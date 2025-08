Pré-clôture CAC40 : pâtit du basculement dans le rouge de W-Street

publié le 05/08/2025

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris inverse la vapeur (-0,1 à -0,2%) après des gains comparables jusque vers 16H45, le repli de Wall Street commence à plomber l'ambiance.Après une journée de lundi 'blanche', plusieurs statistiques ont été publiées ce matin en zone Euro, à commencer par l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale : il s'est redressé de 50,6 en juin vers 50,9 en juillet, signalant donc une accélération de l'expansion du secteur privé, à un rythme toutefois modeste.

Le renforcement de l'expansion de l'activité globale a, par ailleurs, uniquement reposé sur les performances du secteur des services, l'augmentation de la production ayant en effet légèrement ralenti dans le secteur manufacturier (l'industrie automobile de l'UE est en berne, avec une forte baisse -très inhabituelle- des ventes en juin).Dans l'Hexagone, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France signale une baisse de l'activité du secteur privé légèrement plus marquée que celle enregistrée le mois précédent, passant de 49,2 en juin à 48,6 en juillet, ce qui valide un scénario de contraction économique persistant.

Le recul de la demande s'étant renforcé tant chez les fabricants que chez les prestataires de services, le volume global des nouvelles affaires a enregistré, dans l'ensemble du secteur privé français, sa plus forte contraction depuis avril.Enfin, toujours en France, la production rebondit fortement dans l'industrie manufacturière en juin (+3,5% après -1,2% en mai), ainsi que dans l'ensemble de l'industrie (+3,8% après -0,7%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.Ce fort rebond s'explique par une hausse exceptionnelle dans la construction aéronautique et spatiale (et non le secteur automobile, naturellement), liée à un rattrapage de retards accumulés et à la levée de contraintes sur les chaînes d'approvisionnement pour certaines entreprises.

La journée est également marquée par la parution, cet après-midi, de l'indice ISM des services aux Etats-Unis: il ressort en hausse de presque +3Pts (52,9 vers 55,7) et confirme une expansion du secteur dominé par les 'GAFAM' (cloud, publicité digitale, streaming, etc.), bien que le coup de froid sur les échanges internationaux menace de plus en plus de peser sur l'économie réelle.La séance est aussi ponctuée par de nouveaux résultats trimestriels, en l'occurrence ceux de Caterpillar (parus ce matin), qui seront suivis plus tard dans la journée par Pfizer ou encore AMD.Hier soir, le spécialiste de l'IA prédictive Palantir a dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et relevé ses objectifs annuels, ce qui lui valait de progresser de +8,5% dès les 1ers échanges, pulvérisant un nouveau record absolu à 176$, pour presque 400Mds$ de capitalisation, soit 100 fois le chiffre d'affaire (tous les records historiques en matière de cherté sont battus).

A la Bourse de New York, les indices US reperdent -0,4 à -0,5%, après un vigoureux sursaut lundi (+1,5% en moyenne) dans le sillage de la détente des taux sur l'ensemble de la courbe (-27Pts en 48H sur le '2 ans') : un assouplissement de 25Pts par la FED est désormais anticipé par plus de 90% des traders, selon l'outil FedWatch du CME.'On ne peut cependant qu'être surpris de voir à quel point les marchés semblent avoir complètement ignoré le message qui se cache derrière le rapport franchement faible sur l'emploi paru vendredi', commentent les stratèges de Danske Bank.'En clair, les marchés d'actions ne semblent pas du tout s'inquiéter, à ce stade, d'un possible ralentissement du marché du travail aux Etats-Unis', ajoute la banque danoise.La spectaculaire embellie ayant suivi les derniers chiffres de l'emploi - qui sont venus renforcer l'hypothèse d'une prochaine réduction du loyer de l'argent - se poursuit sur le compartiment obligataire.Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans continue de se détendre vers 4,201% (-1Pt), tandis que celui du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, est pratiquement inchangé à 2,623% (-0,7Pt), nos OAT effacent -1,1Pt à 3,278%.

.Après sa chute de vendredi, consécutive aux chiffres moins bons que prévu de l'emploi, le dollar poursuit son rebond, même si l'euro tente de s'accrocher au seuil de 1,15 USD.Après leurs mouvements importants de la veille, dus à l'annonce par l'Opep+ d'une augmentation de sa production et aux menaces de Donald Trump contre l'Inde en raison de ses achats de pétrole russe, les cours du brut se stabilisent mardi matin.Le Brent continue de se replier : -1,3% vers 67,8USD le baril, et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) repasse sous 66USD.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Adecco publie un BPA ajusté en baisse de 29% à 0,46 EUR au titre du deuxième trimestre 2025, ainsi qu'une marge d'EBITA hors exceptionnel en retrait de 60 points de base à 2,5%, et une marge brute en repli de 50 points de base à 18,9%.Eutelsat dévoile une perte nette attribuable au groupe de 1,08 MdEUR au titre de son exercice clos fin juin, contre une perte de 310 MEUR un an auparavant, mais revendique néanmoins des résultats 2024-25 'en ligne avec les objectifs financiers'.Alstom a annoncé mardi avoir remporté un contrat 'de quelques centaines de millions d'euros' portant sur la fourniture d'un système de signalisation devant permettre une exploitation sans conducteur d'une ligne de métro à Singapour.

Enfin, Colas, filiale de Bouygues, indique avoir signé un protocole d'accord visant à acquérir 100% des titres de la société américaine Suit-Kote, jusqu'alors détenus par la famille fondatrice Suits, pour un montant de plus de 450 MUSD.Copyright (c) 2025 CercleFinance.com. Tous droits réservés.