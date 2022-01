La société de production IBLE a fait son entrée sur Euronext Growth

(Easybourse.com) La société Iervolino and Lady Bacardi Entertainment (IBLE) entre en bourse

La société de production IBLE a fait son entrée sur Euronext Growth à Paris le mercredi 12 janvier 2022.



Déjà cotée à la Bourse de Milan, ce spécialiste du secteur des Medias et de l’Entertainment a plusieurs cordes à son arc et affiche de fortes ambitions au sein de la place parisienne. La société a déjà produit plusieurs films à succès avec des stars internationales telles que Morgan Freeman, Johnny Depp, ou encore John Travolta, et développe de plus en plus de formats courts (web-séries) destinés aux plateformes de streaming (SVoD) dont les audiences ont bondi sous l’effet de la crise sanitaire.



Les comparables d’ILBE sont généralement beaucoup plus grands en taille et ont fait le choix d’intégrer la distribution dans leur chaine de valeur. C’est précisément ce que ILBE cherche à éviter pour ne pas supporter le risque associé au succès d’audience, ce qui lui confère un modèle économique peu risqué.



A noter qu’en tant que producteur européen, ILBE dispose d’un meilleur accès à la distribution en Europe et en Chine qu'un producteur indépendant américain. ILBE a réalisé 121 M€ de chiffre d’affaires en 2020 pour un résultat net de 19,5 M€, et anticipe une forte progression de ses revenus en 2021.



Elle a déjà publié un chiffre d’affaires de 114,2 M€ au 30/06/2021.



La production de films et de contenus audiovisuels constitue l’essentiel de son activité, mais ILBE exerce également une activité de post-production à travers sa filiale Arte Video pour de grandes marques telles que d'Apple iTunes, GooglePlay, Sony Entertainment, Amazon Prime Video, Microsoft et Rakuten.



Enfin, la société a investi dans des services annexes comme la gestion de célébrités à travers une autre filiale acquise en 2020 (Red Carpet) ; une activité encore marginale (2,4 M€ générés au premier semestre 2021), mais un relais de croissance pour les années à venir.



IBLE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment) : ISIN : IT0005380602 – Mnémonique : ALIE



Pour plus d’information : www.ilbegroup.it/com









Communiqué d'agence