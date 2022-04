EasyBourse lance le « Prix de l'entreprise citoyenne cotée en Bourse »

(Easybourse.com) EasyBourse, filiale de La Banque Postale, lance le Prix de l'entreprise citoyenne qui récompensera en novembre prochain, les sociétés cotées en Bourse ayant déployé une stratégie à impact avec des initiatives innovantes et citoyennes en France. Ce prix désignera trois sociétés se distinguant sur les critères de transition énergétique, d'inclusion sociale et de développement des territoires.



Un prix qui s’inscrit dans la continuité des engagements d’EasyBourse

Avec ce Prix, EasyBourse souhaite éveiller les consciences sur des initiatives audacieuses, structurantes, impactantes et durables destinées à être déployées au sein d’entreprises autour de trois thématiques majeures : la transition énergétique, l’inclusion sociale, et le développement territorial. La diversité des secteurs représentés et la variété des solutions imaginées sont destinées à être des sources d’inspiration des bonnes pratiques avec un effet de levier en faveur d’une transition juste.





“Nous sommes très fiers de distinguer les entreprises françaises cotées qui contribuent à la citoyenneté en France. Avec ce Prix, notre ambition est d'inciter les investisseurs à privilégier des entreprises cotées qui déploient des politiques ambitieuses en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), qui inscrivent leurs actions dans la transition énergétique, qui est devenue critique dans l’actualité conjoncturelle économique.

Toutes ces politiques sont innovantes en matière d’inclusion sociale et participent au développement des territoires. C’est aussi pour nous l’opportunité de donner des clés de lecture concrètes des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, (ESG).” indique Yves RAKOTOMALALA, Président d’EasyBourse





Trois grandes catégories de prix

Le Prix de l’entreprise citoyenne cotée se décomposera en trois grandes catégories : transition énergétique, inclusion sociale et développement des territoires et un prix spécial du Jury sera également remis.





Méthodologie

Cette 1ère édition s’est concentrée sur les valeurs appartenant au 31 décembre 2021 à l’indice CAC MID 60 d’EURONEXT Paris. Le Prix s’est appuyé sur la méthode GREaT élaborée par La Banque Postale Asset Management et la notation octroyée par l’agence extra-financière Ethifinance. EasyBourse a retenu les entreprises qui avaient une note GREaT de l’émetteur inférieure à 4 et une notation de plus de 80 sur 100 selon EthiFinance, ce qui représente au final une sélection de 16 entreprises à partir d’une méthodologie singulière et exigeante répondant aux enjeux sociétaux et environnementaux actuels. Les 16 entreprises ont été présélectionnées et contactées par EasyBourse.





Principe de distinction des meilleures entreprises citoyennes cotées

Pour candidater, les 16 entreprises sont invitées à répondre à un questionnaire synthétique destiné à présenter un projet d’envergure dans l’une des trois grandes dimensions qui caractérisent ce Prix. Le projet d’envergure choisi par les entreprises présélectionnées sera présenté sur le site easybourse.com dans un espace dédié au Prix. Parallèlement, des entretiens avec les dirigeants de ces entreprises concernées permettront de mettre en lumière leurs projets citoyens.





Vote du Public et du Jury

EasyBourse s’est attaché la contribution des meilleurs experts pour désigner le projet le plus pertinent dans chacune des dimensions. Ce jury sera présidé par Adrienne Horel Pagès, directrice de l’engagement citoyen de La Banque Postale. Il comptera une dizaine de membres parmi lesquels des représentants de La Banque Postale Asset Management, de Ethifinance, de l’Observatoire de l’immatériel et du CDP.



Le grand public aura également la possibilité de voter pour les projets de leur choix sur l'espace dédié sur le site easybourse.com à l’aide d’un dispositif de vote certifié.

Les meilleurs projets seront désignés en tenant compte de deux types de vote : le vote du jury pour 50 % et le vote du grand public pour les 50 % restants.





Remise des Prix

Les Prix seront décernés lors d’un évènement qui se tiendra à la fin de l’année 2022, au cours duquel seront réunis les dirigeants des entreprises lauréates et les membres du jury. Ce rendez-vous donnera l’occasion de livrer des témoignages, des points de vue et des réflexions destinés à mieux comprendre les défis auxquels ces entreprises ont fait face.





Calendrier de la compétition

- Avril 2022 : lancement du Prix ;

- De mai à août 2022 : mise en ligne des vidéos et documents présentant les initiatives des entreprises sélectionnées ;

- De septembre à octobre 2022 : vote du Public et du Jury ;

- Novembre- décembre 2022 : remise des Prix





Des partenaires engagés pour promouvoir l’entreprise citoyenne cotée

Plusieurs entreprises du marché boursier sont partenaires de cette première édition du Prix de l’entreprise citoyenne, aux côtés d’EasyBourse et de La Banque Postale. Elles contribueront à sensibiliser les différents acteurs de la place financière à la citoyenneté, et à encourager l’ensemble des entreprises cotées à proposer des initiatives fortes et innovantes en matière de transition énergétique, d’inclusion et de développement des territoires.



Les partenaires de l’édition du Prix de l’entreprise citoyenne cotée :



- Bpifrance

- BDO Conseil

- Le CDP

- EuroNext

- Ethifinance

- F2iC

- Finance Innovation

- Finance for Tomorrow

- Kedge Business School

- La Banque Postale

- La Banque Postale Asset Management

- NewCap

- L’Observatoire de l’immatériel

- L’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises





A propos d’EASYBOURSE, Groupe La Banque postale

Créée en 2006, comme site web d’informations financières et rachetée en 2008 par La Banque Postale, EasyBourse est depuis 2009 une plateforme de courtage en ligne, enrichie en 2018 par son offre d’assurance vie. Fidèle aux valeurs de simplicité, de transparence et d'accessibilité de La Banque Postale, EasyBourse fait de l’investissement un moyen de participer à l’économie réelle et de favoriser l’investissement responsable.





A propos de La Banque Postale

La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan, 10ème de la zone euro par la taille du bilan. Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner 20 millions de clients personnes physiques et morales avec une gamme complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est une banque de proximité, présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 300 bureaux de poste. Leader de la finance durable, elle figure aux 1ers rangs des agences de notation extra-financière. Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir la banque préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée autour de trois marques distinctes : La Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et BPE, sa banque privée. Forte de son identité citoyenne, La Banque Postale se positionne au service d’une transition juste, répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques.













