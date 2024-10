CAC40: efface ses gains matinaux et termine en rouge

publié le 29/10/2024

(CercleFinance.com) - Après un début de séance en vert avec un gain s'approchant des 0,7%, le CAC40 a complètement inversé la vapeur en fin de matinée amorçant une chute lente mais régulière qui allait se prolonger jusqu'au gong final. A la clôture, l'indice parisien affiche finalement un repli de 0,66%, à 7507 points, notamment pénalisé par Stellantis (-2,4%), Schneider Electric (-1,7%) ou encore Legrand (-1,6%).

'Dans l'immédiat, l'attention se porte sur les valeurs technologiques américaines qui doivent publier leurs résultats trimestriels cette semaine', relevait ce matin Chistopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.' Il est probable que cela conduise simplement à renforcer la concentration du marché et à pousser les investisseurs européens à placer leurs capitaux plutôtdel'autre côtédel'Atlantique où les rendements boursiers sont nettement plus élevés', ajoute-t-il.

A ce titre, justement, Wall Street voit le Nasdaq s'arroger près de 0,5% devant le S&P500 (+0,2%). Sur le front des statistiques, l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board s'est fortement redressé en octobre, selon l'enquête mensuelle de l'organisation patronale Conference Board, dont l'indice ressort à 108,7 contre 99,2 le mois précédent (révisé de 98,7 en première lecture).Dans le détail, le sous-indice du jugement des états-uniens sur leur situation actuelle s'est redressé de 14,2 points à 138, tandis que celui mesurant leurs anticipations a augmenté de 6,3 points à 89,1, s'éloignant ainsi du seuil de 80 qui préfigure d'habitude une récession.

Mais l'attention des investisseurs se focalise sur une nouvelle flambée des rendements obligataires aux Etats Unis avec un '10 ans' qui se tend de +5Pts à 4,33% (4,345% au plus haut du jour) et un '30 ans' qui vient de culminer à 4,58% (4,566% à présent, soit +3,6Pts), sa pire marque depuis le 3 juillet 2023.Cela ne se passe pas mieux en Europe où le Bund se tend de +5ts à 2,335%, nos OAT de +6,5Pts à 3,072%, les BTP italiens de +6Pts à 3,555%.Sur le FOREX, le Dollar reprend son ascension et engrange +0,15% à 1,0789$/E.La hausse conjointe des taux et du dollar ne stoppe toujours pas l'envolée de l'Or qui bat un nouveau record vers 2.770$/Oz, un cas de figure unique depuis plus de 50 ans !Dans l'actualité des sociétés tricolores, Alstom a signé un contrat avec Metro Ligero Oeste (MLO), l'opérateur de transport de Madrid.

Le contrat porte sur la révision complète de la flotte de tramways Citadis, en service à Madrid depuis 2007.L'entreprise marocaine Panafsat et Thales Alenia Space, coentreprise entre les groupes Thales (67%) et Leonardo (33%), annoncent la signature d'un protocole d'accord pour construire un système marocain de communications par satellite. Safran Aircraft Engines lance un plan d'investissement de plus d'un milliard d'euros pour étendre son réseau mondial de maintenance et de réparation (MRO) afin de soutenir la croissance des services dédiés aux moteurs LEAP, qui équipent aujourd'hui environ 4 000 avions monocouloirs modernes. Le Groupe OCP et Engie ont signé un partenariat stratégique visant à accélérer la transition énergétique du Groupe OCP et contribuer activement à celle du Royaume du Maroc.Enfin, TotalEnergies annonce que TE H2, CIP et A.

P. Møller Capital ont signé un accord pour un projet à grande échelle au Royaume du Maroc. Situé près de la côte atlantique dans la région de Guelmim-Oued Noun, le projet ' Chbika ' vise à construire 1 GW de capacités solaires et éoliennes terrestres.