Pré-clôture CAC40: plus indécis, W-Street déçoit, le $ décroche de -0,7%

publié le 04/11/2024

(CercleFinance.com) - Le CAC40 évolue dans d'étroites limites en cette veille de scrutin présidentiel aux Etats Unis.Le CAC40, initialement en hausse de 0,4% vers 7440 (grâce à une amorce de détente des taux) évolue maintenant en repli de -0,4% (vers 7.380) avec une réouverture de Wall Street mitigée, voir dominée par la lourdeur (Dow Jones en repli de -0,2%, S&P500 sans direction, Nasdaq à -0,1% et Nasdaq-100 faisant une incursion sous les 20.

000Pts.Le rendement des T-Bonds US s'est détendu de -8,5Pts vers 4,278%, le '2 ans' de -7Pts vers 4,134%.Pas de lien avec le repli de 0,8% en août par rapport au mois précédent (révisé par rapport à l'estimation initiale qui était de -0,2%), les commandes à l'industrie des Etats-Unis se sont encore tassées de 0,5% en septembre, selon le Département du Commerce.De leur côté, les livraisons de l'industrie américaine ont diminué de 0,4% en septembre par rapport au mois précédent.

Enfin, les stocks ayant reculé de 0,2%, le ratio stocks sur livraisons est resté inchangé à 1,46 d'un mois sur l'autre.En Europe, Bunds et OAT se détendent de -2,5Pt et -3,5Pts respectivement, à 2,38% et 3,125%. Cette journée restera surtout marquée par un brusque décrochage du Dollar (-0,6% vers 103,65 pour le '$-Index', l'Euro remonte de +0,7% vers 1,0910) alors que des sondages reflète une nette remontée de Kamala Harris (malgré les récentes erreurs de communication de Joe Biden et les piètres prestations de stars venue soutenir la candidate démocrate).

A noter que les Etats Unis -et donc l'administration démocrate- ont accru le déficit de 620Mds$ en 5 semaines (et de +9,7% au 3ème trimestre par rapport à 2023), un rythme jamais observé depuis la seconde guerre mondiale : cela aussi a pu peser sur le Dollar.'Aucun des deux candidats n'annonce vouloir réduire le déficit du budget fédéral. Dans une économie dépassant déjà son potentiel, cela peut causer un excès de demande et une tension sur les prix', mettait en avant Oddo BHF la semaine dernière.'Il est universellement admis que ce risque serait plus fort si Donald Trump est élu et applique son programme (hausse des droits de douane, limitation des flux migratoires)', prévenait cependant le bureau d'études.

Autre temps fort de la semaine, la Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale rendront jeudi leurs décisions de politique monétaire respectives, une baisse de taux de 25 points de base étant largement attendue de la part de la banque centrale américaine.'Les créations d'emplois plus faibles que prévu pourraient inciter la Fed à donner une suite à cette réduction', estimait d'ailleurs vendredi Mahmoud Alkudsi, analyste de marché senior chez ADSS, après le piètre rapport sur l'emploi pour le mois d'octobre.Cette actualité pourrait faire passer au second plan les statistiques de la semaine, telles que les indices d'activité PMI, ou des publications d'entreprises comme Bouygues, Crédit Agricole et Veolia à Paris, ou encore DHL, Ahold Delhaize et IAG ailleurs en Europe.

L'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est établi à 44,5 en octobre, relativement stable par rapport à septembre (44,6), mais continuant ainsi de signaler une forte détérioration de la conjoncture du secteur. En attendant, on notera que le conseil d'administration de Schneider Electric a nommé, avec effet immédiat, Olivier Blum au poste de directeur général, après avoir mis fin aux fonctions de Peter Herweck en raison de désaccords dans la mise en oeuvre de sa feuille de route.Bureau Veritas a conclu un accord en vue de l'acquisition du groupe australien APP, une transaction stratégique qui renforcera sa présence dans la région Asie-Pacifique et étendra ses capacités en matière de projets d'infrastructures.

Engie annonce avoir remporté auprès du gestionnaire de réseau électrique Elia, un projet de Système de Stockage d'Energie par Batterie (BESS) de 100 MW de capacité installée, lors de la quatrième enchère du Mécanisme de Rémunération de Capacité (CRM) en Belgique.Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.