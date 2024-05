Fermeture CAC40: nouvelle séance de hausse, s'approche des 8200 pts

publié le 09/05/2024

(CercleFinance.com) - Le CAC40 conclut la séance sur un gain de 0,69%, à 8187 points, signant une cinquième séance consécutive de hausse avec l'aide de Carrefour (+2,3%), Legrand et Stellantis (+2,1% chacun). L'indice parisien s'est arrogé près de 3,5% au cours des cinq dernières séances.

En ce jeudi de l'Ascension, les volumes étaient logiquement restreints avec moins de 2,2 milliards d'euros échangés tout au long de la séance. Notons qu'Outre-Rhin, la séance restera dans les mémoires avec un DAX (+1%) qui pulvérise un nouveau record absolu malgré la marche arrière de Mercedes (-5,5%).

Alors que les dernières séances ont été ponctuées par les publications de nombreux résultats trimestriels d'entreprises, JPMorgan rapporte que 78% des entreprises ont fait mieux que prévu aux Etats-Unis tandis que 56% ont dépassé les attentes en Europe, une performance supérieure à la moyenne habituelle.

'En dépit des bonnes surprises qui ont caractérisé les comptes des sociétés américaines, la réaction en Bourse est restée morne, puisque les publications meilleures qu'attendu ont été saluées, dans l'ensemble, par des scores nuls, tandis que les déceptions ont été plus durement sanctionnées que d'habitude', observe la banque new-yorkaise.

Ce midi, la Bank of England (BoE) a laissé comme prévu son taux directeur inchangé. L'institution précise néanmoins qu'elle 'devrait réduire ses taux d'ici quelques mois ou quelques trimestres'.La BoE anticipe 2,6% d'inflation -et non plus 2,8%- au Royaume Uni en 2024.Les 'Gilts' britanniques n'en tirent aucun profit et voient leur rendement se tendre de +5Pts vers 4,19%.

La tendance n'est guère plus souriante dans l'Eurozone avec des OAT à +4Pts vers 3,003%, des Bunds à +4Pts vers 2,498%, des BTP italiens avec +5Pts à 4,85%.Les T-Bonds US à 10 ans évoluent autour des 4,48%.Seule statistique à l'ordre du jour, le Département du Travail US annonce avoir enregistré 231 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis lors de la semaine du 29 avril, un chiffre en hausse de 22 000 par rapport à la semaine précédente dont le niveau a été révisé marginalement à la hausse, de 208 000 à 209 000.

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 210 250 soit une hausse anecdotique de 250 par rapport à la semaine précédente.Le Dollar s'effrite contre l'Euro qui grappille 0,2% vers 1,077$/E, le baril de 'Brent' recule de 0,2% vers 83,6$ à Londres.Dans l'actualité des sociétés tricolores, EDF annonce qu'à la suite de la délivrance de l'autorisation de mise en service de l'EPR de Flamanville par l'ASN, ses équipes ont débuté le chargement des 241 assemblages du combustible dans la cuve du réacteur ce 8 mai, chargement qui durera plusieurs jours.

De son côté, Renault a annoncé ce matin que la contribution de Nissan à ses propres résultats était estimée à 225 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024. Le Losange s'arroge d'ailleurs près de 1,8% ce matin, soit la plus forte hausse du CAC.Enfin, Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 24 euros sur Alstom, au lendemain de la publication des résultats annuels accompagnés de la présentation de mesures pour renforcer le bilan, dont une augmentation de capital. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.