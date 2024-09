Eli Lilly, TSMC et ASML, les principaux contributeurs de la performance du fonds Comgest Monde

(Easybourse.com) Il y a quelques jours, l'équipe de gestion de Comgest revenait sur les performances du fonds Comgest Monde à l'issue du premier semestre 2024. La vision actuelle et les perspectives se veulent rassurantes pour ce fonds phare qui investit sur les actions internationales avec une philosophie « qualité croissance » axée sur la résilience des modèles économiques des sociétés dépendant peu du cycle économique.

Les actions américaines à l’honneur



Après un début d'année solide, les marchés mondiaux sont restés globalement très bien orientés au cours du deuxième trimestre. A comparer les différentes régions, les Etats-Unis l’ont emporté sur l’Europe.

« Le marché américain a été l'un des principaux contributeurs soutenus par des indicateurs macroéconomiques résilients et un optimisme continu quant à la croissance tirée par l'intelligence artificielle » commente Laure Négiar, une des gérantes du fonds.

Le marché européen, en revanche, a vu la performance de ses actions pénalisée par l'incertitude politique.



Une surperformance relative par rapport à l’indice de référence



La légère surperformance du fonds au 30 juin 2024 par rapport à son indice de référence le MSCI All Country World provient très largement de la sélection de titres, évoque l’experte de Comgest Monde, plus que des allocations sectorielle et géographique qui ont été neutres à faiblement négative.

Les entreprises présentes en portefeuille offrent une bonne visibilité (taux d’endettement, marge opérationnelle, rendement des capitaux propres, génération des flux de trésorerie…) qui permet d’envisager une croissance des bénéfices à deux chiffres sur le long terme.



Principales valeurs contributives à la performance



Eli Lilly, TSMC et ASML ont figuré parmi les principaux contributeurs à la performance du portefeuille depuis le début de l’année.

Eli Lilly, un acteur de premier plan dans le traitement du diabète et de l'obésité, reste dans une position favorable avec une demande pour ses produits nettement supérieure à l'offre. La société a en plus publié d'autres données positives sur les avantages de l’utilisation de ses produits : la molécule GLP1 a également des effets dans de nouveaux domaines tels que l'apnée du sommeil ou certains bénéfices cardiovasculaires.

TSMC, le principal fabricant de semi-conducteurs au monde, a affiché des revenus mensuels solides et a bénéficié des commentaires encourageants de ses clients lors d'un récent salon mondial de l'industrie, suggérant une demande forte et durable, en partie tirée par l'IA.

Cela a également profité à ASML, leader dans le domaine des systèmes de lithographie et unique fournisseur des machines de pointe utilisées pour la production de puces de dernière génération.



Les contre-performeurs



A l’autre bout du spectre, Nike, AIA et L'Oréal ont été parmi les détracteurs de la performance sur la période. Nike, le principal fabricant de vêtements de sport au monde, a publié des résultats pour les deux premiers trimestres inférieurs aux prévisions et a revu à la baisse ses prévisions de croissance.

L'entreprise envisage désormais un recul par rapport à la légère croissance anticipée précédemment, pénalisée par les fluctuations du comportement des consommateurs attribuables aux conditions macroéconomiques.

La société chinoise AIA Group continue d'être freinée par l'incertitude générale attribuée à sa filiale en Chine, en dépit des résultats solides ces derniers trimestres.

L'Oréal, leader mondial du secteur de la beauté a été impacté par la volatilité du marché français suite à la récente dissolution de l'Assemblée nationale.

Cette sous performance a été accentuée par la révision à la baisse par la direction de ses prévisions de croissance pour le secteur de la beauté en raison de la faiblesse de la demande en Chine.



Les sorties et allégements



Au cours du premier semestre 2024, la position sur la société Tencent l'une des plus grandes entreprises multimédias au monde a été vendue pour profiter de son rebond significatif depuis le début de l'année.

Dans un registre comparable, les positions sur Recruit, Lonza, Eli Lilly ont été allégées consécutivement aux solides performances enregistrées depuis le début de l'année.

Le produit de ces ventes a été utilisé pour renforcer sur le long terme les pondérations d’Accenture, Zoetis et Visa.







Imen Hazgui