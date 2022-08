Mi-séance CAC40: stable après des statistiques US mitigées

publié le 11/08/2022

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est stable, autour des 6.520 points, dans un marché qui reste délaissé par les investisseurs avec moins de 1,4 MdE échangés depuis l'ouverture, période estivale oblige.Après la bonne nouvelle des chiffres de l'inflation US hier, les investisseurs ont pris connaissance en début d'après-midi d'une baisse de 0,5% des prix à la production aux Etats-Unis en juillet par rapport au mois précédent, selon le Département du travail.

Ils ont augmenté de seulement 0,2% hors alimentation, énergie et services commerciaux, des taux inférieurs dans les deux cas aux consensus.Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en juillet à 9,8% en données brutes et à 5,8% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après des taux annuels de respectivement 11,3% et 6,4% observés au mois de juin.En revanche, tout comme la semaine précédente, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté lors de la semaine du 1er août aux Etats-Unis, celles-ci s'établissant à 262 000, contre 248 000 (chiffre révisé) la semaine précédente, selon les chiffres du Département du Travail.

La moyenne mobile sur quatre semaines - qui peut être considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché du travail - ressort elle-aussi en hausse, à 252 000 contre 247 500 (chiffre révisé) une semaine plus tôt.Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1.428.000 lors de la semaine du 25 juillet selon les chiffres disponibles les plus récents, ce qui représente une hausse de 8000 par rapport au chiffre révisé de la semaine précédente. Dans l'actualité des sociétés, SII a publié hier soir un chiffre d'affaires de 238 ME au titre du 1er trimestre (clos le 30 juin) de l'exercice 2022/2023, en hausse organique de 27,5% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent.

BIC a annoncéavoir signé unaccordafin de pouvoir acquérir la totalité du capital d'AMI(Advanced Magnetic Interaction), une société française spécialiste de la technologie d'interaction augmentée.Enfin, Valneva recule de plus de 3% à Paris, essuyant l'une des plus fortes baisses du SBF120, sanctionné pour une perte nette doublée à 171,5 millions d'euros au titre du premier semestre 2022, ainsi qu'un abaissement de ses prévisions annuelles. Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.