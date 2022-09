Pré-clôture CAC40: les 5980 sont menacés, les taux battent des records

publié le 20/09/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a accéléré à la baisse ce mardi après les chiffres de l'inflation allemande et le repli s'exacerbe à 40 minutes de la clôture: l'enjeu sera de préserver le support des 5.980.L'indice CAC40 s'inscrit pour l'instant en repli de plus de 1,40% vers 5.

970/5.975 points, alors que l'Euro-Stoxx50 recule de -1% et le DAX de -1,2%.Au bout de 90 minutes, le Dow Jones et le S&P500 cèdent -1,2%, le Nasdaq limite la casse à -0,8% (11.430)... malgré une forte tension des taux qui restera 'le fait du jour'.Wall Street menace déjà d'importants supports alors que la Réserve fédérale américaine entame aujourd'hui sa réunion de politique monétaire de la rentrée.

Les intervenants de marché s'attendent majoritairement à un nouveau relèvement de 75 points de base de l'objectif de taux des fonds fédéraux à l'issue de la réunion de deux jours.'Une hausse de 100 points de base, murmurée par certains dans le marché, nous parait plutôt irréaliste étant donné le risque d'être perçu comme succombant à la panique, et donc contre-productive', estime Thomas Costerg, économiste chez Pictet Wealth Management.

Notons que la banque centrale de Suède a de son côté relevé son taux directeur de +100Pts ce mardi matin.Les marchés européens encaissent très mal le choc des stats de l'inflation (PPI) en Allemagne avec un taux historique de +45,8%. Les Bunds et les OAT affichent +15Pts à 2,500 et 1,945% respectivement, le BTP italien affiche +18Pts à 4,22%.Les prix à la production en Allemagne ont flambé de 7,9% (en séquentiel) en août pour afficher un bond de près de +46% sur les 12 mois écoulés, a annoncé mardi Destatis, l'office fédéral de la statistique.

Il s'agit, dans les deux cas, de plus hauts historiques depuis la création de la statistique (depuis 1948).A titre de comparaison, les économistes prévoyaient une progression de simplement 1,3% d'un mois sur l'autre, sachant que les prix producteurs avaient augmenté de 5,3% sur un mois en juillet et de 37,2% sur un an.L'envolée de ces prix est principalement le fait de la flambée des coûts de l'énergie, et surtout de l'électricité, qui ont plus que doublé d'une année sur l'autreHors énergie, la hausse atteint 0,4% mensuellement et 14% annuellement.

Aux Etats-Unis, les permis de construire ont poursuivi leur repli au mois d'août (-10%), mais les mises en chantier ont rebondi de +12,2%, montrent des statistiques officielles publiées ce mardi.Le Département du Commerce qu'elles ont rebondi pour atteindre le chiffre de 1.575.000, là où le consensus visait 1.460.000.La lourdeur persiste sur l'obligataire aux US, avec un rendement des T-Bonds qui affiche +10Pts à 3,59%, au plus haut depuis 2011 (pour le 10 ans).Mais des records sont également battus sur le 5 ans (3,75%), 2 ans (+4Pts à 3,985%) et le 1 an (+2Pts à 4,075%).

Sur le marché des changes, le dollar reprend 0,5% face à l'euro, à 0,9970.Le Bitcoin se retrouve de nouveau en situation critique avec -3% vers 18.800$, les crypto dans leur ensemble perdent plus de 3%.Les cours du brut ont inversé la vapeur à la baisse à Londres avec un baril de brut qui recule de -1,5% sous 85$ après son net repli de la semaine passée.Le WTI recule de -1,4% vers 83,8$ sur le NYMEX.Du coté des actualités sur les valeurs, Cathay Pacific a renouvelé son contrat de services avec Safran Nacelles portant sur le support des inverseurs de poussée de leurs 51 Airbus A330ceo.

Safran Nacelles a également été sélectionné par Cathay Pacific et sa filiale HK Express pour le support des nacelles de leurs 32 Airbus A321neo équipés de moteurs LEAP-1A de CFM International. Ces deux contrats ont été signés pour une durée de cinq ans.La Française des Jeux annonce être entrée en négociation exclusive en vue de l'acquisition du groupe ZEturf. Le groupe est présent sur les paris hippiques en ligne ainsi que sur les paris sportifs en ligne sous la marque ZEbet. La société a enregistré en 2021 des mises de près de 800 millions d'euros, dont plus de 100 millions d'euros en B2B.

