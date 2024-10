L'action ASML (NL0010273215). Que disent les outils d'aide à l'investissement ?

(Easybourse.com) Valeur phare de l?Eurostoxx 50 et du Stoxx 600, cotée sur le compartiment A d?Euronext Amsterdam et sur le Nasdaq, la société ASML est un des leaders mondiaux de la fabrication de machines de photolithographie pour l?industrie des semiconducteurs. La société figure parmi les principales convictions mentionnées dans le modèle de portefeuille Europe PEA de ce mois d?octobre, proposé dans le cadre du service "Idées d'investissement" mis à disposition par EasyBourse auprès de ses clients. L'action est également proposée dans la liste des meilleurs idées d'investissement dans la thématique « technologie ». Mais que disent les différents outils d'aide à la décision proposés sur le site easybourse.com au sujet de la valeur ?

Présentation de la société

La société néerlandaise dont le siège social se situe à Veldhoven aux Pays Bas est dirigée par Christophe D. Fouquet depuis avril 2024. Titulaire d’un master en physique de l’Institut Polytechnique de Grenoble, Christophe Fouquet a rejoint ASML en 2008 et a occupé plusieurs postes de direction en marketing et gestion de produits. Il a rejoint le conseil d’administration du groupe pour la première fois en 2018 en tant que vice-président exécutif de la technologie EUV (ultraviolet extrême) et est devenu directeur commercial en 2022. Il est le deuxième français à diriger ASML après les mandats d’Eric Meurice de 2004 à 2013.

Spécialisée dans la fabrication des équipements destinés à l'impression des circuits intégrés sur des plaques très fines de silicium, le chiffre d’affaires d’ASML par activité se répartit comme suit :

- vente de matériel de lithographie (79,6%). Le groupe propose également des produits et des composants optiques de lithographie ;

- prestations de services (20,4%).



Ses principaux actionnaires sont Capital Research and Management Company (à hauteur de plus de 10%) et BlackRock (à hauteur de 8%).



La société compte 42500 collaborateurs dans le monde entier.



Actualité : des résultats trimestriels décevants

Les derniers résultats trimestriels annoncés le 15 octobre dernier ont marqué par des commandes très décevantes et une révision de la guidance 2025 dans le bas de la fourchette. Les prises de commandes sont ressorties à 2,63 milliards d’euros, inférieures à un consensus de place à 5,39 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires entre juillet et septembre est ressorti à 7,47 milliards d’euros et le bénéfice net à 2,08 milliards d’euros.

Le chiffre d’affaires net total pour 2025 a été revue à la baisse entre 30 et 35 milliards d’euros contre 30-40 milliards précédemment. Par ailleurs, le chiffre d’affaires à horizon 2030 a été énoncé entre 44 et 60 milliards d’euros.

La marge brute pour l’année prochaine est, quant à elle, envisagée entre 51% et 53% contre une fourchette précédente entre 54% et 56%.

A noter qu’au deuxième trimestre, ASML revendiquait des commandes nettes pour 5,57 milliards d’euros (dont 2,5 milliards dans l’EUV). Le BPA avait été avancé à 4,01 euros contre 3,11 euros sur les trois premiers mois de l’année.



Modèle de portefeuille et liste des meilleures idées du moment

Comme évoqué en préambule, ASML constitue une des principales positions du portefeuille modèle Europe PEA proposé par les experts gérants de LBPAM dans le cadre du service "Idées d'investissement" proposé par EasyBourse et réactualisé tous les mois (rubrique "Idées d'investissement"/"Les modèles de portefeuilles" dans l'espace client). Le poids de l’action, éligible au PEA, est de 7,01% dans un portefeuille investi à hauteur de 88% avec 12% de liquidité.

La valeur apparait également dans la liste des meilleures idées d’investissement au sein de la thématique technologie, composée de 12 valeurs.







Graphiques historiques et dynamiques : une relative stabilisation depuis le 17 octobre



Consensus en date du 22 octobre 2024









Recommandations brokers : une opinion à surperformance avec un objectif réduit

Equity Trade analysis : une valeur adaptée à un investissement long terme



Plusieurs manières d’investir dans la valeur



