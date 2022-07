Mi-séance CAC40: plusieurs signaux précurseurs de récession s'allument

publié le 01/07/2022

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris entame le 3ème trimestre de façon très laborieuse (-2,5% en hebdo), dans un contexte européen empreint de lourdeur (-0,4% sur l'E-Stoxx50, -0,1% sur le DAX40).Wall Street vient de rouvrir en léger repli avec -0,2% sur le Dow Jones et -0,1% sur le S&P500 qui reste ancré sous les 3.

800Pts.Le CAC40 oscille étroitement autour des 5.920 points depuis 10H ce matin, les investisseurs ne semblant pas vraiment soulagés par l'annonce d'une amélioration de la conjoncture dans le secteur manufacturier chinois, dopé par l'allègement des mesures sanitaires et les initiatives de Pékin visant à relancer l'activité à 3 mois de la tenu du 20ème Congrès du Parti (Xi-Jinping y briguera un 3ème mandat).

Le 'chiffre choc' du jour, c'est le taux d'inflation qui s'envole vers 8,6% dans l'Eurozone et revient ainsi à parité avec le taux d'inflation US.Cela aurait être très mal accueilli et précipiter les indices européens sous leurs supports annuels.Les marchés tentent de se rassurer avec l'indice des directeurs d'achat (IDA) du secteur manufacturier de la Chine s'est en effet situé à 50,2 en juin, par rapport à 49,6 en mai, selon des données publiées par le Bureau d'Etat des statistiques.

Dans le secteur des services, l'indice IDA s'est établi à 54,7 en juin, contre 47,8 en mai, d'après le BES.Pour mémoire, un indice supérieur à 50 points signifie une expansion, tandis qu'un indice inférieur à ce niveau reflète une contraction de l'activité.En France et en Europe, les indicateurs PMI ressortent plus mitigés. Dans l'Hexagone, l'indice des acheteurs PMI de S&P Global pour le secteur manufacturier s'est replié de 54,6 en mai à 51,4 en juin, affichant ainsi son plus faible niveau depuis 18 mois, tiré à la baisse en particulier par un recul des nouvelles commandes et de la production.

Selon S&P Global, les fortes hausses de prix se sont traduites par une chute de la demande, tandis que la baisse des nouvelles commandes et le climat d'incertitude croissant ont fait reculer les niveaux de production.'Les entreprises s'inquiétant en outre de l'évolution de leur activité au cours des douze prochains mois, le degré de confiance s'est replié à son plus faible niveau depuis mai 2020', ajoute Joe Hayes, senior economist à S&P Global.Dans la zone euro, l'indice PMI final de S&P Global pour l'industrie manufacturière s'établit à 52,1 en juin, contre 54,6 le mois précédent, et traduit ainsi la plus faible expansion du secteur depuis 22 mois.

La conjoncture du secteur manufacturier de la zone euro s'est dégradée en fin de deuxième trimestre, la production ayant enregistré son premier recul depuis deux ans, mais S&P Global note des signes de stabilisation sur les chaînes d'approvisionnement. Les investisseurs sont désormais dans l'attente de la parution, à 16h00 aux États-Unis, de l'indice ISM manufacturier américain attendu en net repli sur le mois écoulé.'Les tensions sur les chaînes de production semblent trop fortes et persistantes pour qu'on évite une franche correction de l'ISM', préviennent les économistes d'Oddo BHF.Le rendement des Treasuries à dix ans recule nettement sous la barre des 3% (-8,5Pts vers 2,89%) prolongeant le repli entamé en début de semaine dans un contexte de recherche de la qualité qui s'explique par les craintes d'une prochaine récession.

En Europe, poursuite de la détente des taux à un rythme accéléré avec -14,5Pts sur nos OAT à 1,805%, les Bunds -12Pts à 1,2460%.Un tel scénario malgré une inflation à 8,6% prouve que les anticipations de récession reprennent le dessus, ce qui semble confirmé par la correction qui frappe le compartiment des métaux industriels avec -4% sur le cuivre et le platine, -5% sur l'argent.Avec les inquiétudes sur la croissance, les cours du pétrole poursuivent également leur reflux, avec un baril de brut léger américain (WTI) qui cède actuellement à 105,8 dollars, et un baril de Brent se tasse de -2,8% vers 111,7$.Dans l'actualité des sociétés françaises, Sodexo publie un chiffre d'affaires au titre de son troisième trimestre 2021-22 de 5,5 milliards d'euros, en hausse de 23,2%, incluant une contribution des acquisitions nette des cessions de -1,7%, plus que compensée par un effet de change de +6,6%.

ArcelorMittal annonce avoir conclu l'acquisition d'une participation de 80% dans l'usine de fer briqueté à chaud (HBI) de Voestalpine située au Texas, acquisition qui valorise les opérations locales à un milliard de dollars. Enfin, Worldline indique avoir finalisé l'acquisition des activités d'acquisition commerçant d'Eurobank, Eurobank Merchant Acquiring (EBMA), acquéreur de cartes sur le dynamique marché grec, avec une part de 21% des volumes de transactions traitées dans le pays.