Airbus : plutôt acheter ou vendre ?

N° 1 européen et n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense, Airbus a bénéficié d’une dynamique de près de 40% de hausse de son cours entre le mois d’octobre 2023 et fin mars 2024.



Son carnet de commande dans la défense bat également des records, aussi bien dans ses activités propres que via ses participations dans Safran ou MBDA.



Cependant, une certaine consolidation est observée depuis fin mars.



Société de référence de très nombreux investisseurs, comment alors aborder les prochaines séquences au vu des outils d’aide à la décision ?





Les consensus



Les consensus en date du 22 avril restent très largement positifs : 16 analystes à l’achat, 3 à renforcer, et 1 seul à vendre.



Extrait des consensus sur la page Airbus, en date du 22 avril 2024











Les portefeuille modèles



Les gérants de LBP AM, dans leur proposition de portefeuille modèle pour un PEA qui serait géré avec des valeurs européennes, donnent la 1ère place à Airbus, à égalité avec Safran, chacune de ces valeurs représentant près de 10% du portefeuille.



Extrait du portefeuille modèle "PEA Europe" pour avril 2024









Equity Trade Analysis – les données d’analyse fondamentale



Notre outil Equity Trade Analysis, base sur l’analyse fondamentale, met une note de 4,5 sur 5 sur la « Quality », qui donne une vision de long terme (de 3 à 5 ans). La note sur le court terme, en rouge le Momentum, est de 3,5 sur 5.









Les graphiques dynamiques



Nos graphiques dynamiques, accessibles depuis les fiches valeur mettent en scène la correction récente et la zone d'entre deux des derniers jours.







La correction récente a contribué à mettre en évidence un support qui est maintenant légèrement en dessous du cours actuel. A court terme, un rebond sur ce support, testé 2 fois, ou un rebond juste en dessous sur la moyenne mobile à 50 jours (en orange) pourrait ensuite contribuer à relancer une dynamique vers le haut.





Cotée sur Euronext Paris, l’action Airbus peut être achetée avec un PEA. Si vous avez un Compte-Titres, elle peut aussi être négociée avec le Service du Règlement Différé, aussi bien long (à la hausse) que court (c’est-à-dire à découvert et donc à la baisse).





« Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.

Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures. »



Barbier Jean-Baptiste