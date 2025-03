Ouverture CAC40: flirte avec les 8000 pts avant plusieurs statistiques

publié le 13/03/2025

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris évolue autour des 8000 points ce matin (+0,1%), partagée entre les hausses de L'Oréal (+1,7%) et Teleperformance (+1%) et les replis de STMicro (-2,3%) ou Pernod Ricard (-1,6%). Hier soir, Wall Street a fini en ordre dispersé avec +0,5% pour le S&P500, +1,2% pour le Nasdaq -porté par des rachats à bon compte sur Tesla (+7,6%), Palantir (+7,2%) ou Nvidia (+6,5%)- mais -0.

2% pour le Dow Jones. La santé de l'économie américaine va désormais faire figure de moteur pour les marchés d'actions, les investisseurs voulant croire que les Etats-Unis parviendront à échapper à une récession qui se fait de plus en plus menaçante.' L'inflation américaine a ralenti en février et ce n'était pas gagné d'avance ', soulignait ce matin Christopher Dembik, Senior Investment Adviser chez Pictet AM. ' Ceux qui prévoyaient en début de semaine une récession américaine voire une crise inflationniste ont dû revoir leur copie.

La triste réalité pour les oiseaux de mauvais augure, c'est que l'économie américaine est encore résiliente ', estime-t-il. Les investisseurs vont désormais se focaliser sur les quelques indicateurs attendus au cours de la séance. A ce titre, l'indice des prix producteurs (PPI), attendu à 14h30 outre-Atlantique, constituera un rendez-vous clé pour les marchés, des chiffres allant dans le bon sens étant susceptible de pousser la Fed à baisser ses taux à un rythme plus prononcé que prévu.Également prévues à 14h30, les inscriptions hebdomadaires au chômage donneront un aperçu du marché du travail, voire de l'impact des réductions de postes dans la fonction publique décidées par Elon Musk.

En zone euro, la statistique mensuelle de la production industrielle sera publiée à 11h00 et le consensus prévoit un rebond de 0,6% sur un mois en janvier.En attendant que les marchés d'actions américains trouvent de nouveaux supports, le 'rallye' qui s'est développé ces derniers mois sur les marchés européens pourrait se faire plus contenu.Certains analystes mettent en garde contre un possible mouvement de repli, alors que la plupart des principaux indices du Vieux Continent ont récemment atteint des plus hauts historiques.'Même si les actions européennes affichent une forme olympique, y compris le segment des petites valeurs, une chute prononcée des actions américaines finit tôt ou tard par se répercuter, parfois encore plus violemment, sur les actions européennes', ajoute Christopher Dembik.

Par ailleurs, Wall Street pourrait être secouée par l'absence d'un accord entre démocrates et républicains sur un relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis d'ici à samedi.En l'absence de 'deal', la première économie mondiale pourrait se retrouver en situation de défaut technique, une perspective qui n'arrangerait pas les affaires de Washington en ce moment.Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans évolue autour des 2.89% tandis que l'OAT de même échéance est à 3.58, soit un spread d'environ 69 pb. Du côté des changes, l'euro évolue autour des 1.088$. Sur le front du pétrole, les cours repartant à la baisse après trois séances consécutives dans le vert, rattrapés par les craintes entourant l'activité économique aux Etats-Unis.Le Brent de Mer du Nord recule de 0,1% sous 70,9 dollars.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, ID Logistics publie pour 2024 un résultat net part du groupe de 52,8 millions d'euros, en hausse de 15,2% hors éléments non courants, et un résultat opérationnel courant (ROC) en augmentation de 17,5% à 147,8 millions.Jacquet Metals dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) de six millions d'euros au titre de 2024, ainsi qu'un EBITDA courant de 87 millions d'euros, représentant 4,4% du chiffre d'affaires contre 6% en 2023.Voltalia publie une perte nette part du groupe de 20,9 millions d'euros au titre de 2024, contre un gain de 29,6 millions en 2023, ainsi qu'un EBITDA en baisse de 11% à 215,1 millions, malgré un CA en hausse de 10% à 546,6 millions (+14% à changes constants).