Ouverture CAC40: proche de l'équilibre avant l'emploi US

publié le 07/10/2022

(CercleFinance.com) - Après un recul de plus de 0,8% du CAC40 jeudi, l'indice-phare parisien est quasi stable ce matin vers 5945 points pour une séance qui devrait être dominée par le rapport mensuel sur l'emploi du Département américain du Travail.Les économistes anticipent en général une diminution des créations de postes non agricoles en septembre par rapport aux 315.

000 du mois précédent, ainsi qu'une certaine stabilité du taux de chômage qui était de 3,7% en août.Pour rappel, le cabinet ADP avait évalué, mercredi, à 208.000 les créations d'emplois non agricoles dans le secteur privé en septembre, un nombre à peu près conforme au consensus, après les 185.000 créations enregistrées le mois précédent.'Il y a des signes que les gens retournent sur le marché du travail.

La demande des employeurs demeure robuste et l'offre de travailleurs s'améliore, pour l'instant', commentait Nela Richardson, économiste en chef chez ADP.En attendant la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, prévu en début d'après-midi, les opérateurs ont pris connaissance de la balance commerciale de la France et de la production industrielle allemande pour le mois d'août.La balance commerciale de la France a fait ressortir un déficit de plus de 15,3 milliards d'euros au titre d'août, à comparer à un déficit de 14,8 milliards le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.

Sur le front des valeurs, AXA annonce avoir réalisé le placement auprès d'investisseurs institutionnels d'une émission d'obligations senior non garanties Reg S d'un montant de 850 millions d'euros à échéance 2030, avec un livre d'ordres souscrit près de trois fois.De même, Vinci fait part du succès du placement d'une émission obligataire de 650 millions d'euros à échéance octobre 2032, sursouscrite 2,5 fois, mais aussi d'un contrat EPC pour un terminal de regazéification en Allemagne.Plastic Omnium indique avoir finalisé l'acquisition de Varroc Lighting Systems, pour une valeur d'entreprise de 520 millions d'euros, revue à la baisse de 80 millions pour tenir compte d'un environnement de marché dégradé.

Capgemini annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de Braincourt, spécialiste en intelligence économique et data science, qui renforcera sa capacité à répondre à la demande en services en data et analyse de données en Allemagne et en Europe du Nord.Stifel maintient sa recommandation conserver mais augmente son objectif de cours à 1230E sur le titre Hermès. ' Nous avons relevé nos prévisions de ventes et d'EBIT pour l'exercice 22-23E de 1% et 3%, respectivement ', commence l'analyste.