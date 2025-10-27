Pré-clôture CAC40 :

publié le 27/10/2025

(Zonebourse.com) - Le nouve Bourse de Paris évolue à l'équilibre ce matin, autour des 8220 points, tirée par Schneider Electric (+1,9%) et freinée par Pernod Ricard (-2,1%).Après une actualité largement dominée par le début de la saison des résultats, les banques centrales vont revenir sur le devant de la scène cette semaine avec les décisions très attendues de la Fed, qui tomberont jeudi, suivies par celles de la BCE le lendemain.

La banque centrale américaine devrait de nouveau réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base, voire ouvrir la porte à une nouvelle réduction du loyer de l'argent au mois de décembre.Les investisseurs seront aussi très attentifs aux commentaires de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, à l'écoute de la moindre allusion concernant de futures mesures de relance.Alors que les politiques monétaires se font plus accommodantes, le rallye boursier pourrait bien se prolonger jusqu'en 2026, estiment déjà certains analystes, même s'il est vrai que les valorisations ont désormais atteint des niveaux élevés.

Au-delà des banques centrales, les marchés d'actions devraient continuer à suivre avec attention les résultats et perspectives des entreprises cotées, qui vont atteindre un nouveau palier dans les jours qui viennent.Les géants technologiques américains Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft et Meta Platforms - qui représentent à eux cinq quelque 45% de la capitalisation totale du Nasdaq 100 - vont dévoiler leurs comptes trimestriels au cours des jours à venir, et leurs commentaires pourraient renforcer la conviction des investisseurs que l'IA reste une force motrice de la tendance boursière.À ce jour, environ 29% des entreprises appartenant au S&P 500 ont fait état de leurs comptes trimestriels, et 87% ont dépassé les prévisions, un pourcentage largement supérieur à la moyenne de long terme.

Par ailleurs, les négociateurs américains et chinois se sont déclarés proches d'un accord dimanche, à l'issue de deux jours de discussions à Kuala Lumpur (Malaisie), des déclarations qui renforcent le scénario d'un apaisement des tensions commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales, en attendant la rencontre entre Trump et Xi prévue jeudi, contribuant à éclaircir encore un peu l'horizon des marchés financiers.Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans est stable autour des 2,63%, tout comme l'OAT de même échéance qui évolue autour des 3,43%, soit un spread de 80 pb.À Londres, le Brent recule de 0,7%, à 65,2 USD le baril. L'or consolide (-0,9%), autour des 4045 USD l'once. Enfin, l'euro grappille 0,2% face au billet vert, à 1,164 USD.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Schneider Electric enregistre la plus forte hausse du CAC 40 dans le sillage d'un relèvement de conseil de Morgan Stanley, qui dit envisager un point d'inflexion au niveau des marges de l'entreprise.

La firme new-yorkaise dit ainsi anticiper une croissance du bénéfice par action (BPA) de 17% en 2027, soit la plus forte du secteur, tirée par une croissance organique de 8% et une amélioration de la marge d'un point de pourcentage, voire une éventuelle reprise de ses rachats d'actions à horizon 2027.Par ailleurs, Air Liquide annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de NovaAir, un leader de la production et de la distribution de gaz industriels en Inde, auprès de la société de capital-investissement PAG, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.