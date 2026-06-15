Marc Le Flohic
Président Directeur Général de Lumibird
Lumibird : « Le véritable défi n'est plus la demande, mais notre capacité à exécuter »
Publié le 15 Juin 2026
|Lumibird : lasers, souveraineté et marchés de croissance
|Lumibird en quelques repères
|Activité
|Technologies laser et photoniques
|Marchés adressés
|Défense, spatial, médical, industrie et recherche scientifique
|Positionnement
|Maîtrise de la chaîne de valeur photonique, des composants aux systèmes complets
|Enjeu central
|Souveraineté technologique, capacités industrielles et croissance internationale
|Lumibird, un acteur européen de la photonique
|Lumibird est l’un des principaux groupes européens spécialisés dans les technologies laser et photoniques. Nous développons à la fois des composants laser et des systèmes complets destinés à de nombreux secteurs, notamment la défense, le spatial, le médical, l’industrie et la recherche scientifique.
|Le groupe bénéficie d’une présence internationale avec des activités en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Notre modèle repose sur une maîtrise approfondie de la chaîne de valeur photonique, depuis les composants jusqu’aux systèmes complets.
|Cette expertise nous permet de répondre aux besoins de marchés particulièrement exigeants, où la performance et la fiabilité sont des critères essentiels.
|Défense et spatial : une dynamique structurelle
|Nous considérons clairement qu’il s’agit d’une tendance structurelle de long terme. La hausse des budgets de défense et les annonces relatives au réarmement européen ne sont pas uniquement liées au contexte géopolitique actuel.
|Elles traduisent une prise de conscience durable de la nécessité pour l’Europe de renforcer ses capacités souveraines en matière de défense et de sécurité.
|Par ailleurs, les programmes sur lesquels nous intervenons s’inscrivent généralement dans des cycles de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. Nous bénéficions donc d’une visibilité importante sur certaines familles de produits, notamment les télémètres laser, les désignateurs de cible et différents systèmes optroniques. Notre carnet de commandes reflète pleinement cette dynamique favorable.
|Oui, tout à fait. Nous avons une visibilité significative sur plusieurs années et, sur certains programmes, elle s’étend même au-delà de cet horizon.
|Le principal enjeu ne réside pas uniquement dans les capacités de production. La sécurisation des chaînes d’approvisionnement constitue également un défi majeur. Nous l’avons constaté pendant la période du Covid et certains sujets demeurent encore plus sensibles aujourd’hui.
|La disponibilité de certains composants critiques reste un point de vigilance, tout comme le recrutement de compétences très spécialisées capables d’accompagner notre croissance.
|Pour répondre à ces enjeux, nous investissons fortement dans l’automatisation, la verticalisation de certaines productions, l’intégration interne de composants stratégiques et l’augmentation de nos capacités industrielles. Nous poursuivons également nos efforts de recrutement d’experts en photonique, même si ces profils sont rares.
|L’objectif est double : renforcer notre compétitivité tout en consolidant notre souveraineté industrielle afin d’être capables de répondre à une demande en forte croissance.
|Photonique, médical et excellence opérationnelle
|Les investissements réalisés dans le domaine de la fibre optique constituent un bon exemple. Nous avons également investi dans des activités spécialisées dans les semi-conducteurs, notamment en Italie. Cela nous permet aujourd’hui de produire en interne certains composants critiques présents dans nos systèmes laser.
|Notre allocation du capital est guidée par la création durable de valeur. Nous continuons d’investir dans nos deux divisions, car elles présentent toutes deux des perspectives de développement attractives.
|Notre priorité reste de renforcer nos positions technologiques et notre présence sur des marchés structurellement porteurs. Les activités Photonique comme Médical sont donc stratégiques pour le groupe.
|Le premier levier reste naturellement la croissance du chiffre d’affaires. Avec une marge brute supérieure à 60 %, chaque euro additionnel de chiffre d’affaires contribue directement à l’absorption des coûts fixes et à l’amélioration du résultat opérationnel.
|Le deuxième levier concerne l’excellence opérationnelle. Nous poursuivons nos efforts en matière d’automatisation, de verticalisation, d’intégration de composants stratégiques, d’optimisation industrielle et de gestion de la chaîne d’approvisionnement.
|Enfin, le troisième levier repose sur l’optimisation de notre organisation internationale afin de mieux exploiter les synergies entre les différentes entités du groupe.
|L’objectif est d’aligner davantage les processus, de favoriser le travail transversal entre les équipes et d’organiser certains métiers à l’échelle mondiale.
|Nous voulons permettre aux équipes basées en Europe, aux États-Unis ou en Asie de collaborer plus efficacement sur des sujets communs, de partager les meilleures expertises et d’éviter les redondances dans les projets de développement. Il s’agit d’une approche globale avec une exécution locale.
|Acquisitions, souveraineté et cash-flow
|Les acquisitions ont effectivement constitué un levier important de développement pour le groupe et nous restons très attentifs aux opportunités qui pourraient renforcer notre portefeuille technologique, élargir notre offre de produits ou compléter notre présence géographique.
