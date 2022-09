Fermeture CAC40: enfonce les 6.090Pts, Wall-Street chute avec FedEx

publié le 16/09/2022

(CercleFinance.com) - Le scénario est relativement classique en cette séance des '4 sorcières' (échéance trimestrielle): la Bourse de Paris poursuit son mouvement de repli amorcé mardi après-midi et le CAC40 (-1,31% vers 6.077) ne préserve pas le support oblique des 6.

090Pts.Le bilan hebdomadaire est négatif de -2,1% mais ce qui est plus marquant, l'échéance septembre s'avérer négative de près de -8%.Chez nos voisins, la lourdeur est tout aussi présente avec -1,8% à Francfort et -1,3% pour l'E-Stoxx50 qui aligne une troisième séance de baisse dans le sillage d'une rafale d'indicateurs économiques américains allant dans le sens de la poursuite de la politique monétaire très restrictive de la Fed.

Le catalyseur de ce repli, c'est l'avertissement sur son activité et ses marges du géant FedEx qui évolue en baisse de -23%.Cette entreprise est considérée comme un bon baromètre de l'activité présente et future de l'économie, non seulement aux Etats Unis mais dans le monde entier.S'ajoute à cette grosse déconvenue une certaine prudence à l'approche de la réunion de la Fed, prévue la semaine prochaine.'La volatilité ambiante est toujours aussi importante et pesante sur l'évolution de l'indice', estime le gestionnaire d'actifs Kiplink.

En zone euro, seuls les chiffres définitifs de l'inflation du mois d'août ont été dévoilés dans la matinée (ils confirment les estimations préliminaires), tandis que l'indice de confiance des consommateurs du Michigan s'est encore amélioré en septembre, même si sa progression a été moins marquée que prévu, montrent les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.L'indice de confiance compilé par cette université du Midwest est ainsi ressorti à 59,5 ce mois-ci, contre 58,2 en août et 60 attendu par les économistes et analystes.

Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle a légèrement progressé, à 58,9 contre 58,6 le mois précédent, mais celui qui mesure l'évolution de leurs anticipations s'est amélioré plus nettement, ressortant à 59,9 après 58 au mois de juillet.Grâce au repli continu des prix de l'énergie, les anticipations d'inflation des ménages à un horizon d'un an se tassent à 4,6%, soit leur plus bas niveau en un an.Wall Street qui avait déjà fait preuve de lourdeur jeudi est en net repli (Dow Jones -1%) le Nasdaq (-1,6%) et le S&P500 cède 1,3%.

La tendance reste pénalisée par des tensions du côté des rendements obligataires, le taux à 10 ans ayant ainsi grimpé à près de 3,46% pour se rapprocher de ses plus hauts annuels, celui du '1 ans' s'installe au-delà des 4% (à 4,05% au plus haut depuis octobre 2007) et pourrait poursuivre en direction des 4,50%, le '2 ans' teste 3,90%Le rendement des Treasuries à 10 ans touche un plus haut depuis la fin octobre 2007, à 3,482%, le '30 ans' s'établit à 3,54%, ce qui propulse les taux hypothécaires au-delà des 6% (là encore, il faut remonter à 2007).En Europe, nos OAT affichent une dégradation de +7Pts en direction des 2,36% (un plus haut depuis le 21 juin) et le zénith annuel des 2,48% du 16 juin est tout proche, tandis que les Bunds se retendent de +5,5Pts à 1,79% (les 1,800% ont été brièvement dépassés).

Plus inquiétant, le 'spread' entre les 10 ans italien (4,08%) et allemand s'est de nouveau écarté pour flirter avec les 230 points de base.De son côté, l'euro rechute de -0,5% vers 0,9950$, les rendements obligataires court terme étant au zénith outre-Atlantique comme nous l'avons vu.En Chine, la production industrielle à valeur ajoutée, un important indicateur économique, a augmenté de 4,2% en base annuelle au mois d'août, selon les données publiées vendredi par le Bureau d'Etat des statistiques (BES). Ce chiffre est de 0,3% plus élevé que celui du mois précédent, a indiqué le BES.L'indice CSI 300 des principales valeurs chinoises perdait 1,8% suite à la parution de ces chiffres tandis qu'à la Bourse de Tokyo, le Nikkei accusait un recul plus limité de l'ordre de 1,1% en fin de séance.Sur le marché pétrolier, les cours du brut (+0,5% à 91,3$) ont du mal à rebondir alors que le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie (IEA) met en garde contre un coup d'arrêt de la demande d'hydrocarbures dans le courant du quatrième trimestre.

Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se stabilise actuellement autour de la zone des 85$.Du coté des actualités sur les valeurs, Virbac plonge de -10%, plombé par la hausse de ses coûts de production.Engie a finalisé la cession de 2.224.702 actions de Gaztransport & Technigaz (GTT') au prix de 115,50 euros par action et a ainsi levé 256.953.081 euros dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels exécuté sous la forme accélérée.Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un avis favorable et recommande l'approbation de Beyfortus (nirsevimab) de Sanofi pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures causées par le VRS chez le nouveau-né et le nourrisson.Eiffage a été désigné lauréat d'une section supplémentaire de l'autoroute E18 en Norvège pour un montant de plus de 370 millions d'euros. Le groupe avait déjà remporté en décembre 2020, le contrat pour le lot 1 (Langangen / Lanner) et le lot 3 (Kjørholt / Rugtvedt) de ce tronçon de l'autoroute E18.

Stifel a réitéré vendredi sa recommandation d'achat sur Airbus en perspective des prochaines journées d'investisseurs du groupe d'aéronautique, qui se tiendront les 22 et 23 septembre. Berenberg a renouvelé également sa recommandation d'achat, assortie d'un objectif de cours de 150 euros.