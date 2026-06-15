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Interview de Marc Le Flohic : Président Directeur Général de Lumibird

Marc Le Flohic

Président Directeur Général de Lumibird

Lumibird : « Le véritable défi n'est plus la demande, mais notre capacité à exécuter »

Publié le 15 Juin 2026






Lumibird : lasers, souveraineté et marchés de croissance

 


 
Entretien avec Lumibird, groupe européen spécialisé dans les technologies laser et photoniques.

De la défense au spatial, du médical à l’industrie, le groupe entend poursuivre son développement sur plusieurs marchés stratégiques, avec un fil conducteur : la maîtrise technologique et industrielle.
secteurs activite Lumibird
Lumibird en quelques repères
ActivitéTechnologies laser et photoniques
Marchés adressésDéfense, spatial, médical, industrie et recherche scientifique
PositionnementMaîtrise de la chaîne de valeur photonique, des composants aux systèmes complets
Enjeu centralSouveraineté technologique, capacités industrielles et croissance internationale
separateur Lumibird
Lumibird, un acteur européen de la photonique

  



 
Pourriez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu’est Lumibird ?

 
« spécialiste des technologies lasers et photoniques. »

Lumibird est l’un des principaux groupes européens spécialisés dans les technologies laser et photoniques. Nous développons à la fois des composants laser et des systèmes complets destinés à de nombreux secteurs, notamment la défense, le spatial, le médical, l’industrie et la recherche scientifique.

Le groupe bénéficie d’une présence internationale avec des activités en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Notre modèle repose sur une maîtrise approfondie de la chaîne de valeur photonique, depuis les composants jusqu’aux systèmes complets.

Cette expertise nous permet de répondre aux besoins de marchés particulièrement exigeants, où la performance et la fiabilité sont des critères essentiels.
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Défense et spatial : une dynamique structurelle

  



 
Les activités Défense et Spatial constituent aujourd’hui un moteur de croissance. Considérez-vous la hausse des budgets européens comme une tendance durable ou une accélération temporaire ?


 
« Nous considérons clairement qu’il s’agit d’une tendance structurelle de long terme. »

Nous considérons clairement qu’il s’agit d’une tendance structurelle de long terme. La hausse des budgets de défense et les annonces relatives au réarmement européen ne sont pas uniquement liées au contexte géopolitique actuel.

Elles traduisent une prise de conscience durable de la nécessité pour l’Europe de renforcer ses capacités souveraines en matière de défense et de sécurité.

Par ailleurs, les programmes sur lesquels nous intervenons s’inscrivent généralement dans des cycles de plusieurs années, voire de plusieurs décennies. Nous bénéficions donc d’une visibilité importante sur certaines familles de produits, notamment les télémètres laser, les désignateurs de cible et différents systèmes optroniques. Notre carnet de commandes reflète pleinement cette dynamique favorable.



 
Disposez-vous aujourd’hui d’une visibilité à trois ou cinq ans ?

Oui, tout à fait. Nous avons une visibilité significative sur plusieurs années et, sur certains programmes, elle s’étend même au-delà de cet horizon.



 
Face à la montée des commandes dans la Défense, quels sont aujourd’hui les principaux défis industriels à relever ?

 
« La sécurisation des chaînes d’approvisionnement constitue également un défi majeur. »

Le principal enjeu ne réside pas uniquement dans les capacités de production. La sécurisation des chaînes d’approvisionnement constitue également un défi majeur. Nous l’avons constaté pendant la période du Covid et certains sujets demeurent encore plus sensibles aujourd’hui.

La disponibilité de certains composants critiques reste un point de vigilance, tout comme le recrutement de compétences très spécialisées capables d’accompagner notre croissance.

Pour répondre à ces enjeux, nous investissons fortement dans l’automatisation, la verticalisation de certaines productions, l’intégration interne de composants stratégiques et l’augmentation de nos capacités industrielles. Nous poursuivons également nos efforts de recrutement d’experts en photonique, même si ces profils sont rares.

L’objectif est double : renforcer notre compétitivité tout en consolidant notre souveraineté industrielle afin d’être capables de répondre à une demande en forte croissance.
Lumibird laser

Photonique, médical et excellence opérationnelle

  



 
Pouvez-vous donner quelques exemples concrets de cette stratégie de verticalisation ?

Les investissements réalisés dans le domaine de la fibre optique constituent un bon exemple. Nous avons également investi dans des activités spécialisées dans les semi-conducteurs, notamment en Italie. Cela nous permet aujourd’hui de produire en interne certains composants critiques présents dans nos systèmes laser.



 
Prévoyez-vous d’accélérer davantage les investissements dans la Photonique, notamment autour des semi-conducteurs, au détriment du Médical ?

