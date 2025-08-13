Pré-ouverture Wall Street ouvre dans le rouge après les PPI

publié le 14/08/2025

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi après la publication des données sur les prix à la production aux Etats-Unis qui ne plaident pas en faveur d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en septembre.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 198,80 points, soit 0,44%, à 44.723,47 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,30% à 6.447,02 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,34%, soit 73,80 points, à 21.639,34 points.

Les prix à la production aux Etats-Unis ont montré une augmentation plus forte que prévu en juillet, selon les statistiques publiées jeudi par le département du Travail.

"La forte hausse de l'indice des prix à la production (PPI) montre que l'inflation touche l'ensemble de l'économie, même si elle n'est pas encore ressentie par les consommateurs", estime Chris Zaccarelli, directeur des investissements chez Northlight Asset Management à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Compte tenu de la faiblesse des chiffres CPI publiés mardi, il s'agit d'une surprise à la hausse très malvenue qui risque de tempérer l'optimisme suscité par la 'garantie' d'une baisse des taux le mois prochain", selon lui.

Aux valeurs, Deere & Co abandonne 6,89% après avoir publié jeudi un bénéfice en baisse au titre du troisième trimestre.

Tapestry recule aussi, de 15,71%, après avoir annoncé jeudi des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations.

