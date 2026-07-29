Pré-ouverture Wall Street vue dans le vert, rassurée par les résultats de la "tech"

publié le 31/07/2026

par Coralie Lamarque

31 juillet (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse vendredi à l'ouverture et les Bourses européennes restent ?dans le vert à mi-séance, alors que les solides résultats des géants de la "tech" viennent rassurer les investisseurs quant à l'engouement pour l'intelligence artificielle (IA).

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture ?de Wall Street en hausse de 0,52% pour le Dow Jones, de 0,31% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,03% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,68% à 8.543,30 points vers 11h41 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,28% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,64%, le FTSEurofirst 300 de 0,35% et ?le Stoxx 600 de 0,33%.

Alors que s'achève une semaine marquée par un déluge de résultats d'entreprises pour la dernière séance du mois de juillet, les investisseurs doivent encore rester attentifs aux publications de l'autre côté de l'Atlantique. Les compagnies pétrolières ?américaines sont attendues dans un contexte de reprise des frappes au Moyen-Orient qui impactent les ?cours du brut, les principaux contrats étant en passe d'enregistrer une forte hausse mensuelle.

En dépit du contexte géopolitique, le secteur technologie a de nouveau le vent en ?poupe, les craintes des investisseurs quant à un éventuel essoufflement du rallye de l'IA s'étant apaisées après les résultats solides d?Amazon et de Microsoft.

Dans le même temps, les opérateurs prennent également en considération les données sur l'inflation en Fance et en zone euro, publiées dans la matinée.

L'inflation en France, ?harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a connu une accélération plus forte ?que prévu sur un an en juillet, à 2,4%, due à la remontée des prix de l'énergie et des services, montrent ?les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee.

Comme prévu, l'inflation dans la zone euro s'est légèrement accélérée à 2,9% sur un an en juillet, dépassant largement l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), selon les données préliminaires publiées vendredi par Eurostat.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont stables, les opérateurs évaluant les flux d'approvisionnement via les principaux goulets d'étranglement maritimes ainsi que l'évolution ?des négociations entre les États-Unis et l'Iran.

Le ?Brent avance de 0,74% à 89,69 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,8% à 84,26 dollars.

Les cours s'orientent ?toutefois vers une hausse mensuelle, le Brent étant en passe d'enregistrer une hausse de 22% en juillet et le WTI de 20%, mettant ainsi fin à deux mois consécutifs de ?baisse pour ces deux indices de référence.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

À Paris, l'action Saint-Gobain se hisse en tête du CAC 40, en ?grimpant de 8,8%, alors que les investisseurs ont salué la croissance des ventes, la reprise des volumes et des perspectives optimistes ?sur le second semestre du géant français ?des matériaux de construction.

Worldline tire également son épingle du jeu, avec un bond de 26,1% portant le spécialiste des moyens de paiement en tête du SBF 120, après avoir fait ?état d'un excédent brut d'exploitation (EBE) ajusté meilleur qu'attendu sur les six premiers mois de l'année.

Viridien grimpe également ?de 15,7% et TP gagne 9,8%, tous deux à la suite de la publication de leurs résultats.

Universal Music Group dégringole de 24,7%, à la suite de la publication de ses résultats du premier semestre.

TAUX

Le marché ?obligataire est sur de faibles variations, bien que les contrats à deux ans soient plus sensibles aux craintes inflationnistes, alors que la Fed a opté mercredi pour le statu quo sur ses taux, dans le sillage de la Banque centrale européenne la semaine dernière.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 1,9 point de base, à 4,6816%, tandis que le ?deux ans progresse de 3,5 points de base, à 4,2643%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance d'un point de base, à 3,1779%, alors que le deux ans gagne 3,3 points de base, à 2,8034%.

CHANGES

Alors que la Banque du Japon (BoJ) a laissé vendredi ses taux d'intérêt inchangés, le yen s'est de nouveau brusquement apprécié face au dollar. Selon une source, les autorités japonaises sont intervenues sur les marchés des changes pour soutenir leur monnaie.

La devise nippone s'échangeait à 159,63 pour un dollar vers 09h20 GMT, réduisant ainsi ses gains après avoir atteint 158,5 quelques minutes auparavant.

Par ailleurs, le dollar gagne 0,38% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,28% à 1,1495 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À ?L'AGENDA DU 31 JUILLET :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 14h00 Indice de l'Université de juillet 54,0 54,4

Michigan (définitif)

(Rédigé par Coralie Lamarque)