 
« Nous continuons d’investir dans nos deux divisions, car elles présentent toutes deux des perspectives de développement attractives. »

Notre allocation du capital est guidée par la création durable de valeur. Nous continuons d’investir dans nos deux divisions, car elles présentent toutes deux des perspectives de développement attractives.

Notre priorité reste de renforcer nos positions technologiques et notre présence sur des marchés structurellement porteurs. Les activités Photonique comme Médical sont donc stratégiques pour le groupe.



 
Les résultats 2025 montrent une nette amélioration de la rentabilité. Quels leviers restent à actionner pour poursuivre l’expansion des marges ?

 
« Chaque euro additionnel de chiffre d’affaires contribue directement à l’absorption des coûts fixes. »

Le premier levier reste naturellement la croissance du chiffre d’affaires. Avec une marge brute supérieure à 60 %, chaque euro additionnel de chiffre d’affaires contribue directement à l’absorption des coûts fixes et à l’amélioration du résultat opérationnel.

Le deuxième levier concerne l’excellence opérationnelle. Nous poursuivons nos efforts en matière d’automatisation, de verticalisation, d’intégration de composants stratégiques, d’optimisation industrielle et de gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Enfin, le troisième levier repose sur l’optimisation de notre organisation internationale afin de mieux exploiter les synergies entre les différentes entités du groupe.



 
Que recouvre concrètement cette optimisation internationale ?

 
« Il s’agit d’une approche globale avec une exécution locale. »

L’objectif est d’aligner davantage les processus, de favoriser le travail transversal entre les équipes et d’organiser certains métiers à l’échelle mondiale.

Nous voulons permettre aux équipes basées en Europe, aux États-Unis ou en Asie de collaborer plus efficacement sur des sujets communs, de partager les meilleures expertises et d’éviter les redondances dans les projets de développement. Il s’agit d’une approche globale avec une exécution locale.
separateur Lumibird
Acquisitions, souveraineté et cash-flow

  



 
Lumibird a historiquement réalisé plusieurs acquisitions ciblées. Voyez-vous aujourd’hui de nouvelles opportunités de consolidation ?

 
« Nous portons un intérêt particulier aux sociétés déjà présentes sur des marchés fortement réglementés. »

Les acquisitions ont effectivement constitué un levier important de développement pour le groupe et nous restons très attentifs aux opportunités qui pourraient renforcer notre portefeuille technologique, élargir notre offre de produits ou compléter notre présence géographique.

Nous ne limitons pas notre réflexion à l’Europe. Nous portons également un intérêt particulier aux sociétés déjà présentes sur des marchés fortement réglementés. Dans ces secteurs, la valeur ne réside pas uniquement dans la technologie mais aussi dans les certifications, les qualifications et les relations clients, qui nécessitent souvent de nombreuses années pour être construites.



 
Avez-vous actuellement des opérations d’acquisition en préparation ?

Aujourd’hui, nous sommes principalement concentrés sur notre croissance organique.

Nous restons toutefois en veille active et nous nous préparons à un éventuel nouveau cycle d’acquisitions lorsque les conditions seront réunies. Cela ne sera a priori pas pour cette année.



 
Dans le contexte géopolitique actuel, la recherche de souveraineté technologique constitue-t-elle un avantage concurrentiel durable pour Lumibird ?

 
« Lumibird bénéficie d’une base industrielle européenne reconnue et d’une expertise technologique solide. »

Oui. Les clients recherchent désormais davantage de maîtrise de leurs chaînes d’approvisionnement et de leurs technologies critiques.

Dans ce contexte, Lumibird bénéficie d’une base industrielle européenne reconnue et d’une expertise technologique solide. Cela constitue un avantage concurrentiel important face à certains acteurs étrangers.

Cette tendance ne concerne d’ailleurs pas uniquement la Défense ou le Spatial. Nous observons les mêmes attentes dans le domaine médical et dans certaines applications industrielles.



 
Malgré l’amélioration des résultats, le besoin en fonds de roulement a fortement progressé. Comment comptez-vous améliorer la génération de trésorerie ?

 
« L’ensemble de ces actions doit nous permettre d’accompagner notre croissance tout en améliorant progressivement la génération de cash. »

La forte croissance du groupe entraîne mécaniquement une augmentation du besoin en fonds de roulement. C’est néanmoins un axe d’amélioration important pour nous.

Nous travaillons sur plusieurs leviers : l’optimisation des stocks, un pilotage plus fin des approvisionnements, une meilleure synchronisation entre les commandes, la production et la facturation, ainsi que l’amélioration des délais de livraison.

