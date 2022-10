Pré-clôture CAC40: l'ambiance s'alourdit avec des taux qui se dégradent

publié le 06/10/2022

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris réduit un peu ses pertes (de -1,1% vers 0,90% à 5.933) à 30 minutes de la clôture, dans des volumes anémiques puisqu'il s'est échangé à peine 1,5MdsE en 8H sur les 40 vedettes du CAC.Les places européennes et Wall Street sont sur la même longueur d'onde avec -0,6% (uniformément) sur l'Euro-Stoxx50, le Dow Jones et le Nasdaq.

Les marchés ont été pénalisés mercredi par des données macroéconomiques meilleures que prévu aux Etats-Unis (rapport ADP sur l'emploi, indice ISM non manufacturier), de nature donc à conforter la Fed dans le durcissement en cours de sa politique monétaire.Petit bémol ce jeudi avec les inscriptions au chômage qui ont augmenté de presque +30.000 aux Etats-Unis la semaine dernière, à 219.

000 contre 190.000 (révisé de 193.000) la semaine précédente, bien au-delà des 203.000 anticipés.Le nombre d'allocataires percevant régulièrement des indemnités progresse à 1,361 million contre 1,346 million la semaine précédente.Les marchés ont surtout du mal à digérer la décision de 'L'OPEP+' qui a annoncé qu'elle réduirait sa production de 2 millions de barils par jour, sa plus forte réduction depuis 2020, malgré la pression des États-Unis pour continuer à pomper du pétrole afin d'atténuer les tensions d'approvisionnement', rappelle Wells Fargo.

Le prix du baril progresse encore à Londre et à New York avec +0,5% à 94,2$ sur le 'Brent' et +0,4% à 88,5$ sur le 'WTI' (à noter que les réserves de pétrole brut et de fioul aux Etats Unis ont atteint un nouveau plus bas historique alors que les stocks étaient à un zénith décennal fin juin 2020.Au chapitre des statistiques du jour côté Europe, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, par rapport à juillet 2022, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Les marchés obligataires continue de corriger et les rendements se tendent de +7Pts sur les OAT vers 2,695% et sur les Bunds vers 2,09% et de +7Pts également sur les T-Bonds US vers 3,8300%: pas de réaction très tranchée aux propos de Neel Kashkari (patron de la FED de Minneapolis) pour qui il n'est pas question d'envisager un assouplissement prochain des taux, sauf à ce que les marchés dévissent ou basculent dans un scénario de krach... et même dans cette hypothèse, il faudrait que les écarts à la baisse soient énormes.Dans l'actualité des valeurs, Eramet s'effondre de -20% sous 70E alors que le secteur des valeurs minières est plombé par la publication d'études prévoyant des temps difficiles pour le secteur dans un contexte de récession, avec des prix de l'énergie demeurant relativement élevés (gros frais de traitement du minerais).

Colas Rail, filiale de Bouygues, annonce avoir finalisé l'acquisition du groupe familial allemand Hasselmann, spécialisé dans la construction de voies ferrées et d'infrastructures ferroviaires.Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, Engie a confié à un prestataire de services d'investissement la mission de l'assister dans le cadre de l'acquisition d'un nombre maximum de 17 millions d'actions.Airbus s'attend à ce que le marché des services retrouve son niveau pré-pandémique en 2023 et double en valeur au cours des 20 prochaines années, de 95 milliards de dollars aujourd'hui à plus de 230 milliards de dollars en 2041, selon son dernier Global Services Forecast (GSF).EDF annonce le succès de son émission d'obligations senior multi-tranches, dont une verte, pour un montant nominal de trois milliards d'euros, opération dont le règlement-livraison interviendra le 12 octobre.

