Fermeture CAC40: termine la semaine en vert, s'arroge +2% en hebdo

publié le 16/08/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris conclut la séance sur une hausse de 0,35%, à 7449 points, soutenue par Accor (+1,6%), Eurofins (+1,4%) et Publicis notamment (+1,2%).L'indice parisien, rassuré par la meilleure maîtrise de l'inflation et la bonne orientation de la consommation Outre-Atlantique, s'arroge ainsi un peu plus de 2% sur la semaine écoulée.

'Après quelques semaines de turbulences, l'environnement s'est stabilisé sur les marché financiers et nous nous attendons à ce que le rebond amorcé sur les actions cette semaine se poursuive', écrivent les analystes de Capital Economics.'Nous partons du principe que la chute qui avait suivi les statistiques économiques américaines du début du mois d'août a été largement exagérée et due pour l'essentiel à des débouclages rapides de positions sur des actifs qui étaient trop recherchés', ajoute le bureau d'études basé à Londres.

'S'il est vrai que le risque de récession aux Etats-Unis s'est légèrement accru, plusieurs signes laissent penser que les investisseurs commencent à digérer le récent épisode de crise', conclut le cabinet d'analyse.Un point de vue partagé par les stratèges d'UBS, qui jugent que les données parues cette semaine ont renforcé le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie américaine.'Les derniers chiffres de l'inflation américaine appuient notre théorie d'un ralentissement graduelle de la croissance aux Etats-Unis', juge Mark Haefele, le directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.

'Cela renforce notre point de vue selon lequel la Fed va commencer à assouplir sa politique monétaire en septembre, ce qui constitue un élément porteur pour les actifs risqués', renchérit-il.Si la séance de vendredi s'annonce plutôt calme au chapitre économique, les investisseurs chercheront dans les rares publications du jour de nouvelles raisons de se rassurer.Aux Etats-Unis, ils prendront connaissance, dans l'après-midi, des chiffres des mises en chantier et des permis de construire, puis de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.En attendant, le solde commercial de la zone euro s'est élevé à 17,5 milliards d'euros en juin, en hausse par rapport à mai (12,4 milliards), selon Eurostat, expliquant que les importations ont chuté de 2,4% pour des exportations quasi-stables (-0,2%).

Par ailleurs, le Département du Commerce fait état d'un recul de 6,8% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en juillet par rapport au mois précédent, à 1 238 000 en rythme annualisé, après un rebond de 1,1% en juin (révisé d'une estimation initiale de +3%).Enfin, le moral des ménages américains s'est amélioré plus fortement que prévu en août, selon les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés ce vendredi.Son indice de confiance est ressorti en hausse à 67,8 ce mois-ci, contre 66,4 en juillet, alors que les économistes l'attendaient autour de 67,2. Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans revient vers 3,93%, en direction de ses planchers annuels tandis que son équivalent allemand de même échéance, le Bund, reste globalement stable à 2,25%.

Sur le marché des changes, l'euro prend un peu de terrain face au dollar, à 1,099$/E (+0,2%).Enfin, le baril de Brent recule de 1,5% à 79,7 dollars à Londres.Dans l'actualité des sociétés françaises, Saint-Gobain annonce un accord définitif pour acquérir Ovniver Group, acteur non coté de référence dans la chimie de la construction au Mexique et en Amérique centrale, pour 815 millions de dollars (soit environ 740 millions d'euros) en numéraire.Spie indique avoir finalisé l'acquisition, annoncée le mois dernier, d'environ 87% d'Otto Life Science Engineering GmbH en Allemagne, les autorisations réglementaires nécessaires ayant été reçues et les conditions suspensives ayant été levées dans leur ensemble.