L’ensemble de ces actions doit nous permettre d’accompagner notre croissance tout en améliorant progressivement la génération de cash.
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Horizon 2030, valorisation et message aux investisseurs

  



 
Comment imaginez-vous Lumibird à l’horizon 2030 ?

 
« Notre ambition n’est pas de dépendre d’un seul marché mais de construire un portefeuille d’activités équilibré. »

Nous souhaitons rester une référence européenne dans les technologies laser et photoniques.

Notre ambition n’est pas de dépendre d’un seul marché mais de construire un portefeuille d’activités équilibré avec des positions fortes dans plusieurs secteurs stratégiques.

La Défense et le Spatial devraient représenter une part importante de notre activité dans les années à venir, mais le Médical restera également un pilier majeur de croissance. Nous sommes présents dans des domaines comme le cardiovasculaire, l’urologie ou encore la gynécologie à travers nos systèmes laser destinés aux fabricants d’équipements médicaux.

L’industrie constitue également un axe de développement important, avec des applications dans les semi-conducteurs, les écrans plats, les technologies quantiques, les systèmes LiDAR ou encore les applications environnementales comme la météorologie et la détection des incendies.

En 2030, nous voulons demeurer une entreprise diversifiée, capable de croître sur plusieurs marchés à fort potentiel.



 
Malgré des fondamentaux en amélioration, la valorisation boursière de Lumibird reste relativement modeste par rapport à certains concurrents internationaux. Que manque-t-il selon vous pour que le marché reconnaisse pleinement le potentiel du groupe ?

 
« Notre priorité est de poursuivre l'exécution rigoureuse de notre stratégie. »

Ce qui compte avant tout, c’est la capacité à démontrer dans la durée une croissance solide, une rentabilité durable et une génération de cash récurrente.

Depuis plusieurs années, Lumibird démontre la solidité de ses positions technologiques, son exposition à des marchés porteurs et l’amélioration progressive de ses performances financières.

Notre priorité est donc de poursuivre l’exécution rigoureuse de notre stratégie. Je suis convaincu que le marché finira naturellement par reconnaître cette création de valeur.



 
Quel regard portez-vous sur l’évolution récente du cours de Bourse ?

Nous sommes évidemment satisfaits de constater la bonne progression du titre depuis le début de l’année. Cette évolution reflète à la fois la qualité des résultats obtenus et le potentiel de développement du groupe.



 
Quel est aujourd’hui le principal risque à surmonter pour doubler la taille de Lumibird dans les prochaines années ?

 
« Le véritable enjeu n’est pas la demande. »

Le véritable enjeu n’est pas la demande. Les marchés sur lesquels nous sommes présents offrent des perspectives extrêmement favorables.

Le défi consiste avant tout à exécuter correctement notre stratégie : développer nos capacités industrielles, attirer les talents nécessaires, maintenir notre avance technologique et gérer efficacement notre croissance.

Nous devons être capables de transformer rapidement les opportunités commerciales en réalisations concrètes.



 
Les projets spatiaux, notamment autour de SpaceX et des constellations de satellites, représentent-ils une opportunité pour Lumibird ?

 
« Les technologies de transmission optique, d’observation spatiale et de communication sont au cœur de marchés en forte croissance. »

Je ne commenterai pas directement les opérations financières éventuelles autour de SpaceX.

En revanche, l’intérêt croissant pour les activités spatiales constitue une excellente nouvelle pour notre secteur. Les technologies de transmission optique, d’observation spatiale et de communication sont au cœur de marchés en forte croissance.

Ce sont précisément des domaines dans lesquels Lumibird possède une expertise reconnue et des positions solides. Le développement des constellations de satellites s’inscrit pleinement dans les thématiques que nous adressons déjà aujourd’hui.



 
Pour conclure, quel message souhaitez-vous adresser aux investisseurs ?

 
« Notre ambition est claire : poursuivre notre développement en nous appuyant sur nos technologies, notre expertise industrielle et notre présence internationale. »

Nous abordons l’avenir avec confiance. Le groupe est aujourd’hui très bien positionné sur des marchés porteurs dans lesquels nous avons investi massivement ces dernières années.

Nous disposons d’un outil industriel solide et nous continuerons à investir afin de répondre aux attentes de nos clients, conquérir de nouveaux territoires et poursuivre nos gains de parts de marché.

Notre ambition est claire : poursuivre notre développement en nous appuyant sur nos technologies, notre expertise industrielle et notre présence internationale.

Consultez la fiche valeur transactionnelle Achat/Vente de Lumibird sur easybourse.com. Titre éligible au PEA et au PEA PME. 

Avertissement : les propos retranscrits dans cet entretien ne constituent pas une recommandation d’investissement. L’investissement en actions présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Imen Hazgui