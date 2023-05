Pré-clôture CAC40 : fin de semaine en fanfare malgré des taux au zénith

publié le 26/05/2023

(CercleFinance.com) - Les acheteurs sont de retour, cela se traduit par une hausse de +1,4% du CAC40 qui se redresse vers 7.330Pts, après une entame de séance hésitante et le test d'un plancher à 7.210 (la perte hebdo atteignait alors-3,5%).L'optimisme revient au sujet du plafond de la dette US alors que le leader Republicain Kevin McCarthy assure que 'le relèvement va se faire' et que les points désaccord sont connus: le compromis ne satisfera pas tout le monde, mais c'est le propre des compromis !L'ambiance se réchauffe également après la parution, à 14H30 de plusieurs indicateurs majeurs dont celui sur l'inflation 'PCE' aux Etats-Unis.

Wall Street applaudit une économie qui se montre résiliente et c'est un feu d'artifices qui couronne une semaine très positive pour le Nasdaq (+1,7% à 12.900 soit +2% hebdo), le S&P500 +1,3% à 4.200, et +1,1% pour le Dow Jones qui refranchit les 33.000Pts.Les investisseurs ont envie de voir le verre à moitié plein (et occulter le risque de hausse des taux) alors que l'indice des prix PCE ressort à +0,4% et +4,7% en rythme annuel (hors alimentation et énergie), il était attendu 0,1% plus faible en annualisé et inchangé en séquentiel (au lieu d'une hausse).Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,8% en avril par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une progression nettement supérieure au consensus (+0,4%), pour des revenus en croissance de 0,4%.

Le Département du Commerce annonce par ailleurs une hausse de 1,1% des commandes de biens durables aux Etats-Unis en avril, après une hausse de 3,3% en mars (révisée d'une estimation initiale qui était de 3,2%).Néanmoins, en excluant les équipements de transport, les commandes américaines de biens durables ont reculé de 0,2% en avril.Les opérateurs ont pris connaissance de l'indice de confiance UMich aux Etats-Unis : il se redresse de +1,5Pt vers 59,2 et outrepasse les attentes (58), ce qui ne plombe pas davantage les T-Bonds US.Les T-Bonds US ne se tendent que de +3,3Pts à 3,844%. mais les taux hypothécaires flirtent de nouveau avec les 7%En France, on a pris connaissance de l'enquête de conjoncture auprès des ménages peu avant l'ouverture.En mai 2023, la confiance des ménages dans la situation économique en France se montre stable, son indicateur synthétique calculé par l'Insee se maintenant à 83, un niveau bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2022).

Les OAT ont encore à la peine : elles prennent +4Pts de rendement à 3,112% : on se rapproche des pires niveaux de l'année 2022 (décembre) et 2023 (début mars) puisque les 3,25% ne sont plus très loin.Les Bunds affichent +5Pts à 2,5390%, les BTP italiens +5,6Pts à 4,401% (ça commence à devenir critique pour la soutenabilité de la dette italienne).Rien ne va plus depuis une semaine au Royaume Uni avec des Gilts qui ont atteint 4,43%, leurs pire niveaux depuis fin septembre 2023 et même depuis 12 ans (4,402% à 17H)..Sans surprise, la tension des taux plombe l'or qui retombe de -0,7% vers 1.945$.Le Dollar reste quasi stable vers 1,0710/E.Dans l'actualité des valeurs à Paris, Casino fait part de l'ouverture d'une procédure de conciliation avec ses créanciers financiers, ainsi que de la signature d'un protocole avec Les Mousquetaires pour étendre leurs partenariats et optimiser leurs réseaux.La compagnie d'assurance-crédit Coface a publié jeudi soir un résultat net part du groupe en hausse de 17% à 61,2 millions d'euros au titre des trois premiers mois de l'année, pour un chiffre d'affaires en croissance de 11% à 475,1 millions.

Après avoir suspendu ses activités industrielles en Russie en mars 2022, Michelin annonce la signature d'un accord avec Power International Tires, pour le rachat par celui-ci de ses deux sociétés locales, Michelin Russia Tyre Manufacturing Company et Camso CIS.Atos annonce que la Cour d'appel des Etats-Unis a annulé une décision de première instance qui jugeait Syntel, qui fait désormais partie d'Atos, responsable de 570 millions de dollars de dommages et intérêts à verser à TriZetto.