LBP AM et Tocqueville finance communiquent sur la volatilité des marchés financiers

(Easybourse.com) Après plusieurs mois de forte remontée des taux d'intérêt et de durcissement des conditions monétaires - de part et d'autre de l'Atlantique - un dégonflement des bulles créées lors de la dernière décennie et des ajustements abrupts du système financier sont à prévoir.

C’est ce qui se passe aujourd’hui avec la crise de confiance que traverse le secteur bancaire, que les autorités s’efforcent de désamorcer.



Il est vraisemblable que le changement de paradigme auquel nous sommes aujourd’hui confrontés (fin du régime des « taux plus bas, plus longtemps » sur fond d’inflation persistante et de défis structurels – transition énergétique, géopolitique, démographique,…) sera générateur d’une volatilité supérieure sur les marchés de taux et d’actions pendant un temps.



Dans ce contexte, nous redoublons de vigilance depuis plusieurs mois : une part de liquidités en portefeuille très supérieure à la moyenne, sortie de tous les dossiers susceptibles d’être mis à mal par les nouvelles conditions de liquidités (pas d’exposition sur Crédit Suisse, que cela soit dans les portefeuilles ou dans le cadre des opérations de marché) avec le maintien d’une gestion des risques renforcée en cas de développement inattendu au niveau macroéconomique ou des entreprises en portefeuille.



D’un point de vue des investissements, en cette période de transition, il s’agit de se focaliser sur des tendances structurelles aimantant les flux de capitaux sur le moyen-long terme. Le « verdissement » des économies et la « réindustrialisation de l’Occident » nous semblent particulièrement intéressants à ce titre. Aussi, toute correction excessive sera mise à profit pour renforcer ces thèmes porteurs, au-delà des perturbations auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui.







