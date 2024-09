Pré-clôture CAC40: peu changé après le NFP US, nervosité sur les taux

publié le 06/09/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris se cherche une direction en ce vendredi : le CAC40 évolue plutôt à la hausse depuis le 'NFP' publié à 14H30 mais les 0,3% (vers 7.450) sont fragiles et l'évolution des indices US pourrait refroidir les acheteurs.Le CAC reste plombé par Renault (-1,8%) ainsi que Kering (-2%) qui poursuit sa dégringolade avec près de -7% en cinq séances (et -39% depuis le début d'année).

Sur la semaine, le CAC40 cède -2,5%, l'Euro-Stoxx50 -3,5% (la chute d'ASML a pesé lourd).A Wall Street, la lourdeur l'emporte, même si le Dow Jones gagne +0,3% : en effet, le S&P500 cède environ -0,4%, le Nasdaq Composite cède -1% (sous 17.000) et le Nasdaq-100 -1,2% (soit -4% hebdo) dans le sillage de Broadcom -9% ou Marvel -3%.Les investisseurs hésitent à voir le verre à moitié plein après la publication des chiffres mitigés de l'emploi.

Selon le Département du Travail, l'économie américaine n'a généré que 142.000 emplois non agricoles au mois d'août, un nombre inférieur de 15% aux attentes du marché, avec un consensus de +165.000.Le taux de chômage s'est en revanché tassé de 0,1 point à 4,2% le mois dernier, là où les économistes l'anticipaient stable à 4,3%.La population active reste stable à 62,7%.Le chiffre des créations d'emploi tend à renforcer l'impression de ralentissement de la croissance économique américaine, il pourrait par ailleurs inciter la Réserve fédérale à accélérer ses baisses de taux de 50Pts le 19 septembre prochain : c'est maintenant du 50/50 (la moitié tablant sur -25Pts).

Mahmoud Alkudsi, analyste chez ADSS juge que 'Ces données (NFP) restent dans le registre des 'mauvaises nouvelles dont il faut se réjouir' car elles signifient qu'une baisse de taux de 50 points de base est clairement sur la table afin de soutenir un marché du travail qui vient d'aligner deux mois fébriles'.Le chiffres d'ADP publiés hier et le rapport 'JOLTS' de mercredi avaient déçu : 'La grande question est de savoir si cette déception n'a constitué qu'un petit accroc ou s'il s'agit du début d'une détérioration qui pourrait être bien plus sérieuse', s'interroge Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.Il y avait également des chiffres en Europe ce matin : la production française se replie en juillet sur un mois dans l'industrie manufacturière (‑0,9% après +0,9% en juin) comme dans l'ensemble de l'industrie (‑0,5% après +0,8%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.

Par ailleurs, en juillet 2024, le solde commercial de la France s'est amélioré très légèrement selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi établi à 5,88 milliards d'euros après 5,98 milliards en juin. Sur le compartiment obligataire, les opérateurs hésitent entre le scénario à -50Pts et celui à -25Pts le 19 septembre prochain : le rendement des bons du Trésor américain à dix ans s'est d'abord détendu de -8Pts vers 3,652 avant de revenir sur les 3,732% de la veille, le '2 ans a effacé -10Pts à 3,645% avant d'en reprendre +8 à 3,727%.En Europe, les Bunds sont quasi stables à 2,200% (contre 2,2080%) et nos OAT effacent -1,2Pt à 2,898% (contre 2,845% au plus bas).Cela reste donc 'nerveux' mais ça l'est beaucoup moins sur les changes avec un Euro en léger repli de -0,2% vers 1,1085.L'Or se montre robuste et remonte vers 2.51$/Oz, le pétrole reprend 0,8% à 73,5$ à Londres.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, le Groupe Stef a publié un CA de 2325 ME au titre du 1er semestre, en hausse de 6,7% par rapport à la même période un an plus tôt avec un résultat net part du groupe de 68 ME, en repli de 28,3%.Rubis publie un chiffre d'affaires de 3339 ME au titre du 1er semestre 2024, stable par rapport à la même période un an plus tôt avec un résultat net consolidé part du groupe de 130 ME, soit une baisse de 24% (ou -4% à base comparable).Airbus a annoncé vendredi avoir livré 47 appareils à 31 clients au cours du mois d'août, contre un chiffre de 52 sur le même mois de l'an dernier.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.