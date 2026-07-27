Pré-ouverture Wall Street ouvre en ordre dispersé, les semi-conducteurs pèsent sur le Nasdaq

publié le 28/07/2026

28 juillet (Reuters) - La Bourse de New York ?a ouvert en ordre dispersé mardi, les fabricants de puces pénalisant le ?Nasdaq, tandis que les investisseurs se préparent à la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne ?338,59 points, soit 0,65% à 52.548,67 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,03% ?à 7.410,70 points et le Nasdaq Composite ?cède 0,44% à 24.821,31 points.

L'industrie des semi-conducteurs reste sous pression, pénalisée ?une fois de plus par les doutes concernant les capitalisations boursières liées à l'essor de l'IA et par les ?inquiétudes face aux progrès ?réalisés par la Chine pour réduire sa dépendance vis-à-vis ?des entreprises occidentales.

Les investisseurs font également preuve de prudence avant la publication des résultats des géants de la technologie Microsoft, Amazon, Meta et Apple ?mercredi et jeudi, ?surtout après les ventes qui ont suivi la semaine dernière ?les mises à jour des plans d'investissement ambitieux d'Alphabet et de ?Tesla.

Micron perd 7,4%, Intel 5,3% et Applied Materials 5,4%, tandis ?que les actions cotées aux États-Unis de la société ?taïwanaise TSMC et de ?la société coréenne SK Hynix reculent respectivement de 2,8% et 5,5%.

La Fed ?doit en outre rendre mercredi sa ?décision sur les taux, dans un contexte de craintes inflationnistes renforcées en raison de l'escalade ?militaire au Moyen-Orient plus tôt ce mois-ci.

Sur le reste des valeurs, Coca-Cola, qui a revu à la hausse ses prévisions annuelles de ?chiffre d'affaires et de bénéfice, gagne 5,6%.

Johnson & Johnson progresse quant à lui de 2,4% après avoir annoncé lundi un accord pour régler des dizaines de milliers de plaintes visant son talc pour bébé et d'autres produits soupçonnés de provoquer des cancers ovariens.

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(Rédigé par Diana Mandiá)