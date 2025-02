Mi-séance CAC40: limite la casse après un CPI à 3%, T-Bond prend 10Pts

publié le 12/02/2025

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris qui oscillait mollement autour du point d'équilibre (8.025/8.030) depuis ce matin, décroche de -0,3% vers 8.000Pts après la publication du 'CPI' (indice des prix de janvier) qui fait l'effet d'une douche froide avec des écarts bien supérieurs aux attentes.

L'Euro-Stoxx50 chute de -0,4% vers 5.370 et les 3 principaux indices US devraient rouvrir en repli de -0,8 à -0,9%.Ce matin, 'Euro-Stoxx50 venait d'inscrit son 14ème record absolu en 18 séance à plus de 5.410Pts, soit +10,5% de gain annuel, surpassant le S&P500 qui ne s'est octroyé que 3% sur la même période et le Russell-2000 avec seulement +2%.

Le DAX allemand (-0,3%), qui s'est déjà adjugé plus de 10% cette année, alignait un 16ème record à 22.125 avant la publication du 'CPI'.L'indicateur des prix à la consommation US (+0,5% contre +0,3% attendu) confirme de façon spectaculaire la persistance de l'inflation américaine, à un rythme qui dépasse maintenant les 3% : la Fed pourrait suspendre l'assouplissement de sa politique monétaire jusqu'à l'automne (et non plus juillet), voir la fin de l'année.

Le consensus de 2,9% en rythme annuel pour le 'CPI global' -le même qu'en décembre- est déjoué avec un score de +3% et le core CPI' -attendu à 3,1%- ressort à +3,3% ( contre +3,2% en décembre), à cause d'une progression de +0,4% en janvier.Le rapport sur l'inflation risque d'être affecté par la mise en place de surtaxes douanières sur l'acier et l'aluminium prises par Donald Trump à l'encontre de tous les pays exportateurs (c'est l'industriel automobile US qui est le principal 'client' : leurs coûts de production vont en souffrir).

En ce qui concerne les surtaxes de 25% contre le Mexique et le Canada qui pourraient entrer en vigueur au 1er mars, ces 2 pays fournissent 44% des importations alimentaires des Etats-Unis (pour 85 milliards de dollars) et l'alimentation représente 13,5% du CPI', rappellent les analystes d'Oddo BHF.Du fait de l'interventionnisme du nouveau président américain sur le front commercial et de ses effets potentiellement inflationnistes, l'évolution de la politique monétaire continue toujours de préoccuper les détenteurs de T-Bonds américains : le '10 ans' fait une embardée de +10,5Pts à 4,643% et le '30 ans' (+8,5Pts) refranchit allègrement les 4,83%.

Lors de son audition devant le comité des affaires bancaires du Sénat, le patron de la Fed constaté que l'inflation avait 'significativement' reflué ces deux dernières années, mais aussi admis qu'elle demeurait à des niveaux relativement élevés.'Sachant que notre approche est aujourd'hui moins restrictive qu'auparavant et que l'activité économique demeure solide, nous n'avons pas besoin de nous précipiter pour ajuster notre politique', a-t-il déclaré.Jerome Powell doit poursuivre ses auditions devant les parlementaires américains aujourd'hui, mais cette fois devant le comité des services financiers de la Chambre des Représentants.Les chiffres des prix à la consommation font grimper le dollar de +0,35%, vers 1,0320/ECe matin, les marchés avaient pris connaissance de la dernière enquête mensuelle de conjoncture publiée par la Banque de France (BdF).

Celle-ci estime que l'activité économique devrait légèrement progresser en France au premier trimestre. Sur la base des résultats de son étude, complétés par d'autres indicateurs, l'institution estime que la croissance dans l'Hexagone devrait s'établir entre 0,1% et 0,2% sur les trois premiers mois de l'année. Sur le compartiment obligataire européen, nos OAT se tendent de +3,1Pt à 3,188%, les Bunds de +4,2Pts à 2,472%.Sur le marché pétrolier, les cours du brut reperdent un peu de terrain après avoir le rebond technique amorcé en fin de semaine dernière. Le Brent cède 0,7% à 76,3 dollars le baril. L'or continue de subir des prises de bénéfices après sa série de plus hauts absolus inscrits au cours des dernières séances, cédant 0,9% à 2875 dollars l'once après avoir brièvement enfoncé le seuil des 2900 dollars hier.La hausse de l'inflation US (et au sein des pays du G7 plus globalement) pourrait le relancer vers les 3.

000$ mais dans l'immédiat, la hausse de +10Pts du rendement des T-Bonds lui porte préjudice. Dans l'actualité des sociétés tricolores, Carrefour annonce son intention d'acquérir les actions détenues par les actionnaires minoritaires de sa filiale brésilienne, Grupo Carrefour Brasil, et de la retirer de la Bourse de São Paulo par le biais d'une fusion d'actions.TotalEnergies et la société publique indienne Gujarat State Petroleum Corporation Limited (GSPC) ont annoncé la signature d'un contrat de vente à long terme d'une durée de 10 ans, à compter de 2026. Dans le cadre de cet accord, TotalEnergies livrera 400 000 tonnes soit 6 cargaisons par an de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) à GSPC.Copyright (c) 2025 CercleFinance.com. Tous droits réservés.