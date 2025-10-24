Fermeture CAC 40: termine la séance à l'équilibre tandis que Wall Street tutoie les sommets

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris conclut cette dernière séance de la semaine à l'équilibre, à 8225 points, partagée entre les hausses de Accor (+7%) ou Edenred (+2,8%) et les replis de Kering (le titre recule de 3,9% après +8,7% la veille) ou Thales (-2,9%).

Au cours de la semaine écoulée, le CAC 40 signe une progression modeste de 0,4%, une hausse qui atteint toutefois près de 11,2% depuis le début de l'année.Outre-Atlantique, les investisseurs peuvent avoir le sourire avec un triplé de records absolus sur le Nasdaq-100 (+1,1%), le S&P500 (+1%), le Dow Jones (+1,1%).

Les acheteurs ont retrouvé tout leur entrain avec la publication à 14h30 de la statistique 'CPI' de l'inflation aux États-Unis : si l'inflation 'globale' progresse de +0,1% vers 3,00%, l'inflation 'core' se contracte symétriquement de -0,1% vers 3,00%.Le soulagement qui en résulte éclipse le fait qu'il n'y a toujours pas le moindre commencement d'issue au 'shutdown' qui frappe actuellement les administrations publiques américaines depuis bientôt 4 semaines.

Toujours sur le front des statistiques, le PMI 'Composite' de la croissance du secteur privé des États-Unis a accéléré de +0,5 en octobre, à 54,8 en estimation flash pour le mois en cours, après 53,9 en donnée définitive pour septembre.S&P Global précise que des améliorations dans la production et les nouvelles affaires sont enregistrées à la fois dans l'industrie manufacturière et dans les services, bien que les deux secteurs signalent des exportations en recul, ce qui suscite des interrogations au sujet de l'impact des politiques publiques comme les droits de douane.

Par ailleurs, la confiance du consommateur américain se dégrade ce mois-ci, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan ('UMich') qui ressort à 53,6 en donnée définitive, à comparer à 55 en estimation préliminaire et à 55,1 pour septembre.Cette dégradation en octobre par rapport au mois précédent résulte de baisses à la fois du sous-indice des conditions économiques actuelles (-1,8 point à 58,6) et de celui des attentes des ménages (-1,4 point à 50,3).'L'inflation et les prix élevés restent au premier plan des préoccupations des consommateurs. Il y avait peu de preuves ce mois-ci que les ménages associent le shutdown à l'économie', commente Joanne Hsu, directrice des sondages.

En Europe, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro, calculé par S&P Global, s'est redressé de 51,2 en septembre à 52,2 en octobre, s'inscrivant ainsi au-dessus de la barre des 50 du 'sans changement' pour un dixième mois consécutif.Il signale ainsi une forte expansion de l'activité du secteur privé et, de fait, la croissance enregistrée au cours du mois a été la plus forte depuis près de deux ans et demi (à égalité avec celle observée en mai 2024).En revanche, dans l'Hexagone, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale fléchit pour un deuxième mois consécutif, passant de 48,1 en septembre à 46,8 en octobre.Il pointe la plus forte baisse de l'activité du secteur privé français depuis huit mois, la contraction s'étant accélérée dans l'industrie manufacturière et les services, reflétant la diminution de la demande clients et la faible conjoncture économique en France.

Enfin, la confiance des ménages français se redresse en octobre selon l'Insee. À 90, l'indicateur augmente de deux points mais demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).Les marchés obligataires US accueillent avec un soulagement très mesuré le CPI à 3% : le '2 ans' se détend de -1 point vers 3,472%, le '10 ans' stagne entre 3,9950% et 4,000% (+0,5 point) et le '30 ans' se dégrade de +1,5 point vers 4,586%.En Europe, l'accélération de l'activité dans l'UE plombe nos émissions en euro avec un 'Bund' qui se dégrade de +5,2 points vers 2,630%, nos OAT se tendent de +6 points vers 3,437% (donnant un spread de 81 points de base), les BTP italiens de +4,8 points à 3,42% (et repassent devant nos OAT).Côté Forex, l'euro reprend un peu de hauteur à 1,1630 (+0,15%), l'or s'équilibre autour de 4130 USD et l'or noir poursuit sa remontée avec un baril de 'Brent' qui prend +1,1% vers 66,7 USD (+10% sur ses planchers du début de la semaine), une hausse consécutive à la mise en place par Washington de sanctions contre les géants pétroliers russes Rosneft et Lukoil.

Dans l'actualité des sociétés tricolores, Vinci a publié hier soir un chiffre d'affaires de 19,4 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2025, en croissance de 4,7% (+3,5% à structure comparable).Accor signe la meilleure performance du jour sur le CAC après la publication hier soir de ses résultats. Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 1 369 millions d'euros pour le troisième trimestre 2025, en croissance de 0,1% à taux de change constant par rapport au troisième trimestre 2024.À l'occasion de sa publication trimestrielle, Safran indique relever ses perspectives pour 2025. Ainsi, le motoriste et équipementier aéronautique anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires de 11 à 13%, un résultat opérationnel courant de 5,1 à 5,2 milliards d'euros et un cash-flow libre de 3,5 à 3,7 MdsEUR pour l'ensemble de l'année en cours.Sanofi publie un BNPA des activités de 2,91 euros au titre du troisième trimestre 2025, en progression de 7% (+13,2% à taux de change constants ou TCC), 'soutenu par une gestion disciplinée des dépenses, par l'accent mis sur la R&D et par l'efficience opérationnelle'.

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) fait part d'un relèvement de son objectif de BPA récurrent ajusté pour 2025 à 'au moins 9,50 euros', au vu de sa solide performance opérationnelle à ce jour, de ses refinancements réussis ainsi que de l'avancement de ses cessions.Enfin, TotalEnergies a annoncé vendredi qu'il avait choisi de ne pas faire appel de la décision du tribunal judiciaire de Paris, qui l'a condamné hier pour des pratiques commerciales jugées 'trompeuses' concernant la portée de ses engagements environnementaux.