Mi-séance CAC40: lourd revirement à la baisse après l'inflation PCE US

publié le 24/02/2023

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris (-1,3% à 7.216) a inversé la vapeur en milieu de matinée : alors qu'une 21ème semaine de hausse se dessinait lorsque le CAC40 caracolait à plus de 7.360Pts (+20,2% hebdo), les vendeurs ont repris la main avant l'heure du déjeuner.

Ils ont accéléré leurs dégagements à la lumière de chiffres de l'inflation plus vigoureux que prévus, avec une hausse des prix 'globale' de +5,4% (en net rebond par rapport à décembre) et une inflation 'Core' (hors alimentation et énergie) qui ressort à 4,7% contre 4,3% espéré après 4,6% en décembre.

Le CAC40 a rapidement perdu jusqu'à -1% puis -1,3% (soit -150Pts sur ses plus hauts du jour), ce qui fait basculer la performance hebdomadaire dans le rouge (-0,8%), la performance annuelle étant ramenée de 13,5% ce matin à 12,4%.Et ce sera du rouge vif pour Wall Street qui rouvre en repli de -1,5% et qui va perdre -2,5% à -3% sur cette semaine écourtée (4 séances).

Les chiffres des revenus et dépenses des ménages américains recèlent des surprises : les dépenses de consommation des ménages ont en effet rebondi de 1,8% en janvier par rapport au mois précédent.Le Département du Commerce précise que leurs revenus ne se sont en revanche accrus que de 0,6%, une hausse inférieure au consensus de marché: la chute du taux d'épargne s'accompagne d'un accroissement de l'endettement avec un encours de 'cartes de crédit' qui s'approche des 1.

000Mds$ (record absolu).En France, la confiance des ménages français se montre quasi stable en février 2023 : à 82, l'indicateur synthétique de l'Insee perd un point et reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).A noter le rebond des rendements sur les marchés obligataires avec des chiffres d'inflation supérieurs aux attentes : les Treasuries à 10 ans rebondissent de 3,88% vers 3,946% (contre 3,96% en début de semaine) au plus haut depuis novembre dernier.

En Europe, s'est une séquence 'portes de saloon' sur nos OAT qui s'étaient bien détendues jeudi et qui voient leur rendement bondir de +10Pts vers 3,055% (au plus de l'année), les Bunds prennent +9Pts à 2,564%, les BTP italiens +11,5Pts à 4,485%... après avoir tutoyé les 4,500%.Sur le marché des changes, le dollar poursuit sa remontée en reprenant encore 0,55% face à l'euro, dans la zone de 1,0540 (+1% en hebdo). Dans l'actualité des sociétés, Saint-Gobain (+3,8%) a annoncé hier soir un chiffre d'affaires de 51 197 millions d'euros en croissance de 15,9% en 2022.

Le résultat net courant ressort à un nouveau record de 3 335 millions d'euros (+18%).Valeo (-10%) a également publié hier soir un chiffre d'affaires de 20 037 ME au titre de l'exercice 2022, en hausse de 16%. Le résultat net part du groupe ressort à 230 ME, en hausse de 31% par rapport au précédent exercice (175 ME).De son côté, Fnac Darty (-9%) a fait état d'un chiffre d'affaires 2022 de 7949 ME, en baisse de 1,9% en données comparables par rapport à 2021. Dans le même temps, le groupe a vu son résultat opérationnel courant passer de 270 à 230 ME (soit -14,8%), tandis que le résultat net consolidé part du Groupe ressort à -28ME en 2022, contre 160ME un an plus tôt.

