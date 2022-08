Pré-ouverture CAC 40: l'humeur reste haussière au lendemain de l'inflation

publié le 11/08/2022

(CercleFinance.com) - Après sa hausse de la veille (+0,5%), qui lui a permis de repasser positive sur la semaine, la Bourse de Paris devrait poursuivre sa remontée jeudi matin, dans l'espoir que les indicateurs qui seront dévoilés dans la journée confirment le reflux de l'inflation aux Etats-Unis.

Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin août - avance de 22,5 points à 6545,5 points, signalant une ouverture en hausse d'environ 0,3%.Hier, le marché parisien avait réussi à se remettre dans le bon sens de la marche et à refranchir le cap des 6500 points grâce à des données confirmant que l'inflation américaine a sans doute passé un pic.

L'indice des prix à la consommation a en effet progressé de 8,5% sur un an en juillet, contre 9,1% au mois de juin et alors que les économistes l'attendaient à 8,7%.'C'est la première fois en plus de cinq ans que les chiffres de l'inflation se montrent dans une telle ampleur inférieurs au consensus', souligne Jim Reid, stratège chez Deutsche Bank.Ces nouvelles statistiques, qui permettent à la Fed de se montrer plus patiente dans son cycle de resserrement des taux, ont alimenté l'élan positif constaté depuis la mi-juin sur les marchés d'actions.

Avec le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, les investisseurs ont conclu que la Réserve fédérale pourrait ne relever que très peu ses taux d'intérêt cette année, voire même les baisser en 2023.Certains analystes rappellent toutefois que les effets de l'inflation sur l'économie sont plus profonds que prévu et que la situation ne pourra être résolue sans prendre de douloureuses décisions.'Plus généralement, l'inflation se révèle plus persistante, ce qui implique que les banques centrales devront peut-être provoquer une récession (et pas seulement une période de croissance inférieure à la tendance) pour rétablir la stabilité des prix', note Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle Investments pour la région EMEA.

Dans ce contexte, les derniers chiffres des prix à la production aux Etats-Unis, attendus à 14h30, seront particulièrement scrutés par les intervenants.Le consensus attend là encore une décélération de l'indice PPI, qui devrait avoir atteint 0,3% au mois de juin contre +1,1% en mai.Les investisseurs surveilleront aussi les traditionnelles inscriptions aux allocations chômage, qui devraient confirmer que le marché du travail reste toujours aussi vigoureux Outre-Atlantique.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.