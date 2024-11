Pré-clôture CAC40 : dopé par nouveau carton plein de records à W-Street

publié le 11/11/2024

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris entame la semaine tambour battant (c'est ce que suggère un gain de +1,3% vers 7.465) mais cela se déroule dans des volumes quasi inexistants (1,2MdsE), ce qui permet de faire grimper les cours avec une mise dérisoire et en s'appuyant sur 2 ou 3 locomotives comme Saint-Gobain (+3,5% et record absolu au-delà de 89E), Schneider Electric (+3% et record absolu de clôture franchi à 248,3E), et ST-Micro (+2,5% dans le sillage du Nasdaq qui inscrit un nouveau zénith historique à 19.

366).Toutes les places boursières sont ouvertes en ce jour férié de commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 et l'Euro-Stoxx50 grimpe de +1,3% vers 4.865 alors que Wall Street pulvérise un 4ème record absolu consécutif avec potentiellement de nouveaux 'doublés intraday/clôture'.Le Dow Jones (+1,1%) établit un nouveau zénith à 44.480Pts, le S&P500 (+0,2% à 6.018) et le Nasdaq Composite déjà cité.Le Russell-2000 (+1%) établit également un nouveau record 2024 à 2.486, le Wilshire-5000 (+0,4%) franchit les 60.500.

.. c'est donc un nouveau carton plein intégral comme il n'en a jamais été observé à Wall Street depuis 53 ans (depuis que le Nasdaq existe, c'est à dire février 1971).La sous-performance des Bourses européennes (-1% en moyenne) s'est accentuée la semaine passée, sur fond de 'Trump Trade', un phénomène qui s'est traduit par une envolée de l'ensemble des actions américaines et par une remontée du dollar avec les anticipations de baisses d'impôts promises par le prochain président américain.Dans ce contexte, les investisseurs pourraient continuer de se montrer prudents sur les actions du Vieux Continent, qu'ils considèrent comme davantage vulnérables au ralentissement économique.

'Les actions américaines ont davantage à offrir', résumaient vendredi les équipes de Pictet AM, jugeant que les conditions moins favorables en Europe devraient pousser la BCE à réduire ses taux de façon plus marquée que la Fed.'En raison des prochaines réductions des dépenses publiques dans les deux grandes économies de la région, la France et l'Allemagne, ainsi que de la croissance décevante en Europe plus généralement, il est probable que la BCE doive réduire ses taux à un niveau inférieur au taux neutre de 2%', prédit le gestionnaire d'actifs.Si aucun indicateur économique ni résultat d'entreprise ne figure à l'agenda du jour, notamment du fait de la fermeture des administrations publiques américaines pour 'Veterans Day', les prochaines journées devraient être plus riches en publications.

En Allemagne, l'indice ZEW du moral des investisseurs pourrait refléter demain l'impact de la crise politique due à la rupture de la coalition tripartite intervenue la semaine passée.Aux Etats-Unis, les chiffres des prix à la consommation qui paraîtront demain devraient confirmer le retour de l'inflation vers l'objectif de 2% fixé par la Fed.Les ventes de détail, attendues vendredi, pourraient quant à elle pâtir des perturbations liés aux ouragans et de l'incertitude pré-électorale susceptible d'avoir freiné les dépenses des ménages.Dans l'attente, les marchés de taux font grise mine et les T-Bonds se retendent de +5Pts vers 4,36% (notons que le '2 ans' reste stable à 4,252%).En Europe, nos OAT se détendent de -2,5Pts à 3,0960%, les Bunds de -2,6Pt à 2,3400% et les BTP italiens de -6,3% à 3,596%.

Côtés résultats, plusieurs ténors américains de la cote dévoileront leurs comptes trimestriels au cours des jours qui viennent, dont Walt Disney, Cisco, Home Depot, Applied Materials et Spotify. Dans l'actualité des sociétés tricolores, tos annonce que sa filiale Bull a émis une action de préférence au profit de l'Etat français afin de protéger les intérêts de souveraineté nationale au titre de certaines activités exercées par Atos.Par ailleurs, l'activité sur les marchés d'actions au comptant d'Euronext a légèrement baissé en octobre, selon les derniers chiffres publiés lundi par l'opérateur boursier. Dans un communiqué, le groupe indique que le volume moyen quotidien sur ses marchés 'cash' a baissé de 3% par rapport à octobre 2023, à un peu plus de 2,3 millions de transactions.Copyright (c) 2024 CercleFinance.

com. Tous droits réservés.