ainsi, l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois témoigne d'une inflation de 5,8% en juin 2022, contre 5,2% le mois précédent.Cette accélération de l'inflation serait due à celle des prix de l'énergie et de l'alimentation, tandis que les prix des services progresseraient au même rythme que le mois précédent et que ceux des produits manufacturés ralentiraient.

Par ailleurs, la consommation des ménages français en biens en volume augmente en mai, après cinq mois de baisse (+0,7% après -0,7% en avril, chiffre révisé), selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee.Les marchés sont désormais dans l'attente des chiffres des dépenses des ménages américains, ainsi que les dernières inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis.

Toutes ces statistiques ne devraient pas manquer d'alimenter le débat en cours sur la remontée des taux de la Réserve fédérale, qui constitue le facteur dominant du moment, mais aussi sur la menace grandissante d'une prochaine entrée en récession.'Les craintes d'une récession sur fond de relèvement des taux directeurs et d'inflation élevée ont été le mot d'ordre de cette première moitié d'année', rappelle Joachim Klement, économiste en chef chez Liberum.

'Il semble de plus en plus probable que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe vont finir en récession si les banques centrales relèvent trop fortement leurs taux - ce qui semble être la voie qu'elles privilégient à l'heure actuelle', prévient l'analyste.Seul motif de satisfaction, le rendement des bons du Trésor américains à dix ans poursuit son repli et repasse sous la barre des 3,10%, contre 3,26% en début de semaine dans un contexte d'aversion au risque motivée par la peur d'une récession.

Sauf changement de tendance majeur, le mois de juin devrait se solder par une perte de 6,6% pour l'indice CAC 40.Bien trop fragile et timide semble-t-il pour maintenir sa tendance haussière, l'indice parisien éprouve bien des difficultés pour se libérer de ses niveaux techniques de référence, estiment en effet les chartistes de Kiplink Finance.Dans l'actualité des sociétés, OVHcloud présente un chiffre d'affaires de 202 millions d'euros sur le troisième trimestre comptable, en hausse de 25,9%, dont 11,7% en données comparables (à taux de change et périmètre constants et excluant les impacts directs de l'incident de Strasbourg).

La Compagnie des Alpes annonce avoir remis une offre ferme aux actionnaires du groupe MMV en vue de l'acquisition de 85% du capital de ce second opérateur hôtelier des Alpes françaises, qui exploite notamment 10 hôtels club et 10 résidences clubs.Enfin, Trigano affiche au titre de son troisième trimestre comptable un chiffre d'affaires en progression de 1,7% à 921,2 millions d'euros, portant ainsi le cumul sur les neuf premiers mois de l'exercice 2021-22 à 2,44 milliards (+7,2%).Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.