Fermeture CAC40: les marchés nerveux au lendemain des élections

publié le 10/06/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut cette première séance de la semaine sur un recul marqué de 1,35%, à 7893 points, très largement pénalisée par le secteur bancaire qui dévisse avec -7,5% pour Société Générale, -4,8% pour BNP Paribas ou encore -3,6% pour Crédit Agricole.

Les rendements se tendent de +11Pts en France et en Italie où l'extrême droite s'est imposée comme la première force politique de ces 2 pays.Outre-Atlantique, Wall Street a rouvert sans direction avec un S&P500 stable, un Dow Jones à -0,2% et un Nasdaq à 0,2%.Alors que le sujet principal de la semaine était censé être la réunion de la Réserve fédérale, prévue mercredi, le thème de la politique s'est brutalement invité sur les marchés ce matin.

La victoire du Rassemblement National, avec 31,4% des votes, à l'issue des élections européennes a notamment déclenché une tempête politique et financière qui dépasse largement les frontières de l'Hexagone.En réaction, le président français Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, une première depuis 1997, et des élections anticipées auront lieu les 30 juin et 7 juillet.Ce choc vient ouvrir une période d'interrogation concernant l'évolution du panorama politique français.

'Dans une campagne extrêmement courte, tout laisse à croire que le RN sera le premier parti de la future Assemblée', pronostiquent les équipes d'Oddo BHF.'En toute logique, le président devrait nommer le Premier ministre dans ce parti et se préparer à une 'cohabitation', prédit la banque privée.D'après IG France, cette phase d'incertitude politique offre aux investisseurs une fenêtre de tir pour prendre un peu leurs gains sur l'indice.Dans cette phase de stress politique, les investisseurs et notamment les investisseurs étrangers peuvent choisir de 'désensibiliser' un peu leur exposition à l'indice français en attendant d'y voir plus clair', souligne Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.

Le stratège rappelle que le CAC était jusqu'ici l'un des indices européens les plus chers avec un ratio cours-bénéfice (PER) proche de 16x, contre 9,2x pour le FTSE MIB italien ou 11,3, fois pour l'IBEX espagnolSur le marché obligataire, le rendement à 10 ans français se tend de 12,5 points de base à 3,235% après les élections et celui de l'obligation allemande de 5,5 points de base à 2,662%.Les T-Bonds se dégradent de +4Pts à 4,47% à 48H du communiqué final de la FED, avec un maintien des taux anticipé à 100%, et à 60% jusqu'au 4ème trimestre 2024.L'euro creuse fortement ses pertes (-0,5%) face au dollar en retombant, autour de 1,074$§E, à un plus bas d'1 mois contre le billet vert.Le baril de 'Brent' reprend +2% vers 81$ et l'Or refranchit les 2.

300$ (+0,6%).Dans l'actualité des sociétés tricolores Airbus annonce que Al Yah Satellite Communications Company PJSC (Yahsat), le fournisseur de solutions satellitaires des Émirats arabes unis, a signé un contrat avec Airbus Defence and Space pour ses nouveaux satellites de télécommunications géostationnaires, Al Yah 4 (AY4) et Al Yah 5 (AY5).La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de Mayakan Pipeline, basée aux Pays-Bas, par Engie et Macquarie Group Limited.SNCF Energie, filiale de SNCF Voyageurs, annonce avoir signé avec Neoen, le premier producteur indépendant d'énergie renouvelable en France, un contrat d'achat direct d'électricité renouvelable (Corporate PPA) d'une durée de 25 ans. Copyright (c) 2024 CercleFinance.

