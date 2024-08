Pré-clôture CAC40 : encore lourd, rebond poussif à W-Street, baril à 76$

publié le 06/08/2024

(CercleFinance.com) - Les acheteurs restent bien timides à Paris après deux séances de fortes baisses (-1,6% vendredi, puis -1,4% lundi).Le CAC40 enregistre un nouveau repli de 0,5% ce mardi vers les 7.110/7115Pts, malgré le net redressement de plus de 10% du Nikkei (mais après -18,2% en 48H et -25% en 1 mois, il s'agit d'un rebond proportionnel).

Wall Street a rouvert en hausse après des pertes de -3% en moyenne la veille, les hausses s'étagent entre +0,8% pour le Nasdaq, +0,9% pour le Dow Jones, +1% pour le S&P500 à 5.240 : le 'VIX' qui lui est associé se détend de -25% vers 28,8.Au chapitre des statistiques du jour, on a pris connaissance Outre-Atlantique du déficit commercial des Etats-Unis : il s'est un peu réduit à 73,1 milliards de dollars en juin, par rapport à celui de 75 milliards du mois précédent (qui a été à peine révisé d'une estimation initiale de 75,1 milliards), selon le Département du Commerce.

Cette diminution de 2,5% du déficit d'un mois sur l'autre résulte d'une progression de 1,5% des exportations américaines de biens et services, à 265,9 milliards de dollars, qui a plus que compensé une augmentation de 0,6% des importations, à 339 milliards.Il y avait également des chiffres ce mardi en Europe : les commandes à l'industrie allemande, puis les ventes de détail dans la zone euro dans la matinée. On attend les chiffres de la balance commerciale des Etats-Unis en début d'après-midi.Après avoir baissé cinq mois de suite (dont -1,7% en mai), les commandes en volume dans l'industrie allemande ont rebondi de 3,9% en juin 2024 par rapport au mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires de Destatis.

Entre mai et juin 2024, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,1% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, après des hausses de 0,1 % le mois précédent.Il est a souligner que l'une des principales victimes de l'épisode de déprime des marchés, c'est le pétrole, avec un Brent retombé sous 76$ ce matin, soit -5% en 1 semaine et -12% en 1 mois.Dans l'actualité des valeurs, Vallourec annonce la réalisation de l'acquisition par ArcelorMittal de l'intégralité de la participation des fonds Apollo dans le fabricant de tubes, pour un prix d'achat total de 955 millions d'euros.L'assureur-crédit Coface a dévoilé un résultat net part du groupe en hausse de 10,4% à 142,3 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, pour un chiffre d'affaires en repli de 3,8% à 922,7 millions (-3,1% en organique).

Airbus a présenté ses chiffres de commandes et de livraisons pour le mois de juillet 2024. L'avionneur indique avoir réalisé 77 livraisons auprès de 40 clients au cours du mois. Dans le même temps, il a enregistré 59 commandes brutes. Depuis le début de l'année, Airbus a réalisé 400 livraisons, à 70 clients. TotalEnergies a cédé sa participation de 50% dans Total PARCO Pakistan Limited (TPPL) au groupe de négoce de produits pétroliers Gunvor, . TPPL dispose d'un réseau de distribution de plus de 800 stations-service au Pakistan, ainsi que d'activités logistiques et de lubrifiants.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.