|Nous ne limitons pas notre réflexion à l’Europe. Nous portons également un intérêt particulier aux sociétés déjà présentes sur des marchés fortement réglementés. Dans ces secteurs, la valeur ne réside pas uniquement dans la technologie mais aussi dans les certifications, les qualifications et les relations clients, qui nécessitent souvent de nombreuses années pour être construites.
|Aujourd’hui, nous sommes principalement concentrés sur notre croissance organique.
|Nous restons toutefois en veille active et nous nous préparons à un éventuel nouveau cycle d’acquisitions lorsque les conditions seront réunies. Cela ne sera a priori pas pour cette année.
|Oui. Les clients recherchent désormais davantage de maîtrise de leurs chaînes d’approvisionnement et de leurs technologies critiques.
|Dans ce contexte, Lumibird bénéficie d’une base industrielle européenne reconnue et d’une expertise technologique solide. Cela constitue un avantage concurrentiel important face à certains acteurs étrangers.
|Cette tendance ne concerne d’ailleurs pas uniquement la Défense ou le Spatial. Nous observons les mêmes attentes dans le domaine médical et dans certaines applications industrielles.
|La forte croissance du groupe entraîne mécaniquement une augmentation du besoin en fonds de roulement. C’est néanmoins un axe d’amélioration important pour nous.
|Nous travaillons sur plusieurs leviers : l’optimisation des stocks, un pilotage plus fin des approvisionnements, une meilleure synchronisation entre les commandes, la production et la facturation, ainsi que l’amélioration des délais de livraison.
|L’ensemble de ces actions doit nous permettre d’accompagner notre croissance tout en améliorant progressivement la génération de cash.
|Horizon 2030, valorisation et message aux investisseurs
|Nous souhaitons rester une référence européenne dans les technologies laser et photoniques.
|Notre ambition n’est pas de dépendre d’un seul marché mais de construire un portefeuille d’activités équilibré avec des positions fortes dans plusieurs secteurs stratégiques.
|La Défense et le Spatial devraient représenter une part importante de notre activité dans les années à venir, mais le Médical restera également un pilier majeur de croissance. Nous sommes présents dans des domaines comme le cardiovasculaire, l’urologie ou encore la gynécologie à travers nos systèmes laser destinés aux fabricants d’équipements médicaux.
|L’industrie constitue également un axe de développement important, avec des applications dans les semi-conducteurs, les écrans plats, les technologies quantiques, les systèmes LiDAR ou encore les applications environnementales comme la météorologie et la détection des incendies.
|En 2030, nous voulons demeurer une entreprise diversifiée, capable de croître sur plusieurs marchés à fort potentiel.
|Ce qui compte avant tout, c’est la capacité à démontrer dans la durée une croissance solide, une rentabilité durable et une génération de cash récurrente.
|Depuis plusieurs années, Lumibird démontre la solidité de ses positions technologiques, son exposition à des marchés porteurs et l’amélioration progressive de ses performances financières.
|Notre priorité est donc de poursuivre l’exécution rigoureuse de notre stratégie. Je suis convaincu que le marché finira naturellement par reconnaître cette création de valeur.
|Nous sommes évidemment satisfaits de constater la bonne progression du titre depuis le début de l’année. Cette évolution reflète à la fois la qualité des résultats obtenus et le potentiel de développement du groupe.
|Le véritable enjeu n’est pas la demande. Les marchés sur lesquels nous sommes présents offrent des perspectives extrêmement favorables.
|Le défi consiste avant tout à exécuter correctement notre stratégie : développer nos capacités industrielles, attirer les talents nécessaires, maintenir notre avance technologique et gérer efficacement notre croissance.
|Nous devons être capables de transformer rapidement les opportunités commerciales en réalisations concrètes.
|Je ne commenterai pas directement les opérations financières éventuelles autour de SpaceX.
|En revanche, l’intérêt croissant pour les activités spatiales constitue une excellente nouvelle pour notre secteur. Les technologies de transmission optique, d’observation spatiale et de communication sont au cœur de marchés en forte croissance.
|Ce sont précisément des domaines dans lesquels Lumibird possède une expertise reconnue et des positions solides. Le développement des constellations de satellites s’inscrit pleinement dans les thématiques que nous adressons déjà aujourd’hui.
|Nous abordons l’avenir avec confiance. Le groupe est aujourd’hui très bien positionné sur des marchés porteurs dans lesquels nous avons investi massivement ces dernières années.
|Nous disposons d’un outil industriel solide et nous continuerons à investir afin de répondre aux attentes de nos clients, conquérir de nouveaux territoires et poursuivre nos gains de parts de marché.
|Notre ambition est claire : poursuivre notre développement en nous appuyant sur nos technologies, notre expertise industrielle et notre présence internationale.
Consultez la fiche valeur transactionnelle Achat/Vente de Lumibird sur easybourse.com. Titre éligible au PEA et au PEA PME.
Imen Hazgui