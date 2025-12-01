Ouverture CAC 40: en hausse prudente avant l'inflation en zone euro

publié le 02/12/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris gagne 0,3% ce matin, autour des 8120 points, soutenue par Legrand (+1,9%) et Safran (+1,5%). Le secteur bancaire n'est pas loin avec +1,4% pour Société Générale et BNP Paribas.Outre-Atlantique, Wall Street a entamé décembre sur une note morose, avec des pertes qui s'étageaient hier entre 0,9% pour le Dow Jones et 0,4% pour le Nasdaq au coup de cloche final.

Les 'futures' sur indices new-yorkais suggèrent une nouvelle ouverture en baisse des marchés américains aujourd'hui, avec des replis attendus à ce stade entre 0,1% et 0,2%.Rien de très préoccupant du point de vue des analystes, qui voient dans cette petite pause une 'respiration' logique après le récent rebond opéré par les indices.'Je pense qu'il s'agit simplement d'une petite reprise de souffle', assure ainsi Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone.

'Le S&P 500, par exemple, a signé la semaine dernière sa plus forte hausse hebdomadaire depuis mai dernier et sortait tout juste de cinq séances consécutives de hausse, une première depuis la mi-septembre', rappelle-t-il.'Une petite pause après une telle poussée n'a donc rien de surprenant, et vraiment pas de quoi inquiéter', tempère le stratège.Même son de cloche chez les équipes de Danske Bank dans leur point de marché publié ce matin.'Les marchés entrent tout simplement dans une phase de type 'wait-and-see' en attendant l'avalanche de statistiques attendues dans les jours qui viennent et qui avaient été retardées en raison du shutdown', souligne la banque danoise.

Pour patienter avant la déferlante d'indicateurs qui se profile Outre-Atlantique d'ici à la fin de la semaine (rapport ADP sur l'emploi privé, ISM des services, indice PCE mesurant l'inflation, etc.), les investisseurs prendront connaissance à 11h00 des chiffres de l'inflation en zone euro pour le mois de novembre, qui devraient rester les mêmes qu'au mois d'octobre.En glissement annuel, l'indice des prix à la consommation (CPI) devrait ainsi ressortir à 2,1% le mois passé, comme lors du mois précédent.'Selon les données nationales déjà parues (Allemagne : 2,6%, France : 0,8%, Italie : 1,1%, Espagne : 3,1%), l'inflation moyenne en zone euro est restée tout près de la cible de 2%', rappellent les analystes d'Oddo BHF.

'Jusqu'au milieu de 2026, le profil pourrait être un peu chahuté à cause des effets de base dans le secteur de l'énergie', ajoute le bureau d'études.Avec une inflation annuelle qui apparaît désormais solidement ancrée autour de son niveau cible de 2%, il n'est pas dit que ces chiffres soient suffisants pour amener la Banque centrale européenne (BCE) à sortir de sa position attentiste, avec des taux d'intérêt qui semblent actuellement aussi bien convenir aux faucons qu'aux colombes.Au vu de la croissance modérée qui caractérise actuellement la région, certains observateurs estiment cependant qu'il n'est pas totalement impossible que l'institution de Francfort assouplisse ses taux en décembre, puis en février prochain.Côté conjoncture, le taux de chômage dans la zone euro - lui aussi attendu à 11h00 - est attendu stable vers 6,3%.

À Londres, le Brent recule de 0,3%, vers 63,1 USD. L'euro reste stable face au billet vert, à 1,16 USD.Sur le compartiment obligataire, l'OAT à 10 ans évolue à 3,48% pour un Bund de même échéance à 2,76%.Dans l'actualité des sociétés tricolores, la Compagnie des Alpes publie au titre de son exercice 2024-25 un résultat net part du groupe en croissance de 15,8% à 107 millions d'euros, et un excédent brut opérationnel (EBO) en hausse de 16,7% à 409 MEUR, 'en ligne avec les dernières indications données'.TotalEnergies et TES indiquent avoir signé un accord avec Osaka Gas, Toho Gas et Itochu, portant sur le développement et l'opération du projet Live Oak, dans lequel les trois entreprises japonaises détiendront ensemble une participation totale de 33,3%.LVMH annonce la nomination de Pietro Beccari comme PDG du LVMH Fashion Group, à partir du 1er janvier 2026, succédant à Sidney Toledano, qui a décidé de cesser ses fonctions opérationnelles après plus de 30 années aux côtés de Bernard Arnault.

Enfin, LDC (Lambert Dodard Chancereul) annonce avoir formé un partenariat stratégique avec la famille Buchanan par l'achat d'une participation majoritaire dans Green Label Holdings, transaction qui a été finalisée le 1er décembre.