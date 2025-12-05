Pré-clôture CAC40 : finit la semaine en léger repli, cela plombe la semaine

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris revient à la case départ le CAC40 (-0,1%) menace de repasser dans le rouge sous 8.120Pts.Fait assez remarquable, pas une seule des 5 séances de la semaine n'a donné lieu à un écart de plus de 0,4% et le bilan hebdo est proche de 0,00%.

La hausse pour l'Euro-Stoxx50 se réduit à 0,2% (mais l'indice conserve un gain de 1,1% hebdo).lLe vert domine à Wall Street mais cela reste marginal : les indices US s'en contentent puisqu'ils renouent avec leurs records absolus (si jamais la clôture avait lieu maintenant) avec un S&P500 à 6.

890 ( 0,5%), un Dow Jones à 48.000 ( 0,3%, il ne lui manque que 0,5% pour un nouveau record de clôture), le Nasdaq avance de 0,45% vers 25.700 (les 26.000 ne sont plus très loin)Les chiffres de l'inflation aux États-Unis (PCE de novembre) étaient très attendus, et ce sera une fois de plus un "non-événement" avec un taux inchangé à 2,8% et une hausse séquentielle de 0,3%.

.. comme prévu.La bonne surprise provient du "sentiment des ménages" (indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan) qui remonte de 52 à 53,2, les revenus progressant de 0,4% au lieu de 0,3% attendu.La publication, ces derniers jours, d'indicateurs ayant confirmé la perte de vitesse du marché du travail américain est venue conforter les anticipations d'une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale en décembre, mais la prudence est de mise au vu de la persistance de l'inflation de base ces derniers mois.

Le consensus relatif à une 3ème baisse de taux reste à 87%, contre 68% il y a un mois, selon le baromètre FedWatch de l'opérateur boursier CME Group.Les T-Bonds US se dégradent plus nettement avec un "10 ans" à 4,137% et un "2 ans" à 3,561% ( 3Pt respectivement). "Nous sommes déjà en décembre, mais en raison de la récente fermeture des administrations fédérales, ces chiffres ne donneront qu'un instantané de la situation pour le mois de septembre", tempèrent ce matin les équipes de Danske Bank.

"Il ne faudra pas perdre de vue cet élément au moment de les analyser", estime la banque danoise.Côté Europe, le déficit commercial de la France s'est réduit sensiblement à 3,92 milliards d'euros en octobre (contre -5,2 MdsEUR anticipé) après 6,35 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.Les commandes manufacturières allemandes en volume ont augmenté de 1,5% en octobre par rapport au mois précédent (contre 0,5% anticipé), selon des chiffres CVS-CJO de Destatis, après une hausse de 2% en septembre (révisée d'une estimation initiale qui était de 1,1%).

Enfin, au cours du troisième trimestre 2025, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro (contre 0,2% anticipé) et de 0,4% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.Sur le compartiment obligataire, l'OAT 2035 évolue à 3,531% ( 1Pt) pour un Bund de même échéance à 2,797% ( 2,8Pt) et les BTP italiens sont en baisse (2Pts de dégradation 3,491%).L'euro grappille 0,1% face au billet vert, à 1,165 USD, le baril de Brent prend 0,7% à 63,75$, le WTI 0,8% à 60,15$.Après leur récent rebond, les cours du pétrole font du surplace, tiraillés entre les incertitudes géopolitiques et les attentes d'une baisse des taux de la Fed, d'une part, et la perspective d'une offre toujours excédentaire à moyen terme, d'autre part.

Le Brent stagne autour des 63,4 USD le baril.L'or reste bien orienté grâce à la perspective des baisses de taux de la Fed. Le métal fin avance de 0,4% à 4 225 USD l'once.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Derichebourg ( 14%) publie un résultat net en forte hausse de 63% à 122 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25, "grâce à l'ampleur de la contribution d'Elior Group, qui est appelée à s'accroître significativement dans les exercices à venir".Air Liquide va réaliser un investissement d'environ 25 millions d'euros pour moderniser son unité de séparation des gaz de l'air (ASU) à Yulin, dans la province du Shaanxi. Par ailleurs, la société indique avoir signé un accord avec Hyundai Motor Group afin de renforcer leur partenariat international et accélérer l'économie de l'hydrogène.