Ouverture Wall Street ouvre en hausse, avec le rebond de la "tech"

publié le 31/07/2026

31 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert vendredi ?en hausse, portée par le rebond de la "tech" après que les résultats d'Amazon ont confirmé le regain d'optimisme ?pour le secteur et le rallye de l'IA.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 225,88 points, soit 0,43%, à 52.433,94 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,54% à 7.477,59 points.

Le Nasdaq Composite ?prend 0,92%, soit 231,33 points, à 25.353,51 points.

Cette semaine était, selon certains analystes, décisive pour le secteur technologique, secoué par des prises de ?bénéfices de la part des investisseurs tout au long du ?mois de juillet, ces derniers étant à l'affût de signes indiquant que les investissements réalisés par ?les géants de l?IA au détriment de leur flux de trésorerie disponible portaient leurs fruits.

L'action Amazon grimpe de 11,7% dans les premiers échanges, le géant américain ayant enregistré sa ?plus forte croissance de chiffre d?affaires ?depuis plus de quatre ans pour le trimestre précédent, s?inscrivant ainsi dans la ?lignée des résultats Microsoft et Alphabet, ce qui incite les investisseurs à ne pas tenir compte de la forte baisse des flux de trésorerie également enregistrée par ces entreprises.

"Amazon nous a démontré, sans l?ombre d?un doute, que ?les services internet et ?l?IA constituent les moteurs de la croissance de l?entreprise", a déclaré Adam Sarhan, directeur ?général de 50 Park Investments à New York.

"Les investisseurs sont capables de ne pas tenir compte de la ?baisse des flux de trésorerie disponibles, car il ne s?agit que d?un élément parmi d?autres. ?Si la croissance se poursuit, elle compensera ce déficit", a-t-il ajouté.

Les trois principaux ?indices de Wall Street sont ?en passe d?enregistrer des gains hebdomadaires, soutenus par le fort rebond observé en fin de semaine, mais s?orientent ?vers des pertes mensuelles reflétant la forte vague de ?ventes qui a touché les valeurs liées à l?IA tout au long du mois de juillet.

L?indice Philadelphia Semiconductor s'apprête à clore le ?mois de juillet sur une baisse de plus de 20%, ce qui constituerait sa plus forte chute mensuelle depuis l?éclatement de la bulle immobilière fin 2008.

Aux valeurs, le fabricant de puces Monolithic Power Systems grimpe ?de 15,3% après avoir annoncé un chiffre d?affaires prévisionnel pour le troisième trimestre supérieur aux estimations.

Alors que le secteur rebondit, Apple chute de 8,9%, le géant technologique ayant averti que les contraintes d'approvisionnement pèseraient sur sa croissance.

Sur fond de reprise des frappes au Moyen-Orient, les résultats des compagnies pétrolières laissent les investisseurs mitigés, ExxonMobil perdant 1,45% tandis que Chevron prend 1,5%.

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(Rédigé par Coralie Lamarque, avec ?Johann M Cherian et Ragini Mathur)