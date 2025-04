Fermeture CAC40: recule sous les 7300 pts mais s'arroge 2,3% en hebdo

publié le 17/04/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris conclut cette dernière séance de la semaine sur un repli de 0.6%, à 7285 points, notamment pénalisée par Hermès (-3.2%), Airbus (-2.9%) ou encore Saint-Gobain (-2.6%). L'indice parisien affiche néanmoins un gain hebdo proche de 2,3% avant le long week-end de Pâques, qui verra les marchés européens rester fermés jusqu'à mardi matin.

Outre-Atlantique, les indices US évoluent en ordre dispersé avec -1,2% sur le Dow Jones, +0,4% sur le 'S&P' et -0,1% sur le Nasdaq.La montée des tensions entre Washington et Pékin continue d'éloigner les investisseurs des actifs risqués, comme l'illustre la lourde rechute de Wall Street hier soir suite à l'annonce par Donald Trump de l'ajout d'une surtaxe de 100% visant les importations chinoises.

Le président américain a dévoilé hier une fiche d'informations déclarant que la Chine ferait désormais face à des droits de douane pouvant aller jusqu'à 245% sur les importations vers les Etats-Unis.Pékin n'a pas tardé à répliquer à la décision américaine en manifestant son intention de répondre avec des contre-mesures 'résolues', tout en estimant que les chiffres évoqués par la Maison Blanche n'avaient 'plus de sens économique'.

'La Chine ne souhaite pas engager de guerres commerciales, mais nous ne les craignons pas non plus', a affirmé un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.Les marchés américains ont accusé le coup, mais le coup de grâce a été asséné par la FED qui place la lutte contre l'inflation en tête de ses priorités.Le message est clair pour Wall Street : pas de détente des taux imminente et le 'Put FED' a disparu... en pleine tempête monétaire (le Dollar sous les 1,14$/E se redresse maintenant de +0,3% vers 1,136$/E).

L'accumulation de tensions sur les T-Bonds et le recul du Dollar font flamber l'once d'or qui atteint 3.333$, soit 100.000E le kilo 'tout rond' pour la 1ère fois de l'histoire.Jerome Powell, le président de la Fed, a déclaré hier que la banque centrale américaine devait se tenir prête à combattre une inflation plus élevée, découlant de la hausse des droits de douane à des niveaux imprévus.'Tant l'inflation globale que l'inflation sous-jacente se sont ralenties en mars', explique-t-il, soulignant aussi que les perspectives de croissance se sont détériorées du fait de l'intensification des tensions commerciales.

La FED décrit en creux le scénario d'une 'stagflation' qui constituerait la pire équation économique du point de vue de Wall Street.Le 'point d'orgue' du jour, c'était la conférence de presse de Christine Lagarde : elle confirme que le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé d'abaisser de 25 points de base ses taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal, à respectivement 2,25%, 2,40% et 2,65% à compter du 23 avril.Il y avait également un agenda chargé niveau 'stats' aux Etats Unis avec pour commencer un coup de froid sur le secteur immobilier : le Département du Commerce fait état d'une chute de 11,4% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en mars par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1.

324.000 en données CVS.Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures- ont cependant légèrement augmenté le mois dernier, de 1,6% à 1.482.000, tandis que les achèvements de logements ont reculé de 2,1% à 1.549.000.L'indice 'Philly Fed' a chuté de 39 points pour atteindre -26,4 ce mois-ci, un plus bas depuis avril 2023, un repli bien supérieur aux attentes puisque les économistes interrogés prévoyaient en moyenne un recul autour de +10 de l'activité dans le nord-est des Etats-Unis en avril (zone incluant la Pennsylvanie et le New Jersey).Ce niveau de -26,4 n'avait plus été atteint depuis 2 ans, montre jeudi l'enquête de conjoncture mensuelle de la Réserve fédérale de Philadelphie.Le sous-indice mesurant l'évolution des nouvelles commandes reçues par les entreprises s'est effondré à -34,2, un plancher depuis avril 2020, contre +8,7 le mois dernier.

L'enquête montre en revanche une poursuite de l'accentuation des pressions inflationnistes, l'indice des prix payés étant passé de 48,3 à 51 ce mois-ci, soit un pic depuis juillet 2022.Le sous-indice de l'emploi est lui ressorti autour de zéro, indiquant une absence de changement.Enfin, les nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 7 avril, le Département du Travail annonce avoir enregistré -9.000 inscriptions, à 215.000.La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 220.750, en baisse de 2500 par rapport à celle de la semaine précédente.Les T-Bonds réagissent peu et le '10 ans' prend +1,5Pt à 4,29%.En Europe, la baisse de taux du jour favorise une petite détente des Bunds de -3,7Pts vers 2,46%, nos OAT effacent -3,5Pts à 3,23%.Les cours pétroliers profitent du récent accès de faiblesse du dollar pour progresser: le Brent reprend 2,2% à 67.

5 dollars le baril .Dans l'actualité des sociétés tricolores, Pernod Ricard affiche un chiffre d'affaires de 2,28 milliards d'euros au titre de son troisième trimestre comptable, en baisse de 3% en organique comme en publié, soit un cumul à fin mars de 8,45 milliards, en recul de 4% en organique et de 5% en publié.Ipsos indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 568,5 millions d'euros au premier trimestre 2025, en croissance de 2% grâce à des effets de périmètre et de change favorables qui ont plus que compensé une contraction de 1,8% en organique.Hermès International dévoile un chiffre d'affaires de 4,13 milliards d'euros au titre du premier trimestre 2025, en progression de 8,5% en données totales et de 7,2% à taux de change constants, toutes les régions s'inscrivant en croissance.Enfin, Capgemini a annoncé jeudi le rachat de la filiale néerlandaise de la fintech britannique Delta Capita afin d'élargir son offre en matière de criminalité financière en Europe.

