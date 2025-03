Pré-clôture CAC40 : les valeurs d'armement propulsent indices au zénith

publié le 03/03/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris avait démarré prudemment, sur une consolidation de 0,2% vers 9H33, puis une hausse linéaire de +200Pts s'est amorcé et le CAC40 est venu tutoyer au point près le record des 8.259 du 10 mai 2024 (vers 15H35).Le CAC affiche un rebond de presque 11,5% depuis le début de l'année, porté par un décollage des valeurs bancaires et industrielles (dans l'anticipation d'un redressement de l'économie du Vieux Continent), ce sont maintenant les valeurs d'armement qui servent de moteurs auxiliaires.

Le CAC recède un peu de son avance mais affiche encore +1,5% à 8.230: il reste en course pour surpasser le niveau de clôture (8.240) établi le 15 mai. L'Euro-Stoxx50 (+1,7%) a inscrit un nouveau record à 5.557, le DAX40 explose de +3% à 23.308, grâce à Rheinmetal +18% et gagne +16,5% en 2 mois, meilleur début d'année du 21ème siècle.Les places européennes continuent de creuser leur avance sur les indices US, le Dow Jones affiche -0,1%, le S&P500 reculant de -0,3%, le Nasdaq de -0,7%.Wall Street ont largement décroché vendredi 28/02, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ayant respectivement cédé 1% et 3,5% la semaine passée, enchaînant eux aussi une seconde semaine dans le rouge.

Sur l'ensemble du mois de février, l'indice technologique new-yorkais a perdu autour de 4%.Les nombreux indicateurs au programme de la semaine - ISM et rapport sur l'emploi en tête - pourraient encore dresser le tableau d'une économie américaine en net ralentissement aux Etats-Unis.La croissance s'est accélérée dans le secteur manufacturier américain en février, selon les résultats définitifs de l'enquête PMI réalisée auprès des directeurs d'achats par S&P Global.L'indice a grimpé à 52,7 le mois dernier, son plus haut niveau depuis juin 2022, après 51,2 en janvier.Il s'inscrit ainsi pour le deuxième mois d'affilée au-dessus du seuil des 50 points, qui témoigne d'une croissance de l'activité.

Les T-Bonds se détendent encore de -2Pts vers 4,208%, le '2 ans' reprend +1Pt à 4,005%.L'agenda économique des jours à venir s'annonce également chargé en Europe avec la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) prévue jeudi.Un assouplissement d'un quart de point est largement intégré dans les cours et le marché attend surtout les commentaires que fera la présidente de l'institution, Christine Lagarde, lors de sa traditionnelle conférence de presse.Sachant qu'il s'agirait de la sixième baisse consécutive de taux de la part de BCE, la marge de manoeuvre pour de nouvelles réductions commence en effet à se restreindre, d'après les analystes.Les investisseurs suivront également l'évolution des relations commerciales, alors que Donald Trump a annoncé l'instauration de 10% de droits de douane supplémentaires sur les produits chinois dès demain.

Le 'clash' qui a éclaté vendredi soir dans le bureau ovale de la Maison Blanche entre le président américain et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky semble en revanche être relativisé par les marchés.Les investisseurs semblent visiblement se concentrer sur les espoirs suscités par la perspective d'un éventuel plan de paix franco-britannique élaboré depuis Londres, où se sont réunis hier plusieurs dirigeants européens.Mais il n'y a aucune chance qu'il soit accepté par la Russie et Donald Trump ne soutient pas ce projet.