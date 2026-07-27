Pré-ouverture Wall Street vue dans le désordre avec la "tech", l'Europe progresse à mi-séance

publié le 28/07/2026

par Diana Mandia

28 juillet (Reuters) - Wall Street est attendue mardi en ordre dispersé, le Nasdaq étant affecté par le repli de la ?technologie, tandis que les Bourses européennes avancent à mi-séance sous une pluie de résultats d'entreprise.

Les investisseurs surveillent également l'évolution du conflit au Moyen-Orient et attendent une série de décisions de politique monétaire au cours de la semaine, ?notamment celle de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,57% pour le Dow Jones, mais en baisse de 0,1% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,87% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,32% à 8.432,61 points vers 11h19 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,30% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,62%.

L'indice EuroStoxx 50 grappille 0,03%, le FTSEurofirst 300 prend 0,17% et ?le Stoxx 600 avance de 0,19%.

La saison des résultats financiers bat son plein et, conjuguée à l'évolution des cours du pétrole après une suspension des frappes au Moyen-Orient, renforce l'attrait des actions européennes, même si les doutes sur le secteur des semi-conducteurs limitent les gains.

L'aversion au risque s'intensifie chez ?les fabricants de puces, ce qui s'est particulièrement manifesté sur les marchés asiatiques plus tôt dans la journée et ?qui devrait également peser considérablement sur le Nasdaq à l'ouverture de la Bourse de New York.

En Europe, où ce secteur a un poids moindre, le sous-indice technologique du Stoxx 600 recule de 0,75%.

Aux ?inquiétudes quant au bien-fondé des capitalisations boursières extrêmes s'ajoutent désormais les craintes liées à la concurrence: selon une source, la Chine a commencé à produire en série des machines de lithographie via la technologie dite DUV, une avancée qui pourrait offrir aux fabricants chinois une source alternative d'équipement.

La publication des résultats de géants de la cote tels que Microsoft, ?Meta, Amazon et Apple dans les prochains jours contribue également à la prudence des ?investisseurs après que les plans d'investissement d'Alphabet et de Tesla ont ravivé la semaine dernière les craintes concernant les dépenses élevées des groupes technologiques.

"L'ampleur des ?investissements dans l'IA est telle que l'exposition de l'économie et du marché des capitaux dans son ensemble à une telle correction est considérable", a averti mardi l'agence de notation Fitch.

Sur le front de la politique monétaire, la Fed doit rendre mercredi sa décision sur les taux et, bien que l'on s'attende à un statu quo, les craintes que la dernière escalade des tensions au Moyen-Orient n'accélère l'inflation tiennent les investisseurs en haleine. Une hausse des ?coûts d'emprunt en septembre est largement anticipée.

La Banque ?d'Angleterre (BoE) et la Banque du Japon (BoJ), pour leur part, devraient également maintenir leurs taux directeurs respectifs à leur niveau actuel lors de leurs réunions respectives prévues jeudi et vendredi, ?tout en conservant une position prudente face à l'inflation.

PÉTROLE

Les prix du pétrole poursuivent leur recul après la suspension des frappes entre les Etats-Unis et l'Iran au cours du week-end.

Le Brent cède 1,99% à 86,60 dollars le baril ?et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,61% à 81,28 dollars.

L'incertitude géopolitique reste toutefois forte, Téhéran continuant de revendiquer le contrôle du détroit d'Ormuz.

Oman a par ailleurs présenté à l'Iran une ?proposition visant à mettre en place un mécanisme régional conjoint pour la gestion de ce détroit stratégique, financé par des redevances volontaires, a déclaré mardi ?à Reuters une source du Golfe. LES VALEURS À SUIVRE ?À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

L'action LVMH recule de 1,65% après avoir ouvert en hausse mardi, au lendemain de la publication des résultats financiers du deuxième trimestre du géant du luxe, la solidité de la demande aux États-Unis ?n'ayant pas suffi a apaiser les inquiétudes des investisseurs quant à la reprise de la division mode et maroquinerie.

Le compartiment ?sectoriel recule de 0,11%.

L'opérateur français de télécommunications Orange progresse quant à lui de 4,28% après avoir relevé ses objectifs pour cette année.

Safran, qui a annoncé mardi relever ses perspectives pour 2026, avec des ventes et des profits en forte hausse au premier semestre, ?gagne 2%.

Michelin recule pour sa part de 2,3%, malgré un résultat opérationnel supérieur aux attentes réalisé par le fabricant de pneumatiques.

Dans le secteur des puces, à Amsterdam, ASML recule de 2,5% après avoir plongé la veille de plus de 8%, tandis qu'ASMI abandonne 3,3% et Besi 2,8%.

À Londres, l'action Barclays perd 5,2%, les analystes signalant que la performance des activités de "trading" de la banque britannique est restée inférieure aux attentes du marché, notamment après ?les résultats trimestriels exceptionnels de ses concurrents de Wall Street.

Unilever grimpe de 7,8%, le géant des biens de consommation ayant dépassé les attentes sur ses ventes du deuxième trimestre

TAUX

Les rendements obligataires reculent légèrement mardi dans un contexte de recul des prix du pétrole et avant les réunions des banques centrales prévues au cours de la semaine. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans perd 1,7 point de base à 4,6244%. Le deux ans recule de près de 2 points de base pour s'établir à 4,3036%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans perd 0,8 point de base à 3,1195%, tandis que celui de l'obligation à deux ans abandonne 2 points de base à 2,7618%.

CHANGES

Le dollar grappille 0,08% face à un panier de devises de référence avant la décision de la Fed.

L'euro recule de 0,08% à 1,1358 dollar.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE RESTANT À L'AGENDA DU 28 ?JUILLET :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 14h00 Confiance des consommateurs juillet 92,3 91,2

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)