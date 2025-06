Pré-ouverture Wall Street termine en petite hausse

publié le 03/06/2025

par Saeed Azhar, Kanchana Chakravarty et Sukriti Gupta

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini lundi en légère hausse, les investisseurs manifestant un optimisme prudent sur l'issue des négociations entre les Etats-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux malgré de nouvelles menaces de droits de douane de Donald Trump.

L'indice Dow Jones a gagné 0,08%, ou 35,41 points, à 42.305,48 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 24,25 points, soit 0,41% à 5.935,94 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 128,85 points, soit 0,67% à 19.242,613 points.

Donald Trump a annoncé vendredi soir qu'il prévoyait de porter de 25% à 50% les droits de douane sur les importations américaines d'acier et d'aluminium dès mercredi. Quelques heures plus tôt seulement, le président américain, qui ne cesse de souffler le chaud et le froid, avait en outre accusé la Chine de ne pas honorer ses engagements commerciaux vis-à-vis des Etats-Unis, ce que Pékin a démenti.

Les Etats-Unis ont engagé des négociations bilatérales avec de multiples pays ou communautés de pays, comme l'Union européenne, et, selon un projet de lettre qu'elle entend adresser à ces interlocuteurs et que Reuters a pu consulter, l'administration Trump va leur demander de lui soumettre chacun une proposition d'accord avec la volonté manifeste d'accélérer les discussions avant une date-butoir fixée à début juillet par Donald Trump.

"Les marchés interprètent la dernière salve de menaces de droits de douane et de haussements de ton contre la Chine, l'UE et l'acier comme des petits coups destinés à faire avancer les négociations vers la ligne d'arrivée", dit Jamie Cox, associé gérant chez Harris Financial Group.

Les actions des groupes sidérurgiques américains ont flambé, à l'image de Cleveland-Cliffs (+23,16%), Nucor (+10,10%) et Steel Dynamics (+10,27%).

Les titres des constructeurs automobiles ont en revanche souffert, comme Ford (-3,85%) et General Motors (-3,87%).

Tesla <TSLA.O> (-1,09%), en difficulté en Europe, a pour sa part été pénalisé par l'annonce d'une baisse de ses ventes de voitures en mai au Portugal, au Danemark et en Suède.

Le Nasdaq a profité du dynamisme de Nvidia (+1,67%) et Meta Platforms (+3,62%) notamment.

(Rédigé par Saeed Azhar à New York et Kanchana Chakravarty et Sukriti Gupta à Bangalore, version française Bertrand Boucey)