Pré-clôture CAC40: le NFP dope les indices et le $, plombe T-Bond et OAT

publié le 04/10/2024

(CercleFinance.com) - Les bonnes nouvelles économiques (emploi US en net rebond à +254.000) sont prises pour de... bonnes nouvelles.Le 'NFP' de septembre dope les indices boursiers américains et la bourse de Paris (+1,1% vers 7.560) fait plus que doubler ses gains en l'espace d'une heure, ce qui réduit la perte hebdo à moins de 3%.

Le CAC40 bénéficie en outre des gains d'Accor (+4,4%), Société Générale (+3,6%), Renault (+3,2%) et Téléperformance (+3%).La publication des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis donne également un coup de fouet aux indices US avec +0,4% sur le S&P500, +0,6% sur le Nasdaq (qui cède ainsi un peu moins de 0,5% sur la semaine), malgré la nette dégradation des marchés obligataires.

Le T-Bond 2034 se retend de +10Pts à 3,9557% (soit +20Pts hebdo, plus mauvais score depuis le 9 août), le '2 ans' de +13Pts à 3,845%, le '30 ans' de +7Pts à 4,2500%.L'hypothèse d'une baisse de -50Pts par la FED début novembre tombe à 20%, ce sera donc presque à coup sûr -25Pts.L'économie américaine a donc généré 254.000 nouveaux emplois non agricoles au mois de septembre, selon le Département du Travail, un nombre supérieur de plus de 110.

000 par rapport aux attentes du marché, qui n'étaient en général que de l'ordre de 140.000 (score identique au rapport ADP de mercredi).Le taux de chômage s'est en outre tassé de 0,1 point à 4,1%, là où les économistes l'anticipaient stable à 4,2%, tandis que le taux de participation à la force de travail s'est maintenu à 62,7%, et que le revenu horaire moyen a augmenté de 4% sur un an.Par ailleurs, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées, de 89.

000 à 144.000 pour juillet et de 142.000 à 159.000 pour août, soit un solde de révision total de +72.000 pour ces deux mois.Il y avait également pas mal de chiffres au menu en Europe ce matin, notamment en France avec une nette hausse de la production dans l'industrie manufacturière (+1,6% après ‑0,2% en juillet), comme dans l'ensemble de l'industrie (+1,4% après +0,2%) en France, entre juillet et août, selon les données CVS-CJO de l'Insee. La tendance est négative sur le marché obligataire européen, où le rendement du Bund allemand à dix ans se tend de +6,5Pts vers 2,202%, nos OAT affichent +5Pts à 2,985% (+6Pts hebdo) et les Bonos espagnols 'seulement' +3,7Pts à 2,962 (l'écart se creuse avec nos OAT).

Cela va toujours aussi mal au Royaume Uni avec des 'Gilts' à +14Pts, vers 4,1580, soit +18Pts sur la semaine (avec des niveaux comparables au 25/07). Outre-Atlantique, les rendements obligataires de référence sont également orientés à la hausse dans l'attente des statistiques américaines, à 3,85% pour les bons du Trésor américain à dix ans.L'euro reprend sa chute face au billet vert: il cède -0,5% vers 1,0975, soit près de -2% hebdo autour des 1,10$/E.Le marché pétrolier revient quant à lui à des plus hauts de plus d'un mois, avec un Brent à 78,5$ le baril (+0,7%), le WTI (+0,7% ) 74,5$ sur le NYMEX.Dans l'actualité des sociétés tricolores, le groupe agroalimentaire LDC affiche un chiffre d'affaires de 2,98 milliards d'euros au titre de son premier semestre 2024-25, en baisse de 1,2% en données publiées (-3,9% en organique), malgré une croissance de ses volumes de 4,9% (+3,6% organique).

emeis publie un résultat net part du groupe de -257 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2024, contre -371 millions un an auparavant, et un EBITDAR stable (+0,8%) à 339 millions, soit une marge en repli d'un point à 12,2%.Thales annonce participer à la création par la Banque Postale, en collaboration avec CB et la fintech HandSome, d'une carte bancaire à destination des personnes déficientes visuelles, en test pendant six mois à compter de fin octobre. Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.