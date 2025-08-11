Mi-séance CAC 40: en légère baisse dans des volumes faméliques

publié le 11/08/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris cède toujours près de 0,3% autour des 7720 points dans des volumes extrêmement restreints avec à peine plus de 600 MEUR échangés sur la place parisienne depuis l'ouverture de la séance. L'indice est notamment freiné par Hermès et Accor (-1,8%).

Le peu d'investisseurs présents se montre aussi particulièrement prudent à la veille de la publication du rapport 'CPI' sur les prix à la consommation aux Etats-Unis : très attendues, ces données donneront aux marchés une première indication quant à l'impact des droits de douane USD sur le niveau d'inflation dans le pays.

Cette perspective incite d'autant plus à l'attentisme que la semaine dernière a été marquée par une spectaculaire remontée des anticipations d'une prochaine baisse de taux aux Etats-Unis.Les marchés estiment désormais à plus de 88% la probabilité d'une réduction de 25 points de base lors de la réunion de la Reserve fédérale en septembre, contre 57% il y a un mois, selon le baromètre FedWatch du CME.

La statistique des prix à la consommation pour le mois de juillet constituera d'ailleurs l'une des principales données dont la Fed devra tenir compte afin de prendre sa décision.Le consensus table sur une légère accélération de l'indice CPI, à 2,8% sur un an contre 2,7% en juin.'Cette hausse a été largement portée par les espoirs de voir la Reserve fédérale finir par baisser ses taux', rappelle Michael J.

Kramer, le fondateur de la société de gestion d'actifs Mott Capital Management à New York.'Mais si l'inflation se révèle plus forte que prévu, la Fed pourrait repousser encore ses baisses de taux, ce qui infligerait un sérieux coup au marché boursier', prévient le professionnel.Porté par le redressement de Wall Street, le CAC 40 a repris pour sa part autour de 10% ces quatre derniers mois, tandis que l'Euro STOXX 50 a rebondi de presque 15%.

La semaine qui commence sera également animée par l'estimation rapide de la croissance en zone euro au titre du deuxième trimestre, attendue jeudi, puis par les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis, qui tomberont vendredi.Les investisseurs se tourneront également vers l'évolution des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine alors que la date butoir du 12 aout imposée par Washington à Pékin pour la signature d'un accord pérenne expirera demain.

Les marchés surveilleront aussi de près la rencontre Trump-Poutine prévue le 15 aout sur le sujet ukrainien.Si les intervenants n'attendent pas grand-chose de la réunion, des progrès sur le front de la guerre en Ukraine permettraient un réveil des valeurs cycliques en Europe, frappées depuis maintenant trois ans par les conséquences du conflit sur les prix de l'énergie et l'activité industrielle.En attendant, les valeurs de la défense sont en berne avec -0,8% pour Safran, -0,3% pour Thales ou encore -0,5% pour Dassault Aviation.

Si la saison des résultats touche désormais à sa fin, les publications trimestrielles de Cisco, Applied Materials, Deere et Adyen seront suivies de près dans les prochains jours.Dans l'attente des chiffres de l'inflation, les rendements des T-Bonds US à 10 ans évoluent autour des 4,27% (-1 pt). Le Bund de même échéance est stable à 2,68%.L'euro reste globalement stable face au billet vert, à 1,162 USD (-0,1%).Sur le front du pétrole, le Brent gagne 0,9% à Londres, autour des 66,9 USD le baril.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Icade annonce avoir signé un accord pour céder à BNPP REIM sa participation dans un portefeuille de 23 actifs italiens, dont cinq actifs court-moyen séjour et 18 résidences seniors, représentant environ 15% de son exposition à l'immobilier de santé.

Poxel annonce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, décidée par le Tribunal des activités économiques de Lyon le 5 aout dernier, à la suite de sa déclaration de cessation de paiements du 29 juillet.Enfin, Vinci a annoncé vendredi soir la conclusion avec ACS d'un accord définitif réglant certaines clauses liées au rachat de Cobra IS, finalisé le 31 décembre 2021. Le complément de prix initialement lié aux projets 'Ready to Build' dans les énergies renouvelables est fixé forfaitairement à 380 MEUR, dont 300 MEUR restent à verser en numéraire.