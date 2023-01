Découvrez les 5 nouvelles sélections d'OPCVM proposées sur EasyBourse.com (SICAV-FCP)

(Easybourse.com) EasyBourse propose au sein de son espace OPC cinq sélections d'organismes de placement en valeur mobilière (OPCVM) : une sélection générale et quatre sélections thématique relatives à l'immobilier, l'innovation, la santé et les PME. Ces listes sont revisitées chaque année à l'aune de la configuration des marchés financiers, de l'aspect qualitatif des fonds d'investissement sur le plan financier et sur le plan extra financier, et de l'appétit constaté de nos clients.

103 fonds ont ainsi été mis en avant parmi les 1000 fonds distribués sur la plateforme, répartis entre 52 émetteurs de renom analysés sous le spectre de la due diligence. Tous les fonds présentent d’une manière ou d’une autre un aspect durable. Plus de la moitié sont adossés à un des labels phares de l’industrie de la gestion d’actifs française : label ISR, label Greenfin, label Relance, ou label Finansol. Par ailleurs, 34 fonds sont éligibles au PEA et 12 le sont au PEA PME.



LA SÉLÉCTION GÉNÉRALE



Cette sélection présente la particularité d’adresser un éventail très étendu de classes d’actifs : actions françaises, actions européennes, actions américaines, actions japonaises, actions chinoises, actifs monétaires, obligations gouvernementales, obligations d’entreprises de bonne qualité, obligations d’entreprises à haut rendement, obligations convertibles, obligations indexées à l’inflation… La longue liste de fonds offre la possibilité aux investisseurs de s'exposer à des secteurs et activités aussi variées que la plantation et la gestion de forêts et de régions boisées, la protection de l’environnement, ou la gestion de l'eau et des déchets ... avec des focus centrés sur les droits humains ou sur l'insertion sociale.





L'IMMOBILIER



L'IMMOBILIER

L’INNOVATION



LA SANTÉ



La santé est ici conçue dans une large acception. Les fonds de la liste ont une stratégie de croissance du capital consistant à investir dans des entreprises nationales et internationales au profil particulièrement novateur évoluant principalement soit 1/ dans les secteurs de la santé- produits pharmaceutiques, technologies et fournitures médicales, développement des biotechnologies- ; soit 2/ dans le secteur de la nutrition-sociétés actives en particulier dans la production, le conditionnement, la fourniture agroalimentaire, et la production d’équipements agricoles- ; soit 3/ dans des activités tirant leur dynamique du vieillissement de la population, en répondant aux besoins des « seniors » ou en bénéficiant de la « silver economy ». L’ensemble des fonds visent, en outre, à développer une dimension responsable sociétale en sélectionnant les titres sur la base de critères financiers et extra financiers-environnementaux, sociaux et de gouvernance.



LES PME



Les fonds sélectionnés dans la rubrique PME cherchent à délivrer, sur un horizon de placement relativement long, autour de cinq ans, une performance régulière par le biais d’une allocation dynamique et discrétionnaire rigoureuse sur les actions de petites et moyennes capitalisations - sociétés entrepreneuriales et familiales - situées en France, dans la zone euro et plus globalement en Europe.

L’exposition aux titres investis, pour lesquels a été identifié un potentiel d’appréciation du cours de bourse, s’appuie sur une analyse des













AVERTISSEMENT



Les

Elles sont composées par l’équipe produits d’EasyBourse à l'issue d'une analyse opérée à partir des meilleures sources. Cela dit, EasyBourse ne peut garantir leur exhaustivité ou leur fiabilité. Ces listes et les contenus associés, notamment le commentaire, n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers, ni un

La responsabilité d'EasyBourse et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances





listes présentées dans ce dossier sont composés d'OPCVM, SICAV et FCP. Ces produits sont soumis aux fluctuations et aux aléas boursiers et comportent un risque de perte en capital. Ces listes sont donc destinées à des investisseurs qui ont conscience de ces risques et les acceptent.Elles sont composées par l’équipe produits d’EasyBourse à l'issue d'une analyse opérée à partir des meilleures sources. Cela dit, EasyBourse ne peut garantir leur exhaustivité ou leur fiabilité. Ces listes et les contenus associés, notamment le commentaire, n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers, ni un conseil en investissement . Toute modification de ces listes ne saurait constituer une recommandation d'achat ou de vente.La responsabilité d'EasyBourse et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures La santé est ici conçue dans une large acception. Les fonds de la liste ont une stratégie de croissance du capital consistant à investir dans des entreprises nationales et internationales au profil particulièrement novateur évoluant principalement soit 1/ dans les secteurs de la santé- produits pharmaceutiques, technologies et fournitures médicales, développement des biotechnologies- ; soit 2/ dans le secteur de la nutrition-sociétés actives en particulier dans la production, le conditionnement, la fourniture agroalimentaire, et la production d’équipements agricoles- ; soit 3/ dans des activités tirant leur dynamique du vieillissement de la population, en répondant aux besoins des « seniors » ou en bénéficiant de la « silver economy ». L’ensemble des fonds visent, en outre, à développer une dimension responsable sociétale en sélectionnant les titres sur la base de critères financiers et extra financiers-environnementaux, sociaux et de gouvernance.Les fonds sélectionnés dans la rubrique PME cherchent à délivrer, sur un horizon de placement relativement long, autour de cinq ans, une performance régulière par le biais d’une allocation dynamique et discrétionnaire rigoureuse sur les actions de petites et moyennes capitalisations - sociétés entrepreneuriales et familiales - situées en France, dans la zone euro et plus globalement en Europe.L’exposition aux titres investis, pour lesquels a été identifié un potentiel d’appréciation du cours de bourse, s’appuie sur une analyse des fondamentaux financiers des sociétés et sur l’évaluation de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Imen Hazgui