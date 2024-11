Mi-séance CAC40: pas impacté, ni W-Street, par un NFP fortement biaisé

publié le 01/11/2024

(CercleFinance.com) - Le chiffre de l'emploi ('NFP') est spectaculairement éloigné des attentes avec +12.000 créations au lieu de +150.000 escompté.Mais surtout, le Département du Travail et ADP (qui recense les embauches dans le secteur privé) semble évoluer sur planètes très éloignées avec la publication mercredi d'une estimation de +233.

000 jobs (au lieu de +160.000 en haut de fourchette, soit 50% de plus que prévu).Le CAC40 amplifie -très légèrement- son avance à +0,7% vers 7.400, en ce 1er novembre, l'Euro-Stoxx50 gagne +0,9% à 4.970 et Wall Street rouvre en hausse après le trou d'air de jeudi (plus mauvaise séance depuis début août, soit 3 mois).Le Dow Jones s'adjuge +0,8%, le S&P500 +0,7 à +0,8% et le Nasdaq (-2,8% la veille) rebondit de +0,9% à 18.

260.L'économie américaine n'aurait donc généré que 12.000 emplois non agricoles au mois d'octobre au lieu de +113.000 (consensus médian), selon le 'Department of Labour' (DoL), après +223.000 en septembre.'L'emploi a poursuivi sa tendance à la hausse dans la santé et l'administration, tandis qu'il a reculé dans les services d'aide temporaire, ainsi que dans le secteur manufacturier en raison de grèves', explique le DoL.Le taux de chômage s'est toutefois maintenu à 4,1%, conformément aux attentes, tandis que le taux de participation à la force de travail s'est établi à 62,6%, et que le revenu horaire moyen a augmenté de 4% sur un an.

Par ailleurs, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées, de 159.000 à 78.000 pour août et de 254.000 à 223.000 pour septembre, soit un solde de révision total de -112.000 pour ces deux mois.'Le marché du travail a sans doute pâti de divers aléas en octobre', prévenait Oddo BHF en début de semaine.'Le dernier Livre Beige signalait que l'emploi affichait une hausse modeste dans la majorité des districts, avec à la clé une modération des gains salariaux'.Mais personne n'anticipait une chute de -95% des créations d'emplois, ce qui signifie que le chiffre est très 'biaisé' et connaîtra certainement une forte révision à la hausse le mois prochain.

.. c'est ce que pronostique Joe Biden qui s'est empressé de faire une déclaration rassurante à ce sujet.Du coup, les marchés obligataires ne prennent pas ces +12.000 pour argent comptant et les T-Bonds ne décalent que très modestement, de -1,7Pt vers 4,27% pour le '10 ans' et tout juste -0,5Pt sur le '30 ans' à 4,4700%.En Europe, le Bund se détend de -2Pts vers 2,371%, nos OAT de seulement -1,2Pts vers 3,1200% et les BTP italiens de -2,2Pts vers 3,6450%.Côté Forex, c'est très calme avec un Euro qui s'effrite de -0,05% vers 1,0875, le '$-Index' affiche -0,05% également vers 103,92.Toujours sur le front des statistiques, la séance verra aussi paraitre les indices PMI et ISM manufacturiers aux Etats-Unis, ceux pour la France et la zone euro n'étant par contre pas prévus en ce jour de Toussaint, férié dans plusieurs pays d'Europe continentale.

Dans l'actualité des valeurs à Paris, Eiffage a déclaré avoir dépassé les seuils de 20 et 25% des droits de vote de Getlink, et détenir 20,55% du capital et 27,56% des droits de vote, au résultat d'une attribution de droits de vote double.Casino a publié un chiffre d'affaires de 2,1 MdsE au titre du 3e trimestre, en baisse 5,1% en publié par rapport à la même période un an plus tôt (ou -1,8% en données comparables). L'EBITDA ajusté ressort à 402 ME sur les 9 premiers mois 2024 (-24%) avec marge de 6,4%.Le groupe de géosciences Viridien a publié au titre des neuf premiers mois de 2024 un EBITDA ajusté en croissance de 7% à 298 millions de dollars, et confirmé sa feuille de route financière 2024-25 ainsi que ses objectifs pour l'année en cours.