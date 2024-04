La croissance chinoise, quant à elle, se stabilise à court terme.

Au final, la croissance Mondiale sera limitée mais mieux répartie.En ce qui concerne, elle devrait repasser en dessous des 3% au premier semestre 2024 des deux côtés de l’Atlantique mais le retour vers la cible des 2% sera plus lent et plus incertain, surtout aux États-Unis.Les banques centrales américaine et européenne devraient réduire leurs taux directeurs à partir du début de l’été. Toutefois, les baisses devraient être graduelles et les taux pourraient rester assez élevés un long moment.Parallèlement, les élections à venir (américaines, européennes et au Royaume Uni) et le contexte géopolitique pourraient être une source de perturbation des marchés. LBP AM à envisager trois scénarios potentiels .